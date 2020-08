Norges tre største byer klarer ikke å oppfylle testkravene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere av kommunene i Norge har ikke kapasitet til å teste så mange som Helsedirektoratet krever.

I dag er målet til Helsedirektoratet at alle kommuner i landet skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne i kommunen, men med en plan om å øke til 5 prosent på kort varsel, dersom det oppstår et alvorlig smitteutbrudd.

«Kommunene skal ha et bemanningssystem tilpasset det til enhver tid gjeldende testbehovet. Bemanningssystemet skal fra august 2020 gjøre det mulig, i en ekstraordinær situasjon, å skalere opp til en kapasitet tilsvarende testing av 5 prosent prosent av befolkningen,» skriver helsedirektoratet i sine retningslinjer.

Men NRKs kartlegging av Norges største kommuner viser at flere kommuner allerede sliter med å møte kravet på 1,5 prosent.

En oversikt over hvor mange kommunene kan teste nå Kommune Tester i uka Prosent av befolkning Kristiansand 500 0,6 Oslo 5000 0,7 Tromsø 630 0,9 Bodø 500 1,0 Trondheim 2700 1,5 Bergen 4900 1,7 Bærum 2100 1,8 Lillestrøm 1530 1,9 Drammen 1400 2,1 Tønsberg 1313 3,2

Oslo oppfyller ikke minstekravet

Oslo kommune har i dag kapasitet til å koronateste i underkant av 5000 innbyggere i uka. Det er 0,7 prosent av befolkningen.

Målet er å teste 10.000 i uka, og på sikt 35.000.

– Vi ligger på en testkapasitet på i underkant av 5000. Så skal vi få det opp i tråd med det vi vil ha behov for framover, lover helsebyråd Robert Steen (Ap) i Politisk kvarter tirsdag.

LETTERE: Det skal nå bli letetre å teste seg. Fra og med i morgen trenger du ikke lenger henvisning fra lege for å kunne bli testet. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Nakstad: – Viktig at kommunene etterkommer behovet

Mandag ble det klart at helsedirektoratet endrer testkriteriene. Fra og med onsdag 12. august vil det være mulig å teste seg uten å få henvisning fra lege eller gjennom koronatelefon. Nå skal testing tilbys alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Alle landets kommuner ble varslet om endringen søndag 9. august 2020.

I begynnelsen av koronapandemien var det kapasiteten ved laboratoriene som var flaskehalsen. Nå er kapasiteten for å teste og analysere stor på de nasjonale laboratoriene. Mer enn 100.000 tester kan analyseres i uka, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Men så er det kommunene som må gjennomføre testingen. Da er det viktig at kommunene etterkommer behovet for testing i sin kommune, sier Nakstad.

Drammen klarer ikke 5 prosent med dagens bemanning

Drammen kommune tester nå rundt 200 om dagen, og ligger på rundt 2,1 prosent i uka.

– Hvis vi skal opp på 5 prosent, så må vi teste opp mot 800–1000 om dagen, sier Anne Hilde Crowo, kommunalsjef for helsetjenester i Drammen kommune.

Kommunen kan øke til 2,5 prosent med den bemanningen og det systemet de har nå, allerede i morgen.

For å økte til 5 prosent må bemanningen dobles.

– Vi vil kunne klare å oppnå en testkapasitet på 5 prosent innen to uker, for vi har veldig gode planer på hvordan vi skal gjøre det. Det handler rett og slett om å få tilstrekkelig med bemanning på plass, sier Crowo.

MANGE VIL TESTES: På testsenteret i Tønsberg er det kø for å bli koronatestet tirsdag formiddag. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Tromsø tester bare 0,9 prosent

Tromsø har siden mai hatt lavere kapasitet enn det myndighetene har satt som standard. Hovedgrunnen er etterspørselen.

– Det har i perioden fra mai og frem til situasjonen med MS Roald Amundsen ikke vært behov for større kapasitet i Tromsø. Vi ser en endring i trenden nå, og det er hele tiden en løpende vurdering om vi bør øke vår testkapasitet, sier kommunikasjonsrådgiver Tor-Emil Schanche.

Normalt kan Tromsø kommune teste rundt 90 personer hver dag. Det er 630 tester hver uke som tilsvarer 0,9 prosent av befolkningen.

I løpet av forrige uke ble det imidlertid testet rundt 1000 personer i sammenheng med smitten på MS Roald Amundsen. Men til tross for ekstra bemanning klarte ikke Tromsø å møte minstekravet, og testet kun 1,4 prosent.

Bergenserne vil teste seg

I Bergen kommune har de opplevd en dobling av folk som ønsker å teste seg.

Rundt 600 personer ønsker å teste seg hver dag. Med full bemanning klarer kommunen å teste opp til 700 personer hver dag.

– Vi har full kapasitetsutnyttelse med dagens personale, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Det vil si omtrent 4900 personer i uken, som er 1,7 prosent av Bergens befolkning.

– 5 prosent av kommunens befolkning er mer enn 14.000 i uken, og for å få det til må vi ha flere folk, flere lokaler og dersom det er mulig, et skikkelig løft i IKT teknologien vedrørende registrering og bestilling av test, sier Waag Linchausen.

Trondheim: – Ekstremt krevende å nå 5 prosent

Trondheim kommune har økt testkapasiteten fra to til tre stasjoner, og til to skift alle dager i uka.

– Vi øker nå til 4200 tester i uka i løpet av nær fremtid, og dette er opp fra dagens nivå på 2700. Skal vi teste 5 prosent av befolkningen, vil det være ekstremt krevende. Det vil kreve at flere funksjoner i helsetjenesten må settes på vent, sier Helge Garåsen helse- og velferdsdirektør Trondheim kommune.

Trondheim kan i dag teste 1,5 prosent av befolkningen, og skal øke til 2,3.

Bodø kommune forteller at det har klare planer på hvordan de skal innfri kravene, men klare det ikke med dagens ressurser.

– Med de ressursene vi har denne uka, greier vi å teste 100 personer hver dag, mandag til fredag, sier daglig leder på Bodø legevakt, Anne-Mette Finsrud.

Altså rundt 500 i uka. Det betyr at de har mulighet til å teste 1,0 prosent av befolkningen i uka.

Lavest testkapasitet i Kristiansand

Kristiansand kommune har i dag kapasitet til 150 tester hver ukedag, og 50 tester i helgene.

Fra mandag 3. august, til og med søndag 9. august har rundt 500 pasienter blitt testet. Det tilsvarer 0,6 prosent av befolkningen.

– Vi har en plan for hvordan vi skal øke kapasiteten. Vi er i dialog med 10 legesentre som kan teste. Kommunen kan derfor eskalere opp kapasiteten dersom behovet øker. Vi har en fleksibel modell der vi omfordeler ressurser, sier Sigurd Paulsen, beredskapssjef Kristiansand kommune.

Paulsen tror da at kommunen skal klare å nå begge kravene fra Helsedirektoratet.