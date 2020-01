FHI om virusutbruddet i Kina: – Vi er beredt, om det skulle komme til Norge

Over 50 mennesker er døde, og rundt 2000 er bekreftet smittet av det nye viruset i Hubei-provinsen i Kina.

Kinesiske myndigheter advarte søndag mot at ytterligere 1000 personer kan være smittet i millionbyen Wuhan, der smitten oppstod.

Samtidig forteller kinesiske leger at flere pasienter som har vært innlagt med virussmitte, nå er på bedringens vei.

Også elleve leger, sykepleiere og annet helsepersonell som har vært syke, har blitt friske igjen, ifølge myndighetene.

Arild S. Berg, overlege i Folkehelseinstituttet, sier det ikke vil være uventet om det nye coronaviruset 2019-nCoV kan komme til Norge. Han påpeker imidlertid at de fleste som blir smittet av viruset, vil få milde symptomer.

Ikke utbrudd utenfor Kina

Til tross for det et påvist smittede personer i en rekke land, også europeiske, er det foreløpig ikke noe som tyder på pågående utbrudd utenfor Kina.

Arild S. Berg, overlege i Folkehelseinstituttet, har følgende oppfordring til bekymrede nordmenn.

– Det er ingen grunn til at nordmenn som oppholder seg i Norge, og ikke har vært i eller skal til de områdene der smitten er pågående, skal være bekymret. Mennesker som har reist i dette området, og har utviklet symptomer må ta kontakt med helsevesenet.

Flere kinesiske byer og regioner har innført reiserestriksjoner for å hindre spredningen av viruset. Likevel anslår en studie fra Lancaster-universitet at rundt 190.000 kan bli smittet innen 4. februar.

– Mange er engstelige for at det er oppdaget tilfeller andre steder, men det er snakk om relativt få tilfeller, og ikke meldinger om at det er en pågående smittespredning i andre områder.

Samtidig sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NTB at viruset «når som helst» kan komme til Norge.

– Det kan for eksempel komme med reisende fra Kina, sier overlege Siri Helene Hauge i Folkehelseinstituttet til NTB.

I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i byen, Wuhan Seafood Wholesale Marked, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr, ifølge Folkehelseinstituttet. Foto: Dake Kang / Dake Kang

– Godt forberedt

Berg påpeker at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet allerede har lagt ned et omfattende grunnarbeid, både for å sikre at Norge er i stand til å håndtere eventuelle tilfeller som måtte komme, og for å hindre at viruset skulle smitte ytterligere om det skulle bli påvist her til lands.

– Vi har informert helsepersonell om hvordan de skal gå fram om man har mistanke om smitte, og vi har informert dem som jobber ved flyplasser og grenseoverganger om hvordan man håndterer smittede.

– Målet er å hindre at et eventuelt tilfelle som skulle komme til Norge, smitter andre, sier Berg.

Informasjon på Gardermoen

Reisende på Gardermoen ble søndag informert om hvordan man skal forholde seg, om man utvikler en luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemreise fra den kinesiske byen Wuhan.

Søndag opplyser SAS at de lemper på reglene for ombooking av flyreiser til Kina som følge av virusutbruddet der.

– Utenriksdepartementene i hele Skandinavia, Norge, Sverige og Danmark, fraråder reiser til Hubei-provinsen. Nå flyr ikke SAS til den provinsen, men når det gjelder flyginger til og fra Kina, kan man nå booke om kostnadsfritt om man har en reise før 23. februar, sier SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen, til NTB.

SAS tilbyr enn så lenge ikke gratis avbestillinger, med henvisning til at utenriksdepartementene i de tre skandinaviske landene ikke fraråder reiser til det øvrige Kina, kun til de virusrammede områdene.

Land hvor det er påvist enkelttilfeller av 2019-nCoV-viruset.

– Lite sannsynlig med smitte i Norge

Viruset, som først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan i begynnelsen av januar, er omtalt som et nytt coronavirus. Navnet kommer av at virus, sett gjennom et mikroskop, kan minne om det ytterste laget av solens kjerne, kalt corona.

Det nye coronaviruset smitter etter alt å dømme på samme måte som andre luftveisvirus, altså ved dråpesmitte.

– Vi vet ikke hvor smittsomt det er ennå, men at det kan smitte fra menneske til menneske, det vet vi.

– Hvor stor er faren for å bli smittet i Norge, per i dag?

– Det er det ingen fare for. For at noen skulle kunne bli smittet i Norge, måtte viruset først importeres til landet og smitten må begynne å sirkulere. Det er det viktig å unngå og da må syke som har reist til det aktuelle området, kontakte helsevesenet.

– De fleste får milde symptomer

Wuhan-viruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).

Ifølge kinesiske myndigheter er inkubasjonstiden på det nye viruset mellom én og 14 dager. Viruset er også smittsomt ved inkubasjonstiden, noe som ikke var tilfelle ved et annet coronavirus, SARS, som tok over 600 liv i Kina mellom 2002 og 2003.

De aller fleste som skulle bli rammet av det nye coronaviruset, vil oppleve milde symptomer, som feber og sår hals.

Hos enkelte smittede har viruset også gitt lungebetennelse med pustevansker, og hoste. Alvorlig lungesvikt har også forekommet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Berg i FHI sier alt tyder på at personer med normalt god helse vil håndtere eventuell smitte helt fint.

– Det er en tidlig fase ennå, så det er for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner. Det ser ut som det gir milde symptomer hos de fleste, men at det hos noen – særlig eldre og andre med underliggende sykdom – kan være mer alvorlig, sier Berg.

En pasient ankommer et Røde Kors-sykehus i den kinesiske storbyen Wuhan. Foto: HECTOR RETAMAL

Snittalder blant døde på 73 år

Ørjan Olsvik, professor i klinisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø (UiT), har tidligere estimert dødeligheten blant dem som er smittet til 2 til 4 prosent. Dette er langt lavere enn ved SARS-smitte, et annet coronavirus.

– Og de som er døde, er i all hovedsak eldre. Gjennomsnittsalderen på pasienter har vært 73 år, og den yngste – på 48 år – hadde en kreftsykdom i tillegg, sa Olsvik til NRK i forrige uke.

I løpet av en normal influensasesong dør i gjennomsnitt 900 personer av sykdommen eller følgekomplikasjoner i Norge. Berg i FHI sier det er vanskelig å sammenligne Wuhan-viruset med et vanlig influensavirus.

– Dette er en annen gruppe virus enn influensa, selv om det gir en del av de samme symptomene. I rene tall er influensa langt mer dødelig enn dette, men det er for tidlig å si hvor alvorlig dette viruset er sammenlignet med influensaviruset, dersom man først er smittet, sier Berg.