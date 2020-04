Tangen: – Jeg føler meg mistenkeliggjort

Få måneder før det ble klart at Tangen blir Yngve Slyngstads etterfølger som sjef i Oljefondet, fløy han inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i USA, avslørte VG lørdag.

Blant gjestene var blant andre daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, den norske regjeringsadvokaten og sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

I etterkant har mange stilt spørsmål ved ansettelsesprosessen av Tangen.

Tangen selv, som i dag deltok på Dax18, sier han føler seg mistenkeliggjort: – Jeg synes det har vært leit at folk mistenkeliggjør ting som har med oljefondet å gjøre. Det synes jeg er synd.

Han fortsetter:

– Det har vært mye støy. Jeg synes det er leit for oljefondet, at de skal få negativ støy for dette. Arrangementet var jo et fantastisk flott seminar som jeg hadde planlagt i mange år, hvor invitasjonene til dette arrangementet gikk ut i mai 2018 allerede – ett og et halvt år før seminaret, sier Tangen til NRK.

Måtte ta familiære og skattemessige hensyn

Flere politikere har stilt spørsmål ved ansettelsen av Tangen etter avsløringen.

– Når fattet du interesse for jobben i oljefondet?

– Det høres kanskje merkelig ut, men jeg hadde egentlig ikke tenkt på det i det hele tatt før jeg ble kontaktet av headhunterne i desember, og da tenkte jeg: jøss, det er jo utrolig interessant og potensielt. Så satte jeg meg nøye inn i hva jobben gikk ut på.

– Det har jo familiære og skattemessige hensyn, så jeg måtte jo tenke meg godt om.

– Samtidig har du beskrevet det som en guttedrøm?

– Altså, jeg har jo sagt at dette var en guttedrøm, og drømmen har vært å jobbe med finans på en positiv måte. Faktum er at oljefondet ikke eksisterte da jeg var en gutt, sier Tangen.

Ansettelsen er uavhengig av Slyngstad

Blant gjestene var avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad, som fikk dekket opphold på konferansehotellet og middag av arrangør Nicolai Tangen. Dette har fått mange til å lure på om dette smaker av kameraderi og smøring.

Tidligere sjef i Oljefondet, Yngve Slyngstad, var også med på Tangens luksusseminar. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– En måned før seminaret, meldte Slyngstad at han skulle slutte. Jeg var ikke aktuell som kandidat for den jobben før. Jeg begynte å snakke med hodejegerne i desember. Ansettelsen av meg ble gjort helt uavhengig av Slyngstad, det var et helt eget ansettelsesutvalg.

– Hvorfor tror du da at så mange reagerer på det som kommer fram?

– Nei, jeg tror det er mangel på forståelse for tidslinjen her. At invitasjonene gikk ut så lang tid i forveien, og også at de som var med i avgjørelsen rett og slett ikke var meg på seminaret, så jeg tror rett og slett at det er fakta som ikke har kommet godt nok fram, sier Tangen til NRK.

I to år planla han seminaret «back to university», en spektakulær tre dagers luksuskonferanse for venner og bekjente i USA. En konferanse som fant sted få måneder før han ble ansatt som ny sjef for Oljefondet.

Ber om «en liten tjeneste»

Ifølge DN hadde også Tangen sendt en e-sport til Yngve Slyngstad i ettertid av konferansen.

I e-posten står det blant annet:

«(…) Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste? Dine sko som leder av Ndim er vanskelige å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?»

Nicolai Tangen tiltrer som sjef for oljefondet i september. Ansettelsen har vært omdiskutert, særlig etter at tangens tre-dages luksusseminar ble kjent. Foto: Tony Colli / NBIM

Ifølge avisen har Tangen og Slyngstad hatt kontakt i flere år, men e-posten der Tangen ber om en tjeneste, er sendt 6. januar i år, i underkant av to måneder etter konferansen.

– I går sa du til Dagsrevyen at du ikke hadde kontakt med Slyngstad mellom dette seminaret i fjor høst og etter at du fikk jobben som sjef for oljefondet. Hvorfor nevnte du ikke det at, som DN også skriver, at du sendte ham en e-post og ba om et møte om foreslo en rekke datoer?

– Nei, altså, spørsmålet var om jeg hadde snakket med Yngve Slyngstad mellom seminaret og ansettelsen, og det har jeg da ikke. Jeg sendte en takk for at han ble med på seminaret etterpå, og så er jo jeg en veldig grundig og systematisk person, så når det gjaldt å sette seg inn i jobben og rollen, så er det ingen som kan den bedre enn Yngve Slyngstad.

