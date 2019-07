Siktet ektepar ville starte barnehjem med sponsorpenger

NRK fortalte 2. juli om politiets opprulling av det pedofile nettverket som hadde operert i hemmelighet i 20 år.

Underveis i etterforskningen av ekteparet, som nå er siktet for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale, fikk politiet i Oslo informasjon om at de to mennene var i ferd med å opprette et barnehjem i utlandet.

Politiet ransaket mennenes hjem i 2014 og tok beslag i store mengder data. Først to år senere kom gjennombruddet. Da klarte politiet å dekryptere deler av beslaget.

BESLAG: Politiet har gjort beslag både i Norge og i utlandet. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Her fant de store mengder bilder og videoer av overgrep, og informasjon som tydet på at mennene var i ferd med å etablere et barnehjem i utlandet. Det framgår i en fengslingskjennelse fra januar i år.

– Underveis i etterforskningen så vi at de har noen roller i en organisasjon i utlandet. Den organisasjonen vi fant informasjon om, handlet om å gi fattige barn en mulighet til å ta utdannelse. Guttene skulle bo borte fra foreldrene sine, og de to siktede var blant dem som skulle ivareta dem. sier Fredy Salazar, politioverbetjent og leder av E-sporgruppa ved Oslo politidistrikt til NRK.

E-SPOR: I fem år har politiet i Oslo etterforsket saken. I 2016, etter å ha prøvd i to år, klarte de å knekke krypteringen på deler av det beslaglagte materialet, sier Fredy Salazar, leder for E-sporgruppa. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Norske sponsorer

NRK har funnet fram organisasjonens gamle hjemmeside som nå er fjernet fra nettet.

Der opplyser organisasjonen at den ble opprettet 2012. Målet med organisasjonen var gi barna utdanning og oppdragelse.

Ifølge organisasjonen selv, ble de finansiert av norske sponsorer.

Organisasjonen skal ikke ha hatt noen betalte ansatte i Norge, men én person var, ifølge hjemmesiden, deltidsansatt i landet der de skulle etablere organisasjonen.

Internasjonal aksjon

I 2018 aksjonerte norsk politi i samarbeid med Europol, Eurojust og lokalt politi mot flere eiendommer tilknyttet ekteparet i det aktuelle landet.

Også under denne aksjonen ble det gjort beslag av datautstyr, der det ble funnet overgrepsmateriale.

Totalt har politiet funnet flere millioner filer på parets lagringsenheter. Mengdene har vært så store at politiets egne datamaskiner har krasjet.

Politiet har gjennomført tilrettelagte avhør av gutter som skal ha hatt kontakt med nordmennene. Også familiene deres har blitt avhørt, men politiet sier at de ikke har funnet bevis for at barna skal ha blitt utsatt for overgrep.

– Per i dag så er det ingen beviser eller indisier som tilser at det barnehjemmet har hatt noen relasjon til deres legning til yngre gutter, sier advokat Thomas Klevenberg i advokatfirmaet Rogstad. Han forsvarer en av de siktede mennene.

FORSVARER: Thomas Klevenberg forsvarer mannen som ble politianmeldt i 2014. Han bekrefter at det var underholdningsartistens oppførsel under en opptreden som gjorde at politiet kom på sporet av nettverket. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Han sier at klienten hans erkjenner seksuell krenkelse mot to mindreårige gutter i Norge, men ikke oppbevaring av overgrepsmateriell.

Advokat Henrik Boehlke i advokatfirmaet Hjort forvarer den andre siktede mannen. Han sier at hans klient erkjenner straffskyld for nedlasting og besittelse av overgrepsmateriale. Han ønsker ikke å kommentere organisasjonen som mennene startet i utlandet.

Aktive på nett

Ekteparet som nå er siktet for oppbevaring av store mengder overgrepsmateriale, skal ha blitt kjent med hverandre på 90-tallet. Begge mennene var aktive på et internasjonalt nettforum for pedofile menn som forelsker seg i gutter.

Ingen av mennene er tidligere straffedømt.

På begynnelsen av 2000-tallet skriver mennene på nettforumet at de har blitt kjærester. På forumet kommer det fram at flere av brukerne er kjærester i det virkelige livet.

Politiet mener nå å ha avdekket et nettverk av pedofile menn hvor ekteparet har vært aktive.