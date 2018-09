SSB: Økt lønnsvekst og høyere rente

– Hovedbildet er at pilene peker oppover for norsk økonomi som helhet, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå.

Byrået la i dag fram oppdaterte prognoser for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2021.

Hovedpunktene for norsk økonomi er blant annet:

Flere i jobb

Lønnsveksten skyter fart

Renta skal opp

Boligprisene flater ut

Løftes av utlandet – og olje

DRAHJELP: Forsker Roger Hammersland viser hvordan byrået tror norsk økonomi vil få drahjelp fra utlandet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det er særlig to forhold forskerne mener vil bidra positivt for norsk økonomi de neste årene.

Det første er at det går stadig bedre for mange av de norske handelspartnerne, og da særlig europeiske land.

Det andre er at petroleumsinvesteringene nå er i ferd med å øke, etter at de falt kraftig i årene etter oljeprisfallet i 2014. Bare siden mai i år, har anslagene for investeringene i 2019 økt med seks prosent.

Tror på lønnsjubel

I årene etter oljeprisfallet i 2014 har det vært heller beskjedne lønnsoppgjør i Norge sammenliknet med tidligere år. Nå blir det andre boller, tror SSB. Slik ser de for seg at årslønnsveksten vil stige de neste årene.

2018: 2,8 prosent

2019: 3,3 prosent

2020: 3,6 prosent

2021: 4,0 prosent

Samtidig tror SSB at prisstigningen vil falle fra 2,8 prosent i år til under eller nær 2 prosent de neste tre årene.

Det er dermed duket for en betydelig økning i kjøpekraften – dersom byrået får rett.

VIL HEVE: Forskerne i SSB tror Norges Bank vil heve styringsrenta flere ganger enn Norges Bank selv tror per i dag. Foto: Espen Schive / Norges Bank

Seks rentehevinger

Som følge av at forskerne tror norsk økonomi vil gå bedre, regner de også med at det vil være behov for flere rentehevinger for å holde prisveksten i sjakk.

SSB tror Norges Bank vil heve styringsrenta seks ganger fram mot 2021, slik at styringsrenta da vil ligge på 2,0 prosent. Da vil renta ut til boliglånskundene ligge på nærmere 4 prosent, tror byrået.

Dette er for øvrig en renteheving mer en Norges Bank selv anslår i sin siste pengepolitiske rapport. Denne er dog i ferd med å bli «gammel» – nye anslag på styringsrenta fra Norges Bank kommer på rentemøtet 20. september.