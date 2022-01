Rødgrønne ordførere vil åpne ølkranene: – Trist at vi ikke får tilliten

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Venstre, Frp og MDG har bedt regjeringen om å oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

Opposisjonspartiene får nå støtte av flere rødgrønne ordførere som ber regjeringen fjerne skjenkestoppen.

– Vi mener at skjenkestoppen nå må oppheves. Vi har levd med restriksjoner og håndtering av smitte i snart to år. Det er trist at vi ikke får tilliten til å sette egne restriksjoner etter våre behov, sier ordfører i Hemsedal, Pål Rørby (Sp) til NRK.

Pål Rørby, ordfører i Hemsedal. Foto: Caroline Utti / NRK

Han mener det bør åpnes opp for skjenking med restriksjoner, for eksempel åpningstid til klokken 22. Hemsedal-ordføreren sier flere bedrifter har tatt inn sesongarbeidere beregnet for et åpent samfunn uten skjenkestopp.

– Nå står mange av de uten jobb, som kan medføre at de reiser hjem igjen. Dette kan igjen skape en krevende situasjon om samfunnet åpner opp igjen, sier Rørby.

I Trysil sier Senterparti-ordføreren at skjenkestoppen påvirker Norges største vinterdestinasjon sterkt.

Erik Sletten, ordfører i Trysil. Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Det var nok helt nødvendig med skjenkestopp for å skjerpe inn og se alvoret i situasjonen. Men slik erfaringen vår var med kombinasjonen av skjenking til klokken 22, gode smittevernrutiner, registrering, servering ved bordene og god skjenkekontroll fra kommunene, tror jeg det er klokt å se for seg en slik løsning om en ukes tid hvis smitten ikke er på vei opp, sier Erik Sletten (Sp), ordfører i Trysil.

Også flere store byer i Norge som har Arbeiderparti-styre ønsker endringer i Ap/Sp-regjeringens nasjonale skjenkestopp.

Storbyer ønsker endringer

Trondheim kommune har forståelse for at det kom nasjonale føringer før jul, men mener det er naturlig å endre dersom situasjonen også er god neste uke.

Byen registrerte tirsdag 63 nye koronasmittede. De har vedtatt å fjerne de lokale koronaforskriftene og la nasjonale regler stå alene. Men de ønsker å styre enda mer lokalt.

– Vi håper på muligheten for mer lokal styring, og mener dette nødvendigvis ikke trenger å bety full åpning. Skjenking kan eksempelvis koples til matservering eller avsluttes tidligere på kvelden, sier Rita Ottervik (Ap), ordfører i Trondheim.

Rita Ottervik er ordfører i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Hun før støtte fra ordføreren i Stavanger.

– Vi har vært tydelige på at vi er åpne for at kommunene selv kan vedta restriksjonsforskrifter ut fra lokalt smittenivå. Vi ser at et totalforbud for skjenking får store konsekvenser, og er positive til en forsiktig justering, for eksempel ved å tillate dette til matservering, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Også helt i sør er flere Arbeiderparti-styrte kommuner klare for alkohol i kranene igjen, selv om smitten lyser rødt.

– Jeg ønsker dialog med departementet omkring skjenkestopp. Dette rammer en hardt prøvet bransje, og setter mange arbeidsplasser i spill. Det kan for eksempel vurderes å åpne for øl eller vin sammen med spiseplikt, gjerne innen en bestemt tidsramme, sier Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand.

Ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk

Even Tronstad Sagebakken (Ap), Lindesnes mener registreringen på restaurantene gjør at man holder bedre kontroll enn på en hjemmefester.

Even Tronstad Sagebakken er ordfører i Lindesnes. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Begrunnelsen for skjenkestans er at man skal hindre smitte. Jeg mener man bør avvikle den nasjonale skjenkestansen og overlate til kommunene å vurdere. Jeg vil ikke ta kontakt med departementet videre nå, men det er aktuelt hvis skjenkestansen ikke oppheves neste uke. Det bør være opp til de lokale myndighetene å avgjøre, sier Sagebakken.

Ordfører Robert Cornels Nordli (Ap) i Arendal sier han har stor forståelse for at det er krevende tider for bransjen, men han har ingen innvendinger mot regjeringen.

Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene. Vi forventer at det blir en økning i smitten fremover, sier Arendal-ordføreren.

TV 2 har snakket med Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) som mener kommunene selv må få bestemme hvilke tiltak som settes inn. Han håper skjenkestoppen snart blir lettet på.

Gunnar Wilhelmsen er ordfører i Tromsø. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Oslo vil bestemme selv

– I Tromsø har vi nå lite smitte og få innlagte. Med uforholdsmessighet blir tilliten til tiltakene redusert, sier Wilhelmsen til kanalen.

I hovedstaden opplyser byrådslederens kontor til NRK at en ønsker at kommunene igjen får ansvaret for å bestemme lokale koronatiltak, og at tiltakene i Oslo skal lettes så tidlig som mulig.