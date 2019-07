Flere nordmenn har møtt eller blitt invitert på besøk hos lederskikkelser i det internasjonale pedofile miljøet, som kaller seg «Boylove».

I forrige uke kunne NRK fortelle at politiet i flere år har etterforsket et ektepar, og gjort norgeshistoriens største overgrepsbeslag. Begge mennene har hatt utstrakt kontakt med barn og unge, den ene som aktiv fotballdommer, den andre som underholdningsartist.

Politiet mener de har funnet bevis for at paret har hatt sentrale funksjoner i et internasjonalt pedofilt miljø.

«Boylove» er for voksne med seksuell interesse for unge gutter. En av mennene som er omtalt som en lederfigur er amerikaneren Jon Schillaci. Han er dømt for flere overgrep mot barn, og soner nå en dom på 20 til 50 års fengsel.

I 2007 ble han satt på FBIs liste over de ti mest ettersøkte personene i verden. Da var han på rømmen i Mexico etter anklager om overgrep mot en fem år gammel gutt.

Schillaci kom ut av fengsel i 1999, etter en dom for overgrep mot to 11 år gamle gutter. Han flyttet inn hos en familie, som ifølge FBI har forklart at de ville gi ham en ny sjanse. Schillaci forgrep seg på deres fem år gamle sønn og ble tiltalt samme år.

Nordmann ble invitert til Mexico

Amerikaneren møtte ikke opp i retten og ble etterlyst. Mens han var på rømmen var han webmaster for nettforum i «BoyLove»-miljøet og hadde radiosending for pedofile.

Etter det NRK kjenner til, skal en av de siktede nordmennene ha kommunisert med Schillaci. Mannen i 40-årene, omtalt som «Fotballdommeren», ble invitert til å komme til Mexico.

Etter det NRK får opplyst har verken fotballdommeren eller ektemannen hans reist.

Schillaci ble pågrepet i Mexico i 2008 og dømt for overgrepene mot 5-åringen i USA.

Advokatene som forsvarer det norske ekteparet ønsker ikke å uttale seg om opplysningene i denne saken.

– Jeg har ingen kommentar til det. Jeg understreker at han bare har erkjent nedlasting og besittelse av materiale som seksualiserer barn, sier Henrik Boehlke, forsvarer for fotballdommeren.

– Norske aktører med høy status

NRKs egne undersøkelser viser at flere av nordmennene, under sine anonyme brukernavn, har chattet med Schillaci over en periode på flere år.

Amerikaneren blir omtalt som en av grunnleggerne av en interesseorganisasjon for pedofile i Canada.

Fredy Salazar, som leder E-sporgruppa i Oslo politidistrikt, har beskrevet de norske aktørene som ettertraktet.

– «Boylove»-miljøet er internasjonalt, og de norske aktørene har en stor standing i miljøet. De har vært aktive på forumene og har fått roller som har gitt dem ansvar. Vi har sett at de har kommunisert med ledelsen i organisasjonen i utlandet, sier Salazar.

Møtte amerikansk «Boylove»-medlem

Det norske nettverket har også vært i kontakt med en annen amerikansk mann og medlem i Boylove-miljøet, som ble dømt for overgrepsbilder.

NRK er kjent med at underholdningsartisten og en overgrepsdømt nordmann i nettverket møtte James Patrick Finn III, før Finn ble pågrepet og dømt.

De to nordmennene skal ha møtt Finn i Canada. Amerikaneren jobbet som IT-konsulent for et selskap i Canada, eid av en organisasjon for pedofiles rettigheter.

Organisasjonen står bak flere av nettforumene i «Boylove»-miljøet, og Jon Schillaci omtales som en av grunnleggerne.

Det var Finns far som anmeldte ham i 2007, ifølge amerikanske rettsdokumenter NRK har fått tilgang på. Politiet fant ca 325 bilder og videoer som seksualiserte mindreårige gutter og viste overgrep.

USA: Åtte år fengsel – Norge: fem måneder

Finn tilsto og fikk en straff på åtte år fengsel. Til sammenligning ble en nordmann med tilknytning til det samme miljøet dømt til fem måneder ubetinget fengsel, for nær identisk mengde overgrepsbilder:

Nordmannen hadde også rundt 325 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. I tillegg hadde han over 400 filer som seksualiserer barn.

Amerikaneren hadde rundt 325 bilder og videoer som viste overgrep og seksualiserte barn. Han ble dømt for totalt 600 filer.

Begge hadde tilstått.

Nordmannen ble dømt til syv måneder fengsel, der to måneder var på prøve.

Amerikaneren ble dømt til åtte år fengsel, fulgt av tre års prøvetid

Det norske ekteparet som nå er siktet for flere millioner overgrepsfiler, kan få maksimalt tre år straff.

Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Christian Hatlo, har tidligere sagt til NRK at denne saken viser at dette straffenivået bør diskuteres.

– Jeg tenker at omfanget er så stort og at det er en så stor profesjonalitet rundt det her, at straffenivået på tre år kanskje er litt lavt, sa Hatlo til NRK.

SIKTET: Et norsk ektepar er siktet for et rekordstort beslag av filer som viser overgrep mot barn. Mannen på bildet har erkjent seksuell handling med to gutter på 12 år, men avviser at han har oppbevart overgrepsbilder. Han er ikke i varetekt. Foto: NRK