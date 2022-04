Rundt 13.000 flyktninger fra Ukraina har kommet til Norge siden Russland invaderte Ukraina i slutten av februar.

De aller fleste er kvinner eller barn. Flyktningene er i en svært sårbar situasjon, sier politiet.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til NRK at politiet har «intensivert etterretningsproduksjonen» for hindre at flyktningene blir utnyttet.

Bjørnland sier politiet ønsker å finne ut:

– Hvor er det flyktninger kan være særlige sårbare? Hva kan vi gjøre for å redusere den sårbarheten? Og sette inn spisse tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Hun sier politiet har «intensivert tilstedeværelsen» ved steder som:

trafikk-knutepunkter

ferger

bussterminaler

togstasjoner

Politidirektøren sier dette er steder hvor både flyktninger – og personer som ønsker å utnytte flyktninger – kan oppholde seg.

Benedicte Bjørnland er direktør i Politidirektoratet. Foto: Geir Olsen / NTB

Spør om sexarbeidere flyktet fra krigen i Ukraina

Trøndelag politidistrikt har en egen enhet som jobber for å avdekke menneskehandel.

De sjekker om krigsflyktninger fra Ukraina har endt opp i prostitusjon.

Så langt har ikke politiet oppdaget ukrainske flyktninger blant sexarbeiderne i Trøndelag, men de følger nøye med.

Det forklarer leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Anders Sunde-Eidem:

– Gruppen oppsøker sexarbeiderne og forsikrer seg om at de ikke er utsatt for tvang eller overgrep, sier etterforskningslederen.

Sunde-Eidem sier at politiet også forteller sexarbeiderne hva slags beskyttelse flyktninger kan få i Norge, og om ulike hjelpetiltak.

Han viser til at FN har advart mot at kvinner og jenter fra Ukraina kan være særlig utsatt for menneskehandel og seksuelle overgrep.

Anders Sunde-Eidem er leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Trøndelag politidistrikt. Foto: Frida J. Krüger / NRK

Vurderer etterretning fra mottak

Ved flere flyktningmottak har kvinner fortalt om at de har opplevd uønsket oppmerksomhet fra fremmede menn, blant annet i Kvinesdal.

Politiet har også mottatt bekymringsmeldinger fra mottaket i Råde.

På spørsmål om hvordan politidirektøren vurderer situasjonen ved flyktningmottakene nå, svarer Bjørnland:

– Jeg kjenner ikke til noe mer etter helgen. Men her mottar vi løpende etterretning. Den danner grunnlaget for vurderinger. Så setter vi inn tiltak basert på de vurderingene.

Håper flyktninger sier fra til politiet

Generelt viser politidirektøren til at de ukrainske flyktningene som kommer til Norge, beveger seg fritt ute i samfunnet.

– Sånn sett kan ikke vi gi noen garanti for at alle som møter dem har de beste intensjoner.

– Det vi forsøker å gjøre, er å gi informasjon. Å trygge dem mest mulig, og å gjøre dem oppmerksom på at det er et politi man kan kontakte.

Politiet ønsker også å unngå at flyktninger blir utnyttet i arbeidsmarkedet.

Politidirektøren sier de følger ekstra med på det hun kaller «arbeidsintensive» bransjer, som renhold-, landbruks- og restaurantbransjen.

Bjørnland: «D-nummer er nøkkelen»

Det aller viktigste ukrainske flyktninger selv kan gjøre for å unngå å bli utnyttet, er å registrere seg raskt hos politiet, sier Bjørnland.

Da får flyktningene et midlertidig identitetsnummer, et såkalt d-nummer.

– Dette nummeret er nøkkelen inn til det norske samfunnet og rettigheter som arbeid, skole og barnehage, sier Bjørnland.

– Organiserte kriminelle er opportunistiske. De søker seg dit det er penger å tjene. En flyktningkrise i dette formatet vil også tiltrekke seg personer som driver med menneskehandel.

– Er det rimelig å anta at organiserte kriminelle nå prøver å utnytte den situasjonen som er i Norge?

– Det vil i hvert fall være en betydelig sårbarhet knyttet til den situasjonen vi står i. Så vi gjør det vi kan for å forebygge at det treffer flyktninger som kommer til Norge.