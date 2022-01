Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antallet registrerte koronatilfeller i verden har aldri vært høyere. Det totale tallet for den siste uka er nesten dobbelt så høyt som den siste toppnoteringen, skriver Bloomberg.

Til sammen ble det registrert 10.116.000 smittetilfeller på verdensbasis den siste uka i 2021.

5,7 millioner ble registrert i løpet av en uke i slutten av april 2021.

Smitten stiger i Europa

I Europa ble smitten med delta-varianten i flere land tatt fort igjen av en bølge med den nye varianten omikron.

Grafene under viser smitten i Frankrike, Storbritannia, Spania og Italia fra starten av pandemien fram til søndag. Smittetallet oppgis per dag i et ukentlig gjennomsnitt.

Her ser vi hvordan smitten har steget til værs på en måte den aldri har gjort før.

Den siste uka har både Frankrike og Storbritannia i gjennomsnitt registrert over 160.000 nye tilfeller per dag.

Det er en mangedobling i smitten over den siste måneden.

Frivillige deler ut hurtigtester i London den 3. januar. Foto: Tolga Akmen / AFP

Danmark på topp

Antallet smittede i Danmark har de siste dagene ligget på rundt 20.000 i snitt per dag, skriver DR. Økningen de siste par månedene har vært dramatisk.

Danmark er dermed blant landene i verden med høyest smitte per 100.000 innbyggere.

Grafen under viser smitten i Danmark fra starten av pandemien fram til i går. Smittetallet oppgis per dag i et ukentlig gjennomsnitt.

Over 770 koronapasienter er i dag innlagt på sykehus i Danmark. Det er det høyeste tallet siden januar i fjor, som legger stort press på helseforetakene.

Statens Serum Institut (SSI) mener smittetoppen vil komme i slutten av januar. Deretter tror de danskene kan leve som normalt igjen i løpet av et par måneder.

– Det kommer til å fortsette de neste to månedene, og deretter håper jeg at smitten vil begynne å avta og at vi får våre normale liv tilbake, sier fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI til dansk TV 2.

Fagdirektør i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause. Foto: SSI

Krause tror og håper at et tredje vaksinestikk og de mange som har gjennomgått koronasykdom vil gi flokkimmunitet.

Antallet døde synker

Tross de høye smittetallene kommer det også gode nyheter.

Antallet registrerte koronadødsfall i løpet av en uke er nemlig det laveste på over et år.

43.075 personer døde av covid-19 i uke 52, viser tall fra John Hopkins-universitetet og Bloomberg.

I flere av landene som har opplevd en dramatisk smitteøkning på grunn av omikron-varianten, øker ikke innleggelsestallene i lik grad. Spesielt virker det som om andelen intensivpasienter ikke øker.

Helsearbeidere ser til en koronapasient på intensivavdelingen ved et sykehus i Roma. Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Risikoen for å bli innlagt med omikronvarianten av viruset ser ut til å være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten, sier fagdirektør Tyra Grove Krause i danske SSI, som viser til data fra England, Canada, Sør-Afrika og Skottland. Krause tror omikron kan være det som løfter oss ut av pandemien.

Helsemyndighetene her hjemme har påpekt at omikron-tallene kan gi grunn til optimisme. Samtidig er mange forsiktige med å erklære omikron-smitten til starten på slutten av pandemien.

– Her blir det en balanse mellom hvor mye mer smittsom er den, og hvor stor risiko er det for alvorlig forløp, og hvor godt virker de tiltakene vi har på plass, sier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til NRK.

– Så vi må forberede oss på at det blir en stor smittebølge hvor det også blir økt sykehusinnleggelser, men vi håper jo at vi slipper det, men her må vi være forberedt på det scenarioet.

Les også: Stor usikkerhet om omikron