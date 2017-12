Nok en atomstat-ambassadør dropper fredsprisutdelingen

– Det er blitt forandring i planene. Først var planen at ambassadøren skulle være til stede, men det er endret, sier presseansvarlig Olga Kiriak ved Russlands ambassade til NRK.

Ambassaden vil være representert på et lavere nivå enn ambassadøren, men de vet ennå ikke hvem det blir.

Kiriak er tilbakeholden med opplysningene, men bekrefter at ambassadøren ikke er bortreist på utdelingsdagen.

På spørsmål om hvorfor den russiske ambassadøren da uteblir fra fredsprisutdelingen søndag, svarer hun med å vise til at Russland deler visjonen om en verden fri for atomvåpen, men at de mener det er for tidlig med et totalforbud nå.

– BEHOV FOR Å MARKERE: Olav Njølstad sier det er et mønster at atommaktenes ambassadører uteblir fra årets fredsprisutdeling. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nobelinstituttet: – Beklagelig

ICAN får fredsprisen for arbeidet med å belyse «de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen,» heter det i begrunnelsen fra Nobelkomiteen.

Nobelinstituttet er informert om Russlands endring.

– Vi ønsker selvfølgelig, og ser det som naturlig, at ambassadene er representert ved sin ambassadør når de er i Oslo, så vi synes det er beklagelig, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær i Nobelkomiteen.

– Dette faller inn i samme mønster som vi har sett fra flere av de andre atommaktenes ambassader i år.

PROTESTERER: Aktivister fra ICAN iført Donald Trump- og Kim Jong-un-masker demonstrerte mot atomvåpen og den eskalerte situasjonen mellom USA og Nord-Korea i september. Når ICAN skal motta Nobels fredspris, boikotter ambassadørene til USA, Frankrike og Storbritannia utdelingen. Foto: BRITTA PEDERSEN / AFP

Flere ambassadører boikotter

Russlands snuoperasjon kommer etter at NRK i forrige uke fortalte at flere av atommaktenes ambassadører boikotter årets fredsprisutdeling.

USA, Storbritannia og Frankrike – tre av verdens største atommakter – har hatt et felles møte og samkjørt sin deltagelse. De ble enige om at deres ambassadører ikke skal være til stede under utdelingsseremonien, slik de normalt er hvert år.

I stedet skal ambassadene være representert på et lavere nivå.

– Vi ønsker å markere vårt forbehold når det gjelder ICANs prosjekt, det vil si forbudet mot atomvåpen og FN-traktaten, sa Véronique Minassian, rådgiver ved Frankrikes ambassade, til NRK da.

Blant atommaktene var det opprinnelig bare Russlands ambassadør som skulle komme til fredsprisutdelingen i år, i motsetning til det som har vært tradisjon. Etter NRKs sak ombestemte Israel seg og vil sende sin ambassadør, Raphael Schutz, likevel.

Dermed lå det an til at mens USA, Storbritannia og Frankrikes ambassadører boikotter fredsprisutdelingen til ICAN, ville Russland og Israel stille med sine fremste representanter. Etter det russiske frafallet, står nå bare Israel igjen.

– Det er ikke mange ambassadører som har meldt forfall, men det er jo en veldig bestemt, liten gruppe – nemlig akkurat de landene som har atomvåpen – som har behov for å markere det. Det viser at atomvåpenstatene ikke forholder seg likegyldige til årets fredspris, sier Njølstad.