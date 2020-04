Privatflyet som reiste til og fra Oslo kostet 573.728 dollar (USD) å leie, rundt 5.278.300 kroner.

Det tilsvarte i snitt 148.684 kroner per passasjer totalt tur-retur Oslo-Philadelphia, viser regnskapet som NRK ha fått oversendt.

I tillegg fløy Tangen inn gjester fra London, Stansted. Disse kostet 851.900 dollar (USD) å leie, eller 7.837.480 kroner.

Ifølge Tangen ville det «ikke være naturlig at deltakerne skulle betale for disse flyene» han selv chartret.

For deltakere som i ettertid har ønsket å tilbakebetale flyreisa, mener Tangen at de heller skal betale det det ville ha kostet å fly med businessklasse med British Airways på samme strekning – noe som er en vesentlig lavere kostnad.

Tangen beregner turen fra Oslo til Philadelphia til å «bare» koste 31.248 kroner per person.

Mener statsråden kun kostet 6490 kroner

Samlet pris per deltaker for mat og drikke for tre dager, beregnes til å være 8824 kroner.

Tangen understreker at ikke alle gjester deltok i alle måltider og på alle arrangementer, deriblant daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

«Samlet pris for mat og drikke for Isaksen de tre dagene kom på 705,3 dollar (USD), rundt 6.490 kroner», går det fram av regnskapet.

I en e-post til NRK ønsker Arbeids- og sosialdepartementet å presisere at daværende næringsminister «Torbjørn Røe Isaksen tok ikke privatfly. Departementet betalte for reise og hotell for statsråden».

Det er for øvrig blitt kjent at fagavdelinga i departementet anbefalte statsråden å ikke prioritere seminaret.

9 millioner for privatkonsert med Sting

Under seminaret fikk gjestene tilbud om tre konserter. Sting-konserten kostet Tangen rundt én million dollar. Gregory Porter-konserten kostet 250.000 dollar og Sara Bareilles-konserten 150.000 dollar, ifølge regnskapet.

Til sammen utgjør artistutgiftene 1,4 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 13 millioner norske kroner med kronekurset i november 2019.

Tangen understreker at det ikke er «vanlig at seminardeltakere som betaler reise, kost og losji, betaler for underholdning. Jeg betaler derfor disse konsertene selv».

Ifølge Tangen bodde de fleste gjestene på hotellet i tre netter, noen færre netter eller andre steder.

Gjestene bodde på konferansehotellet The Inn at Penn. Kostnader til hotell per natt per gjest var på 313 dollar (USD), eller 2880 kroner.

Etter NRKs beregninger kostet seminaret med 150 gjester minst 28 millioner kroner. Da har vi kun regnet med én hotellnattovernatning per gjest, men noen var der i opptil tre netter.

Bråk

I e-posten skriver Nicolai Tangen at han «aldri har hatt noe ønske om å få noe som helst igjen for denne helgen annet enn gleden av å ta turen tilbake til universitetet, om enn bare for en helg».

Bråket rundt Nicolai Tangen startet for alvor da VG avslørte at finansmannen hadde fløyet inn flere internasjonale og norske samfunnstopper til en påkostet, privat konferanse i Philadelphia i USA få måneder før han søkte på – og fikk – jobben som ny sjef i Oljefondet.

Milliardæren Tangen arrangerte seminaret for 150 inviterte gjester og spanderte blant annet reise med et svært luksuriøst privatfly, hotell, foredrag og Sting-konsert på dem.

Blant gjestene var en rekke samfunnstopper i sentrale posisjoner, også i offentlige stillinger, deriblant daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), den norske regjeringsadvokaten og den sittende sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Gjestene ble oppfordret til å ikke dele noe fra seminaret i sosiale medier.

Flere snur og vil betale tilbake

Etter at luksusseminaret ble kjent, har flere av gjestene snudd og sagt at de, eller rettere sagt deres arbeidsgivere, skal betale for seminaret og oppholdet, som de lot Tangen spandere for nær et halvt år siden.

Blant dem FN-ambassadør Mona Juul, Nupi-direktør Ulf Sverdrup og direktør ved Munch-museet Stein Olav Henrichsen.

