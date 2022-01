Åpner bryggeriet til tross for skjenkestoppen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det handler om å ikke miste ansatte til andre steder, sier Sindre Ingebrigsten.

Han er salgs- og markedssjef for bryggeriet Molo Brew i Ålesund, som velger å åpne igjen etter å ha holdt stengt på grunn av skjenkestoppen.

De ansatte er en stor del av grunnen til at de velger åpne igjen, selv om mesteparten av inntekten deres kommer fra alkoholservering.

– Opplæringen og kunnskapen de har er viktig for oss, sier han.

Daglig leder Sajjad Shinwari er enig med salgs- og markedssjef Sindre Ingebrigsten og mener at de ansatte fortjener å ha en jobb å gå til. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Bryggeri uten alkoholsalg

Bryggeriet valgte å ta en lengre juleferie da regjeringen innførte nye nasjonale tiltak fra midten av desember.

Det er usikkert om skjenkestoppen blir opphevet igjen i januar. Selv om Molo Brew selger mat, mener daglig leder, Sajjad Shinwari, at det ikke er det mest gunstige å holde åpent med skjenkestopp.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke får selge øl. For oss som bryggeri er det ikke det beste scenarioet å holde åpent uten alkoholsalg, sier Shinwari.

Han er likevel glad for at de kan åpne og at de ansatte får en mer stabil jobb å gå til.

Sajjad Shinwari har mye å gjøre klart før åpning etter en ekstra lang juleferie. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Mange savner uteplassene

Nyheten om bryggeripuben som åpner dørene blir godt tatt imot flere steder i landet.

I Kristiansand har de aller fleste utestedene stengt, og Nicolai Østeby skulle gjerne sett at flere holdt åpent.

– Det er et veldig kult initiativ. Men samtidig har jeg veldig stor forståelse for at det er utrolig utfordrende for mange utesteder nå, sier Østeby som er leder i Agder unge Høyre.

Nicolai Østeby og Siri Heimdal Knudsen mener utestedene bør få selge alkohol igjen. Foto: Mathias Hamre / NRK

Han håper regjeringen åpner ølkranene igjen, slik at utestedene kan tjene penger samtidig som folk kan møtes.

– Veldig mange unge savner sosiale møteplasser. For mange er utelivet den eneste møteplassen man har nå.

Siri Heimdal Knudsen er enig:

– Mange har foreldre som jobber hjemme, og småsøsken. Da er det ikke alltid like lett å be venner på middag eller en filmkveld. Jeg ser for meg at utesteder som dette kunne være perfekt for å sosialisere seg.

Bargata i Kristiansand er folketom for tiden. Foto: Mathias Hamre / NRK

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) vil be regjeringen se på muligheten for å åpne ølkranene igjen.

– Dette rammer en hardt prøvet bransje, og setter mange arbeidsplasser i spill. Det kan for eksempel vurderes å åpne for øl og vin sammen med spiseplikt, gjerne innen en bestemt tidsramme, sier Skisland.

Går mot strømmen

Noen har fra før av valgt å gå mot strømmen tross skjenkestopp.

Restaurant Mother India i Kristiansand har holdt åpent gjennom jula, men ifølge daglig leder Sarita Sehjpal har ikke besøket vært mye å skryte av.

– Besøket har ikke vært i nærheten av det det pleier å være. Det som har holdt oss oppe er takeaway. Men selv om vi har levd godt på det, kan det langt fra kompensere for vanlig omsetning.

Raj Sharma og Sarita Sehjpal jobber på Mother India. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Mother India har hatt en ordning med at kunder selv kan komme og hente maten.

Sehjpal sier at de totalt sett er fornøyd.

– Hvorfor valgte dere denne strategien?

– Vi har holdt på i 27 år, og vært med på både oppturer og nedturer. Og selv på de verste nedturene har vi aldri holdt stengt. Jeg tror det bunner i et ønske om å aldri gi opp.

NHO: – Konkursfrykten øker

Det er lønnsstøtteordningen som gjør at Molo Brew i Ålesund kan åpne og holde de ansatte i jobb. En ordning som burde vært justert, mener fagdirektør for næringspolitikk i NHO, Ole Michael Bjørndal.

– Man bør i større grad få velge hvem man skal ta tilbake. Og så bør den ha blitt sett i sammenheng med skjenkestoppen fordi den er vanskelig å benytte seg av for særlig de som lever av servering.

Fagdirektør for næringspolitikk i NHO, Ole Michael Bjørndal, er bekymret for restaurantbransjen. Foto: Per Sollerman/NHO

Han sier at konkursfrykten bare har økt hos restaurantbransjen den siste måneden, og spesielt med skjenkestoppen.

– Dette vil ha dramatiske konsekvenser jo lenger det varer.