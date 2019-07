Nå har politiet avdekket et omfattende norsk nettverk med hemmelige symboler og spesialbygde datamaskiner.

Det finnes millioner av overgrepsbilder og videoer i det beslaglagte materialet. Bildene er trolig fra hele verden.

Politiet bekrefter overfor NRK at de har identifisert norske barn på overgrepsbilder.

Ble befølt

Det startet med samtalen en mor overhørte i 2014. Den 12 år gamle sønnen hennes snakket med en kamerat. Han fortalte at en voksen hadde tatt på ham, på en måte som ikke var i orden.

Illustrasjon basert på situasjonsbeskrivelse. Foto: Esther Maria Bjørneboe

Den voksne underholdningsartisten i 50-årene var del av en hobby-forening begge guttene tilhørte. Han skal ha vært en slags mentor for dem.

Den ene gutten fortalte at mannen hadde befølt ham flere ganger, og lurte på om kameraten hadde opplevd det samme. Det hadde han.

Moren slo alarm i foreningen.

Illustrasjon basert på situasjonsbeskrivelse. Foto: Esther Maria Bjørneboe

Kort tid etter gikk politiet til aksjon mot hjemmet til den utpekte mannen og hans ektemann. I løpet av etterforskningen har politiet gjort flere sjokkerende funn.

I boligen fant politiet det som nå regnes som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale.

IDENTIFISERT: – Det å identifisere barna på disse bildene betyr at man vil kunne redde barn ut av seksuelle overgrep, sier Fredy Salazar. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Det består av flere millioner bilder og videoer av overgrep mot unge gutter.

– Jeg har aldri vært borti lignende volum eller profesjonalitet, sier politioverbetjent Fredy Salazar. Han er leder for e-sporgruppen i Oslo politidistrikt.

Etter fem års etterforskning mener politiet at de har avdekket et tidligere ukjent og meget avansert pedofilt nettverk i Norge:

Mer enn ti nordmenn er identifisert av politiet. Så langt er tre er siktet for oppbevaring av materiale der det begås overgrep mot barn.

En mann i Rogaland er også siktet for gjentatte fysiske overgrep mot to gutter under 14 år, over flere år. Han erkjenner kun overgrep mot én av de fornærmede.

En av mennene er også siktet for to tilfeller av seksuelt krenkende oppførsel mot barn. Alle de tre siktende benekter via forsvarerne å være del av et nettverk.

Flere av mennene har, ifølge NRKs undersøkelser, jobber eller fritidsverv der de har utstrakt kontakt med unge gutter.

I beslagene fant politiet mapper med bilder av navngitte, norske gutter.

Nettverket bygde så avanserte, krypterte datamaskiner at politiet, flere år senere, fortsatt bare har klart å undersøke tjue prosent av beslaget.

Flere av mennene politiet knytter til nettverket er straffedømte. To er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot barn, en er dømt for oppbevaring av overgrepsmateriale.

PROFESJONELT: – Jeg har aldri vært borti lignende volum eller profesjonalitet, sier politioverbetjent Fredy Salazar. Han er leder for e-sporgruppen i Oslo politidistrikt. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Du må tenke at bak hvert bilde er det et barn som blir utsatt for seksuelt overgrep. Når man ser de store mengdene så betyr det også at det er veldig mange barn der ute som blir utsatt for seksuelle overgrep. Det å identifisere barna på disse bildene betyr at man vil kunne redde barn ut av seksuelle overgrep, sier Fredy Salazar.

Innrømmer seksuell krenkelse

Advokat Thomas Klevenberg bekrefter at det var underholdningsartistens oppførsel under en opptreden i 2014 som gjorde at politiet kom på sporet av nettverket som nå rulles opp.

-Min klient erkjenner seksuell krenkelse mot de to guttene. Men selve hovedsiktelsen, som går på det elektroniske beslaget, erkjenner min klient ikke straffskyld, sier Klevenberg.

STORT BESLAG: På disse harddiskene og serverne har politiet funnet enorme mengder overgrepsmateriale som viser overgrep mot unge gutter. Filene lå skjult bak avanserte krypteringer. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

NRK møter ham i lokalene til advokatfirmaet Rogstad i Oslo sentrum. Klevenberg avviser at klienten er medlem av et pedofilt nettverk.

– Det er ingenting i bevisene som tyder på det, bortsett fra diverse chatteforum som er av en relativt bagatellmessig art. Men saken som sådan har avdekket et ganske betydelig nettverk av pedofile som blant annet har skjulte symboler og symbolikk som ikke mannen i gata vet hva betyr, for å signalisere at de har den legningen, sier Klevenberg til NRK.

FORSVARER: Thomas Klevenberg forsvarer mannen som ble politianmeldt i 2014. Han bekrefter at det var underholdningsartistens oppførsel under en opptreden som gjorde at politiet kom på sporet av nettverket. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Henrik Boehlke som forsvarer den siktede ektemannen, sier at hans klient erkjenner straffskyld for nedlasting og besittelse av det beslaglagte materialet.

– Dette har pågått over tid, noe mer ønsker jeg ikke å kommentere, sier han til NRK.

NRK har snakket med moren som bidro til å utløse politiaksjonen. Hun ønsker ikke å stille til intervju. Det gjør heller de to fornærmedes bistandsadvokat.