Tidligere denne uken gjorde også Norges Bank det klart at de vil dekke opphold, middag og flyreisen for Yngve Slyngstad. Slyngstad selv sa at det var uheldig at han hadde fløyet hjem fra seminaret i Tangens chartrede privatfly i stedet for med rutefly.

– Dette var en jobbreise, og da ender det nå opp med at Norges Bank betaler for hele turen, inklusiv flyturen hjem, sa sentralbanksjef Øystein Olsen til NRK tirsdag, dagen før Tangen la frem regnskapet.

– Det ble en litt dyrere flytur hjem enn det man kanskje skal ha?

– Vi har bedt Nicolai Tangen om en regning, men bilder og andre ting kan tyde på at det er litt over vanlig rutepris, ja.

– Hvorfor godtar du det?

– Yngve Slyngstad har selv beklaget det. Han tok en feil vurdering akkurat på det tidspunktet, og nå tar vi konsekvensen av det. Men igjen, dette var en jobbreise, så derfor tar banken den regningen, sa Olsen.

– Utgangspunktet er at vi alltid dekker reise og opphold, selv om vi får tilbud om noe annet. Det normale er at når vi deltar på en konferanse, og det er middag om kvelden, deltar du på den. I dette tilfellet har vi endt opp med at banken betaler både flyreisen, hotellopphold og måltidene. Det må også ses i lys av den oppmerksomheten som har vært rundt dette.

Melder inn turen

På gjestelisten til Tangens luksuriøse USA-seminar sto en rekke norske samfunn- og finanstopper. Tangens venn, filosofen og PRIO-forskeren Henrik Syse var av dem som fikk opphold, mat og reise påspandert av den påtroppende oljefondssjefen.

Han har tidligere jobbet med etikk og samfunnsansvar i Oljefondet, og sitter i styret til Tangens AKO-fond. Han sier at han nå vil melde dette inn til Skatteetaten.

– Jeg oppgir dette til Skatteetaten. Jeg har et vedlegg på selvangivelsen, og under andre opplysninger oppgis dette, og jeg forklarer hva det var. Jeg skjuler ikke noen ting og er alltid nøye med å få med alt som er relevant i Skattemeldingen. Men jeg tviler på at jeg må skatte av det.

Tangen: Det var en privat tur

Torbjørn Røe Isaksen så seg i går nødt til å innkalle pressen for å redegjøre for sin deltakelse på seminaret.

Han har hele tiden bedyret at han ble invitert som statsråd og deltok som statsråd, men erkjente at han burde ha stilt flere spørsmål før han takket ja.

– Dette var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller, og på svært forskjellige premisser. Jeg fokuserte på at dette var en konferanse, men burde sett tidligere at noen av deltakerne var der som privatpersoner og venner. Det skaper uklarhet om arrangementet og fører til betimelige spørsmål i ettertid, sa Røe-Isaksen.

Selv står imidlertid Tangen fast på at seminaret var en privat tur, ikke en jobbtur.

– Jeg oppfatter det som en privat tur, det var jeg som betalte. Det var verken stiftelsen eller firmaet mitt som betalte kostnadene, jeg gjorde alt selv, sa Tangen i NRKs Debatten i går.

Da fortalte han også at det i noen av invitasjonene ble opplyst om at man kunne betale selv hvis man ønsket det.

– Hvor mange valgte å betale selv?

– Det var ikke mange. Det var noen, men det var et fåtall, sa Tangen.

Avviser sammenheng

Seminaret, som fikk navnet «Back to University», ble holdt på den prestisjefulle handelshøyskolen Wharton, hvor Tangen tidligere har studert.

– Jeg har i mange år hatt en drøm om å samle de mest interessante menneskene i verden, innenfor fagfelt jeg har engasjert meg i, og som opptar meg, sa Tangen til VG da saken ble kjent.

Tangen har selv understreket at han hadde planlagt den tre dager lange konferansen i to år, og at invitasjonene ble sendt ut nær halvannet år før Slyngstad kunngjorde at han ville gi seg som sjef i Oljefondet.

Han har gjentatte ganger sagt at det derfor blir helt feil å tro at det var noen sammenheng mellom seminaret og ansettelsen av ham som ny oljefondssjef.

– Det var ingen i ansettelseskomiteen som var på den turen, og Yngve Slyngstad har heller ikke vært involvert i ansettelsen av meg, har Tangen sagt til NRK.