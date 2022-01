Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere land når stadig nye smittetopper. Hvordan man skal prøve å få ned smitten er likevel forskjellig fra land til land.

Tiltak rundt skjenking av alkohol er noe som er løst ulikt. Norge har lagt seg på en linje som er blant de aller strengeste i Europa.

I Danmark stopper skjenkingen klokka 22. I nabolandet Sverige kan du få servert alkohol til samme tid som før, men må sitte ved bordet. I England er det åpent som vanlig.

Norge på sin side har full skjenkestopp.

Skjenkeregler i Europa Ekspandér faktaboks Skjenkeregler i enkelte europeiske land: Norge : Full skjenkestopp.

: Full skjenkestopp. Sverige : Alkoholservering, men må sitte ved bordene.

: Alkoholservering, men må sitte ved bordene. Danmark : Alkoholservering frem til klokken 22.00.

: Alkoholservering frem til klokken 22.00. Finland : Alkoholservering frem til klokken 17.00.

: Alkoholservering frem til klokken 17.00. England : Åpent. Nattklubber krever koronapass.

: Åpent. Nattklubber krever koronapass. Tyskland : Nattklubber må holde stengt.

: Nattklubber må holde stengt. Spania : Åpent.

: Åpent. Italia : Nattklubber er stengt.

: Nattklubber er stengt. Nederland: Full nedstenging av barer og restauranter. Kilder: NTB, Nederlands regjering, Sveriges regjering, Italias regjering, Spanias regjering.

– Jeg har stor forståelse for at det er vanskelige avgjørelser for regjeringen, men nedstengningen av vår bransje fremstår som en «enkel» løsning. Regjeringen gjør denne bransjen til syndebukker. Jeg savner mer vilje fra regjeringen for å finne løsninger slik at vi kan holde åpent med gode smitteverntiltak, slik andre land får til.

Morten Malmo er regionsjef i Rekom. Selskapet driver utesteder i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.

– Andre land har løsninger som gjør at de kan holde åpent med restriksjoner, så de kan holde folk i arbeid, og ikke sende folk ut i arbeidsløshet.

Morten Malmo er regionsjef i Rekom, som driver utesteder i flere europeiske land. Her viser han fram de tomme lokalene på det midlertidig stengte utestedet Dorsia i Oslo. Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

Strengest i Europa

Med serveringssteder i flere andre land får selskapet oppleve store forskjeller i skjenkereglene.

– Det er bra for kolleger i Storbritannia. De har en dialog med myndighetene som gjør at de kan holde åpent med tiltak. Da undrer jeg på hvorfor det ikke er sånn i Norge, sier Malmo.

I de fleste av våre europeiske naboland har de valgt å holde kranene åpne. Her fra en av Rekoms serveringssteder i England. Foto: Rekom

NHO Reiseliv bekrefter overfor NRK at Norge er strengest i Europa hva gjelder skjenkeregler.

– Ja, det vil vi absolutt si. Norge har valgt en uforståelig linje med en nasjonal skjenkestopp. I et land som har en høy grad av vaksinerte, så mener vi det er et lite forholdsmessig tiltak, sier kommunikasjonssjef Merete Habberstad.

Gjennom den europeiske paraplyorganisasjonen HOTREC har de undersøkt om det finnes lignende tiltak i andre land.

– Vi er det eneste landet i Europa som har valgt å bruke full skjenkestopp som et smitteverntiltak. Det finnes ingen andre land som har innført det.

Merete Habberstad er kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman / Per Sollerman

Flere europeiske land har i dag reduserte tider for alkoholservering, eller bruker koronapass. Nederland stengte ned før jul. Der får ikke barer og restauranter holde åpent. Det er noe annet enn skjenkestopp, påpeker Habberstad.

– Når man sier det er lovlig med drift, men fratar mulighet til å skjenke alkohol, blir det en umulig kombinasjon.

– K lar anbefaling fra våre fagmyndigheter

MDG, Venstre og Fremskrittspartiet krever at skjenkestoppen stanses umiddelbart, og SV ber regjeringen gjøre en revurdering. Høyre vil derimot ikke være med å overstyre regjeringen.

– Høyre har ikke tenkt å gjøre som Ap gjorde i opposisjon for et år siden. Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte regjeringen på akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt, sier Erna Solberg tirsdag.

Flere rødgrønne ordførere ber også regjeringen endre reglene.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier det er forventet.

– Det her rammer mange. Det er et inngripende tiltak, sier Kjerkol, som avviser at det vil bli gjort noen ny vurdering før 14. januar.

– Vi fikk klar anbefaling fra våre fagmyndigheter om at smittespredningen dessverre er stor der man samles og nyter alkohol. Det er bakgrunnen for at skjenkestopp ble en del av de tiltakene som vi innførte rett før jul.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Morten Andersen / NRK

Helseministeren minner om at Norge før jul hadde et av verdens største omikron-utbrudd, etter julebordet på utestedet Louise i Oslo.

– Det er en faglig vurdering at der man samler, serverer og underholder folk, og det er alkohol som blir servert, så er det vanskeligere å holde både avstand og følge smittevernrådene. Også vet vi at bartendere og serveringspersonell er på toppen når vi ser på smitte per yrkesgruppe.

NHO Reiseliv og Morten Malmo i Rekom er imidlertid redd bransjen innen 14. januar vil ha mistet viktig personale og kompetanse.

– Det er nå tredje gangen vi har permittert. Det er ikke unaturlig at andre søker seg jobb andre steder da, sier Malmo.

