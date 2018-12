Norges Bank lar renten forbli uendret

Eksperter og sjeføkonomer var på forhånd enige i at Norges Bank mest sannsynlig ville la styringsrenta holde seg på stedet hvil.

Nå er det bekreftet, sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret. Slik begrunner Norges Bank rentebeslutningen i en pressemelding.

– Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.

Trolig oppgang i mars

Tidligere har sentralbanksjef Øystein Olsen sagt at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp i første kvartal 2019. Det står han ved.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars 2019, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

På rentemøtet i dag legger sentralbanken også frem en ny pengepolitisk rapport, som inneholder en ny spådom om hvordan styringsrenten ventes å utvikle seg de neste årene.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at prognosen for styringsrenten er lite endret, men at fallet i oljeprisen og svakere vekstutsikter internasjonalt taler for en litt langsommere renteoppgang enn i forrige rapport.

Hva er egentlig styringsrente? Ekspandér faktaboks Styringsrenta er renta et lands sentralbank, som Norges Bank, setter for å påvirke pengepolitikken.

Styringsrenta setter en grense på hvilken rente privatbanker som DNB og Nordea minimum kan tilby sine kunder.

Det er opp til privatbankene om de velger å følge styringsrenta, eller om de velger å ha høyere rente på f.eks. sine boliglån. For tiden er bankenes marginer økende.

Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet.

Styringsrenten kalles også foliorenten.

Tror på gode tider

På rentemøtet i september hevet Norges Bank styringsrenten fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent.

Tidligere har Norges Bank varslet at renten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021. Trolig blir det med fem renteøkninger på en «kvarting» (0,25 prosent).

Men seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets sier til DN torsdag morgen at han tror sentralbanken vil justere ned rentebanen litt. Han får støtte av sjeføkonom i Handelsbanken Kari Due-Andersen i deres morgenrapport, hvor de spår at en av de planlagte rentehevingene blir avlyst.

Tall fra Norges Banks regionale nettverk, viser at norske bedrifter tror at det blir gode tider det neste halve året, til tross for fallende oljepris, svake tall for detaljhandel og varekonsum har kunnet tyde på at veksten i norsk økonomi er på vei ned.