Ble venner på 90-tallet

Politiet har ikke funnet bevis for at de siktede nordmennene har produsert eget overgrepsmateriell, men frykter at mange flere norske barn finnes i materialet.

Overgrepsmaterialet ligger nemlig på tungt krypterte datalagringsenheter som politiet ikke klarer å åpne.

NRK har sporet noen av nettverksmedlemmenes aktivitet på nettet. Det framgår at ekteparet tilhører et miljø av svært datakyndige, norske pedofile.

Illustrasjon basert på situasjonsbeskrivelse. Foto: Esther Maria Bjørneboe

Kjernen i nettverket har kjent hverandre siden 90-tallet. Flere av dem jobber med datateknologi. En har skrevet lærebøker om datakryptering.

I tillegg viser NRKs undersøkelser at mange i nettverket har hatt roller eller verv i miljøer eller organisasjoner der det er mange barn.

Slo ut politiets datamaskiner

I åttende etasje i politihuset på Grønland i Oslo står ekteparets beslaglagte datamaskiner på rekke og rad.

I flere år har politiet prøvd å låse opp det krypterte kjempebeslaget. Men etter fem år har fortsatt politiet ikke klart å få åpnet flere hundre terabyte på de siktedes harddisk. Politiet sier at de bare har klart å analysere 20 prosent av det omfattende beslaget.

Mengden med beslaglagt data er så stor, at politiet beskriver det som et bibliotek av alt overgrepsmaterialet som finnes på det mørke nettet.

– Maskinene er så store og det er så enorme mengder materiale på dem, at flere av systemene våre krasjet. Vi har måttet investere flere millioner kroner i utstyr for å kunne gjennomgå materialet på disse enhetene, sier Freddy Salazar til NRK.

Den fem år lange etterforskningen, som ble utløst da moren til 12-åringen slo alarm om underholdningsartisten i 2014, er nå i sluttfasen.

– Hadde mennene holdt seg til det digitale hadde vi nok aldri kunne identifisere dem, sier Freddy Salazar.

E-SPOR: I fem år har politiet i Oslo etterforsket saken. I 2016, etter å ha prøvd i to år, klarte de å knekke krypteringen på deler av det beslaglagte materialet, sier Fredy Salazar, leder for E-sporgruppa. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Anmeldt tidligere

Etterforskningen startet i det skjulte. Politiet fant raskt ut at underholdningsartisten allerede fantes i deres registre.

Tre ganger tidlig på 2000-tallet ble han anmeldt for å ha befølt unge gutter. Ifølge NRKs opplysninger skjedde to av episodene på tog og trikk i Oslo, og en gang på et idrettsarrangement.

Alle sakene ble henlagt.

Artisten var ikke tidligere straffedømt. Det samme gjaldt hans registrerte livspartner, som på fritiden var fotballdommer.

Illustrasjon basert på situasjonsbeskrivelse. Foto: Esther Maria Bjrøneboe

Begge hadde dermed fritidsverv med mye kontakt med barn. Begge hadde også gode datakunnskaper.

Noen uker etter anmeldelsen i 2014 slo politiet til mot ekteparets bolig i østlandsområdet.

Politiet tok beslag i en rekke datalagringsenheter – telefoner, datamaskiner og harddisker, og mistenkte at samtlige lagringsenheter kunne inneholde overgrepsmateriale. Men de fikk raskt et problem.

De satt på mange millioner gigabyte med data, men klarte ikke å åpne harddiskene.

Alt var tungt kryptert.

Fredy Salazar forteller at mennene har brukt en rekke avanserte metoder for å holde seg anonyme på nettet og for å skjule innholdet på datamaskinene.

«BoyLove»

Etter to års etterforskning, i 2016, klarte politiet endelig å knekke krypteringen og få tilgang til deler av det beslaglagte materialet.

Etterforskningen fortsatte, og i 2018 ble ekteparet pågrepet. Den ene sitter fortsatt i varetekt.

Politiet fant også e-poster, kommunikasjon og flere anonyme brukernavn til andre personer med de samme interessene. De mistenkte at flere av brukerne de var i kontakt med var nordmenn.

– Da vi tok beslag i 2014 kom vi over informasjon som viste at dette var et miljø som var lokalt i Norge og internasjonalt. Vi fant brukernavnene som ga oss innblikk i en større organisasjon på det åpne og det mørke nettet. Organisasjonen kaller seg for «BoyLove», sier etterforskningsleder Fredy Salazar til NRK.

«BoyLove» er en internasjonal organisasjon som oppsto på internett på 1990-tallet.

Norsk politi betegner «BoyLove» som et pedofilt nettverk av voksne menn med en seksuell tilnærming til prepubertale gutter. Politiet sier miljøet har egne symboler og markeringer.

– I dette miljøet er det et hierarki og det er svært godt organisert Målet er å normalisere den seksuelle relasjonen mellom en voksen og et barn, sier Salazar.

Han sier at flere i det norske nettverket har vært aktive og hatt roller som har gitt dem ansvar i det internasjonale «BoyLove»-miljøet.

– Vi har sett at de har kommunisert med lederne i organisasjonen i utlandet, sier politioverbetjent Fredy Salazar.