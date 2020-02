Tre nordmenn ivaretatt av helsepersonell etter hjemkomst fra Kina

I en e-post fra departementet skriver de blant annet:

«Utenriksdepartementet kan bekrefte at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan sammen med andre europeiske borgere. Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid.»

Kjørt rett til medisinske undersøkelser

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier de tre norske statsborgerne ble møtt av helsepersonell da de landet i Frankrike etter opphold i Hubei-provinsen i Kina. Alle tre har blitt ivaretatt på reisen hjem til Norge.

– Nå får de medisinsk undersøkelse for å se om de er friske, sier Olsen.

Årsaken er at det er påvist Korona-virus i Hubei-provinsen. Olsen sier de tre ikke er satt i karantene, men at de er til undersøkelse i helsetjenesten.

– De befinner seg nå på et laboratorium der det blir tatt undersøkelser av lege og sykepleier. Der blir det tatt temperatur og andre vanlige undersøkelser som vi gjør der det er mistanke om smitte. Også tar vi en prøve på om de er smittet av Korona-viruset, sier Olsen.

Svar på prøvene er forventet allerede lørdag.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Kina

Mandag denne uken endret Utenriksdepartementet sine reiseråd til Kina på grunn av faren for smitte av Korona-viruset.

Departementet fraråder nå alle reiser til Kina som ikke er strengt nødvendige. Unntaket er Hongkong og Macau, samt Taiwan.

– Sist helg ble det innført nye restriksjoner i Kinas hovedstad Beijing. Det innebærer at aller reisende pålegges en 14 dagers hjemmekarantene ved reiser til byen. Flere tiltak kan komme raskt og på kort varsel flere steder i landet. Det store omfanget av midlertidige restriksjoner gjør at det er ganske uforutsigbart for norske borgere å reise til Kina, sa informasjonsrådgiver Siri Svendsen i Utenriksdepartementet til NRK.