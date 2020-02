Nordmenn hentet fra Kina skal i hjemmekarantene: – Skal unngå nærkontakt med andre

I en e-post bekreftet Utenriksdepartementet fredag kveld at de tre norske borgerne har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan, sammen med andre europeiske borgere. Etter det NRK får opplyst skal de tre ha reist via Paris.

De tre har blitt testet for mulig smitte av det nye koronaviruset, som har ført til over 2000 dødsfall i Kina. Svaret på prøvene er ventet lørdag.

De tre har også fått en faglig anbefaling om følge et opplegg fra norske myndigheter, for å minimere sannsynligheten for at eventuell smitte bringes videre til andre i Norge.

Hjemmekarantene

Didrik Vestrheim, overlege i Folkehelseinstituttet, sier de tre nordmennene må unngå kontakt med andre mennesker så langt det er mulig. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Det er tidligere kjent at Norge ikke innfører automatisk karantene på offentlig sted, som sykehus eller lignende, for personer som har oppholdt seg i Wuhan. Dette i motsetning til blant andre Storbritannnia, Frankrike og Tyskland.

Overlege Didrik Vestrheim ved Folkehelseinstituttet forklarer at de tre norske borgerne har fått en faglig anbefaling om å holde seg hjemme, i såkalt hjemmekarantene, i 14 dager.

– Det innebærer at de så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre. Dersom man skulle utvikle tegn på sykdom, vil det være innenfor denne perioden.

Vestrheim forklarer at de tre blir fulgt opp av lokal helsetjeneste der de bor, etter et opplegg som er utarbeidet i dialog med Folkehelseinstituttet.

– De anbefalingene vi har her er på linje med hvordan man følger opp evakuerte i de andre nordiske landene. Vi har hatt kontakt for å diskutere disse anbefalingene, sier Vestrheim.

En rekke europeiske land har innført automatisk karantene på offentlig sted ved mistanke om koronasmitte. Her fra en sportshall ved flyplassen i Frankfurt tidligere i måned. Foto: Boris Roessler / AP

– Bredt akseptert

Ørjan Olsvik er professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, Norges arktiske universitet.

Han og andre eksperter på området har vært i dialog med Helsedirektoratet for å gi innspill til prosedyrene for oppfølging av ved mistanke om koronasmitte.

Olsvik forklarer at det private isolatet kan være et hotellrom, en hytte, eller hjemme hos seg selv, så lenge det innebærer minst mulig kontakt med andre mennesker. Han forklarer at andre de evakuerte eventuelt må ha kontakt med, også blir testet for smitte.

– Reglene Helsedirektoratet følger er laget i samråd med fagmiljøet på området, og er bredt akseptert, sier Olsvik.

– Redsel skaper gale reaksjoner

De tre nordmennene har blitt testet, for å se om de er smittet av det nye koronaviruset, covid-19. Dette gjøres på et laboratorium, forklarer Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NRK.

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Tonje Hareland / NRK

– Der blir det tatt temperatur og andre vanlige undersøkelser som vi gjør der det er mistanke om smitte. Også tar vi en prøve på om de er smittet av Korona-viruset, sier Olsen.

Svaret på prøvene er ventet lørdag. De norske borgerne blir også testet på nytt, etter at karantenetiden er over.

Olsvik ved UiT mener sannsynligheten for at disse tre personene er smittet, er minimal.

Selv om forskeren er enig med statsminister Erna Solberg i at det er naturlig at det også vil komme smittetilfeller i Norge på sikt, advarer han nordmenn mot overdreven smittefrykt.

– Vi har et meget godt helsevesen og et usedvanlig godt system for å ivareta disse tre som kommer hjem. Redsel gagner forferdelig lite. Det skaper gale reaksjoner. Vår erfaring med denne virus, av koronatypen – som MERSH og SARS – viser at det forsvinner etter en tid.

– Dette er virus som kommer til oss fra dyr, så skaper de turbulens, så forsvinner det fort.

Fly med tyske statsborgere evakuert fra Wuhan lander på i Berlin 9. februar. Foto: Paul Zinken / AFP

– Må ha fakta som bakgrunn

Per fredag er det registrert 75.000 koronasmittede i Fastlands-Kina. Over 2000 mennesker er døde. I tillegg er det registrert smittetilfeller i en rekke land, også europeiske.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte fredag at man er på et vippepunkt når det gjelder å unngå større, internasjonal spredning av viruset.

Olsvik advarer nå mot å gå i samme fella som ved utbruddet av svineinfluensa.

– Det er ingen dokumentasjon på at dette nye koronaviruset er farligere enn et vanlig influensavirus. Man må ha fakta som bakgrunn for det man sier, og ikke drive krisemaksimering. Det gagner ingen, sier Oslvik.