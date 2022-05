NOAS: – Lite å leve av gir økt risiko for seksuelle overgrep

NOAS mener at pengemangel gjør flyktninger mer utsatt for potensielle overgripere, menneskehandel og aktører som tilbyr svart arbeid.

Flesteparten av de ukrainske flyktningene i mottak, bor i såkalte akuttmottak. Med gratis mat kan en enslig voksen her motta 447 kroner per måned. Hvis han må kjøpe mat selv, får han drøyt 2.000 kroner til nødvendige utgifter til livsopphold. Et ektepar kan få inntil 3.300 kroner.

Det er ulike satser for støtte til livsopphold, avhengig av type mottak, familiesituasjon og status for asylsøknaden.

Advarer

NOAS advarer flyktninger som kommer til dem mot tilbud fra tilsynelatende «snille» mennesker.

– Det å bli lokket med bolig og kanskje pengestøtte kan få folk til å dra til steder de ikke burde vært, sier Nesse.

ADVARER: Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Foto: NOAS?

– Er dette noe ukrainere kommer til dere nå og forteller har skjedd?

– Ja. Vi har konkrete eksempler på det, og konkrete bekymringer. Vi kjenner jo også fra tidligere at de ekstremt lave satsene lokker lett folk inn i ting de ikke burde vært lokket inn i, svarer han.

– Ikke minst gjelder det kvinner. Så det øker risikoen for nettopp det Kripos advarer mot – fare for seksuelle overgrep.

Kripos har nylig skjerpet sin vurdering av hvor utsatte ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep i Norge. Flesteparten av dem er kvinner og barn.

Bosettingen må skje raskere, og støtten i mottakene må opp, mener Nesse.

Får nok

Justisminister Emilie Enger Mehl mener at flyktningene får nok, og sier at det ikke er aktuelt å øke satsene for støtte.

VIL HA DET NØKTERNT: Dagens pengestøtte er nok, mener justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– NOAS advarer mot konsekvenser av pengemangel. Gjør de lave satsene flyktningene mer sårbare, for eksempel for tilbud om svart arbeid?

– Regjeringen ønsker at flyktningene skal være kortest mulig tid i mottak, svarer hun og viser til effektivisering av rutiner for behandling av søknader om beskyttelse.

– Så du mener at 447 kroner i måneden pluss gratis mat, det holder?

– Dette er snakk om asylsøkere som ikke skal være lenge i mottak, og det er viktig at ikke dagsytelsene for asylsøkere på generelt grunnlag er for høye, svarer hun.

Mehl peker også på at flyktningene har gratis bolig, og at satsene er de samme som for asylsøkere før ukrainerne.

– Jeg er opptatt av at det skal være nøkterne, men levelige satser. Vår vurdering er at de er det nå, svarer Mehl.

– Vårt mål er at vi skal ta godt vare på de som kommer hit, og gi dem omsorg og varme og at flest mulig skal komme seg raskest mulig ut i kommune og jobb, sier hun.