I dag åpnet Norges Bank opp om ansettelsen av Tangen. Der spesifiserer de at Yngve Slyngstad ikke hadde noen rolle i ansettelsen av Tangen.

– Det var Russell Reynolds, hodejegerfirmaet som spilte Nicolai Tangen inn i prosessen. De kjente Tangen fra før fordi de bisto ham i 2016 med å finne daglig leder for et kunstprosjekt i Kristiansand kalt Siloen, sier Runar Malenes, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, til NRK.

Julie Brodtkorb, leder i representantskapet, vil diskutere med komiteen om regler for ansettelsen av Tangen har vært fullt. Foto: NRK

Julie Brodtkorb leder Norges Banks representantskap, som driver tilsyn med Norges Bank.

Representantskapet gjorde det klart på søndag at de nå vil undersøke nærmere hva som skjedde på seminaret når det gjelder Slyngstads deltakelse.

– Det jeg som leder av representantskapet har gjort, er å innkalle den faste komite, den komiteen som bestemmer om det blir et ekstraordinært møte i representantskapet, for å belyse denne saken. Det representantskapet da eventuelt skal belyse, er om alle regler for ansettelse er fulgt, og om Slyngstad har fulgt det etiske regelverket for Norges Bank, sier Brodtkorb til NRK i dag.

Kjenner meg ikke igjen

På seminaret var også Henrik Syse. Syse er professor ved Institutt for fredsforskning (Prio), men har tidligere jobbet med etikk og samfunnsansvar i Oljefondet.

– Jeg synes det er veldig fint at vi har denne debatten. Selvsagt skal vi ha det. Det er viktig at vi snur hver stein når vi skal ansette noe så viktig som en sjef for statens pensjonsfond utland, sier han til NRK.

Professor Henrik Syse, ved Institutt for fredsforskning (Prio), har tidligere jobbet med etikk og samfunnsansvar i Oljefondet. I november deltok han på Tangens USA-seminar. Foto: NRK

Han understreker at han ble invitert for å kunne diskutere og lære av alle på seminaret, og at det var det som var fokuset.

– Jeg synes det er et rart inntrykk som gis. Jeg kjenner meg ikke igjen, jeg som var der. Jeg arbeider med etikk og samfunnsansvar, og jeg kan love at mine varsellamper, de pleier å gå på ganske tidlig, når det gjelder sånne ting. Jeg ser etiske problemstillinger der andre ikke ser noen ting, sier han til NRK.

SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski (SV), reagerer på at Syse ikke ser at turen kan være problematisk.

– Jeg synes det er interessant at representanter fra det som man må kalle samfunnseliten i Norge synes det er så uproblematisk å være på og bli påspandert et såpass fantastisk program, både når det kommer til faglig innhold og mat og drikke. Det mener jeg er naturlig å diskutere, og det er et interessant innblikk i en verden hvor samfunnseliter kan finne sammen, og vi ser nå at de kan være referanser for hverandre, gi tips til hverandre om ledige stillinger. Det er ikke ulovlig, men det er viktig at det er åpenhet, sier Kaski til NRK.

Kari Elisabeth Kaski (Sv) reagerer på at Tangens luksusseminar ikke har vært kjent tidligere. Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Syse understreker at åpenhet er svært viktig, men at han som akademiker er avhengig av betalte turer, og at han ikke ser et problem med dette.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal være kritiske til det som har med smøring, korrupsjon og bestikkelse å gjøre, men det å bli invitert på et seminar hvor man får dekket opphold, reise og mat, det er ikke i den kategorien. Det er det mange av oss akademikere som er avhengige av, sier Syse til NRK.

Håper katta er ute av sekken snart

Den påtroppende oljefondssjefen mener han burde ha lov til å arrangere slike seminarer som finansperson i London.

– I mitt tidligere liv som finansperson i London må jeg kunne lage sånne seminarer som det. Det er fortiden. Det blir ikke flere sånne seminarer, sier Tangen.

– Kan det komme flere sånne overskrifter, tror du?

– Jeg har vært helt åpen med den norske bank hele veien, men det er klart at de kan skrive om ting som jeg allerede har opplyst til den norske bank, headhunteren, han er fra Kristiansand, og han ble brukt som rådgiver i forbindelse med ansettelsen av en direktør til Kristiansand kunstmuseum, jeg hadde en fin 50-års dag sammen med min kone, jeg har en fin seilbåt, det var en islandsk banksjef som sa stygge ting om firmaet mitt under finanskrisen, hvem vet, men jeg vil håpe at katta er ute av sekken snart, avslutter han.