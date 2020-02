Statsminister Solberg antar at covid-19-viruset kommer til Norge: – Vi kan ikke mure oss inne

Om lag 35 statsledere, blant dem den franske presidenten Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau er blant dem som kommer til München for å delta på den årlige sikkerhetskonferansen fredag.

Statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) representerer Norge.

Erna Solberg deltar på sikkerhetskonferanse i München. Foto: Bram Verbeke / NRK

Statsministeren brukte fredag anledningen til å presentere en nyhet knyttet til koronaviruset, som har fått navnet covid-19.

1.380 mennesker er nå bekreftet døde og nær 64.000 smittet i Kina.

– Vi må anta at det kommer smittetilfeller i Norge. I tillegg skal vi bidra på de internasjonale arenaene. Derfor har vi nå bevilget 10 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon sin humanitære innsats, slik at de kan bidra i land som har et dårligere helsetilbud enn oss.

Regjeringen har også bevilget 36 millioner til vaksinealliansen CEPI. Organisasjonen har hovedkvarter i Norge. Alliansen ble etablert med bakgrunn i erfaringene fra ebola-krisen, forklarer Solberg.

Hun legger til at hun har oppfordret flere andre statsleder til å bevilge penger til vaksineutvikling.

– Kan ikke mure oss inne

Utenfor Kina er det foreløpig påvist nær 450 tilfeller fordelt på 24 land. WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Solberg understreker at hun har tiltro til at det norske helsevesenet er godt rustet til å håndtere eventuelle korona-tilfeller i Norge.

– Vi kan ikke mure oss inne for å ikke bli truffet av denne typen epidemier og pandemier. Det klarte vi ikke engang da det var lite verdenshandel. Det kom fortsatt et skip til Bergen i 1349, som alle husker. Det var svartedauden.

På spørsmål fra TV 2 om «hvor katastrofalt» utbruddet kan bli, sier Solberg at det er noe man må spørre fagfolk om.

– Det er store tall på smittede og døde i Kina, men man sier at i utgangspunktet er ikke dette verre enn en litt tøff influensa. De jeg har snakket med sier at viruset ser stabilt ut, men man må følge med på om det endrer seg, sier Solberg.

Hun tror spredningen av covid-19 vil sette et visst preg på sikkerhetskonferansen i München.

– Denne typen pandemier utgjør en sikkerhetsrisiko. Det utgjør også en svekkelse av alle landene når man får denne typen store ting, sier Solberg.

– Jeg tror dette bidrar til diskusjonen om det internasjonale samarbeidet er godt nok rustet til å løse et stort, globalt fellesproblem, som vi må ha felles løsninger på. Det vil slå ut på økonomi og forsvarsevne, og vi må se på dette som et felles problem, sier Solberg.

Klimaaktivister fra Fridays for Future demonstrerer i forbindelse med den årlige sikkerhetskonferansen i München fredag. Det er varslet at om lag 3.900 politifolk skal sikre deltakerne på konferansen. Foto: Andreas Gebert / Reuters

– Vi har flere store kriser

Andre land sender høytstående embetsmenn som utenriksminister Mike Pompeo fra USA, utenriksminister Wang Yi fra Kina og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif til møtet i München.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Facebook-sjef Mark Zuckerberg er også blant deltakerne.

Med en mulig opptrapping av konflikten i Syria som bakteppe, slo Redd Barna denne uken alarm som situasjonen til barn i landet. Ifølge en ny rapport levde 99 prosent av alle barn i Syria i konfliktområder i 2018.

Samtidig har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet syriske styrker med angrep, i kjølvannet av at et tyrkisk militærhelikopter ble skutt ned i idlib-provinsen.

Konferansens leder Wolfgang Ischinger uttrykker bekymring for at det internasjonale samfunnet har mislyktes i Syria og for at en fredsplan for Libya ser ut til å ha falt i grus.

– Vi har flere kriser, flere alvorlige kriser og flere forferdelige hendelser enn vi kan forestille oss, sier Ischinger før konferansen sparker i gang fredag.

Et syrisk regjeringshelikopter ble skutt ned i Idlib-provinsen denne uken. Du trenger javascript for å se video. Et syrisk regjeringshelikopter ble skutt ned i Idlib-provinsen denne uken.

– Sikkerhetspolitikk er viktigere

Vestens forvitring er ventet å bli et gjennomgangstema på sikkerhetskonferansen. Spenningene internt i Nato kan også komme overflaten på konferansen, ettersom Macron presser på for at Europa skal bli mer uavhengige av USA.

– Vi er i en tid der sikkerhetspolitikken er viktige for oss, fordi vi lever i en mer urolig tid. Endringene har vært store, og det globale rammeverket har blitt svakere, sier Solberg.

Solberg påpeker at globalisering og teknologiutviklingen påvirker sikkerhetsutviklingen, og mener samarbeid er nøkkelen til sikkerhet for et lite land som Norge.

– Men på sikkerhetsområdet mener jeg egentlig at vi har blitt sterkere, ikke minst har forsvarsevnen til Nato blitt betydelig styrket, sier Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tror Nato kommer til å spille en viktig rolle i internasjonal sikkerhetspolitikk i fremtiden.

– Det er viktig at vi styrker Nato. Vi har vært tydelige på at det er viktig å styrke det politiske samholdet i alliansen, fordi vi ikke er sterkere enn den enigheten vi kan oppnå sammen, sier Søreide.