– Vi ønsker å markere vårt forbehold når det gjelder ICANs prosjekt, det vil si forbudet mot atomvåpen og FN-traktaten som ble fremforhandlet i New York, sier Véronique Minassian, rådgiver ved Frankrikes ambassade, til NRK.

Søndag 10. desember deles Nobels fredspris ut til Den internasjonale kampanjen for avskaffelse av atomvåpen (ICAN).

HEDRER: Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen la i begrunnelsen vekt på ICANs arbeid for å få på plass et forbud mot atomvåpen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ICAN får fredsprisen for arbeidet med å belyse «de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen,» heter det i begrunnelse fra Nobelkomiteen.

Rundt 1000 gjester er invitert til utdelingsseremonien i Oslo rådhus, men ikke alle ønsker å være til stede for å hedre årets fredsprisvinner.

Bryter årelang tradisjon

Få uker før fredsprisutdelingen møttes representanter for ambassadene til USA, Storbritannia og Frankrike – tre land som har atomvåpen – for å samkjøre sin deltagelse, bekrefter de overfor NRK.

De ble enige om at deres ambassadører ikke skal være til stede under utdelingsseremonien, slik de normalt er hvert år. I stedet sender de tre ambassadene nestkommanderende.

– Vi mener det er riktig å ikke være representert med høyeste nivå, men nivå 2, i år, opplyser den amerikanske ambassaden til NRK.

På spørsmål om hvorfor de holder ambassadørene sine unna, svarer amerikanerne med å understreke sin motstand mot forbudet mot atomvåpen.

– Vi deler målet om nedrusting, men årets fredspris til ICAN for arbeidet med atomvåpenforbudet kommer i en tid hvor faren for spredning av atomvåpen øker. USA støtter ikke og kommer ikke til å signere forbudet. Det gir ikke ett atomvåpen mindre og tar ikke hensyn til dagens sikkerhetsutfordringer.

Også Storbritannia bekrefter overfor NRK at de i motsetning til tidligere år ikke sender ambassadøren til årets fredsprisutdeling.

ICAN: – Viser bare at de føler presset

Grethe Østern, som sitter i ICANs internasjonale styre, mener boikotten bare viser hvor betydningsfullt atomvåpenforbudet er.

– Dette viser bare at atomstatene føler presset særdeles sterkt og synes dette er vanskelig. For land som ser på seg selv som demokratiske, er det presset vanskeligere enn for andre, sier Østern.

– At disse landene boikotter, er et mønster vi har sett gjennom hele prosessen. Men slike forsøk på motarbeidelse virker bare mobiliserende på mange andre stater.

FREDSPRISVINNER: ICAN-leder Beatrice Fihn, Daniel Hogsta og Grethe Østern feiret da ICAN ble tildelt Nobels fredspris 2017. Foto: Martial Trezzini / AP

Hadde møte med Nobelinstituttet

De tre ambassadene hadde et møte med Nobelinstituttet i forrige uke.

– Det absolutt vanlige er ambassadørene kommer til utdelingen dersom de kan, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen.

– Men vi har respekt for at dette er en vanskelig sak for mange land. Det er ulike oppfatninger av hva som er den beste veien frem mot en verden uten atomvåpen, og det er også ulike oppfatninger om en verden uten atomvåpen er et oppnåelig og ønskelig mål. Så dette er en politisk komplisert og til dels kontroversiell sak.

– Hva sier det om årets fredsprisvinner at flere land ønsker å markere sin motstand på denne måten?

– Det viser at de statene som har atomvåpen, ikke forholder seg likegyldig til årets pris.

Russland eneste atommakt som stiller med ambassadøren

Blant atommaktene er det bare Russlands ambassadør som kommer til fredsprisutdelingen i år, i motsetning til det som har vært tradisjonen. Slik har landene svart NRK:

Pakistan: Ambassadøren skal ifølge ambassaden utenlands og er derfor forhindret fra å delta. Ambassaden vurderer å sende nivå 2 i stedet.

Ambassadøren skal ifølge ambassaden utenlands og er derfor forhindret fra å delta. Ambassaden vurderer å sende nivå 2 i stedet. India: Ambassadøren er ifølge Indias ambassade på ferie når fredsprisutdelingen finner sted. Ambassaden vurderer å sende en annen, men vet ikke hvem.

Ambassadøren er ifølge Indias ambassade på ferie når fredsprisutdelingen finner sted. Ambassaden vurderer å sende en annen, men vet ikke hvem. Israel: Den israelske ambassaden sender ambassadesekretæren til fredsprisutdelingen i stedet for ambassadøren. Ambassaden opplyser til NRK at det er fordi «ambassadøren vil gi flere mulighet til å oppleve en veldig fin seremoni, ettersom han selv har opplevd det før».

Den israelske ambassaden sender ambassadesekretæren til fredsprisutdelingen i stedet for ambassadøren. Ambassaden opplyser til NRK at det er fordi «ambassadøren vil gi flere mulighet til å oppleve en veldig fin seremoni, ettersom han selv har opplevd det før». Kina: Ambassadøren er ifølge Kinas ambassade på ferie ut året. Ambassaden har foreløpig ikke planer om å sende noen andre i stedet.

Ambassadøren er ifølge Kinas ambassade på ferie ut året. Ambassaden har foreløpig ikke planer om å sende noen andre i stedet. Russland: Den russiske ambassadøren kommer til å delta på utdelingen av Nobels fredspris til ICAN. – Til tross for at Russland, i likhet med de andre atommaktene, ikke har undertegnet traktaten om forbud mot atomvåpen, deler vi et langsiktig mål om en verden fri for atomvåpen, heter det i en uttalelse fra Russlands ambassade.

Den russiske ambassadøren kommer til å delta på utdelingen av Nobels fredspris til ICAN. – Til tross for at Russland, i likhet med de andre atommaktene, ikke har undertegnet traktaten om forbud mot atomvåpen, deler vi et langsiktig mål om en verden fri for atomvåpen, heter det i en uttalelse fra Russlands ambassade. USA: USA kommer til å være representert ved nummer to ved ambassaden, ikke ambassadøren. – Vi har sammen med Storbritannia og Frankrike blitt enige om vår deltagelse.

USA kommer til å være representert ved nummer to ved ambassaden, ikke ambassadøren. – Vi har sammen med Storbritannia og Frankrike blitt enige om vår deltagelse. Storbritannia: Den britiske ambassaden skal være representert ved viseambassadøren, ikke ambassadøren. – Vi har sammen med USA og Frankrike blitt enige om vår deltagelse.

Den britiske ambassaden skal være representert ved viseambassadøren, ikke ambassadøren. – Vi har sammen med USA og Frankrike blitt enige om vår deltagelse. Frankrike: – I år kommer den franske ambassaden i Norge til å være representert ved viseambassadøren. Frankrike vil jobbe for nedrusting. Som alle Nato-allierte og alle atomstatene, er Frankrike dypt skeptiske til hva traktaten som forbyr atomvåpen bidrar til i nedrustingen, og Frankrike kommer ikke til å signere traktaten.

– I år kommer den franske ambassaden i Norge til å være representert ved viseambassadøren. Frankrike vil jobbe for nedrusting. Som alle Nato-allierte og alle atomstatene, er Frankrike dypt skeptiske til hva traktaten som forbyr atomvåpen bidrar til i nedrustingen, og Frankrike kommer ikke til å signere traktaten. Nord-Korea: Nord-Korea har ikke ambassade i Norge og er derfor ikke invitert.