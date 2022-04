Kripos vurderer jevnlig hvor utsatt ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep.

Nå er politienheten, som er den nasjonale myndigheten for bekjempelse av organisert kriminalitet og annen alvorlig kriminalitet, enda sikrere på at potensielle overgripere vil utnytte sårbare mennesker som kommer til Norge.

Det går frem av en ny vurdering som legges frem for justisministeren i dag.

Der har Kripos skjerpet denne vurderingen fra «sannsynlig» til «meget sannsynlig».

Det bekrefter Emil Kofoed, som er leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, til NRK.

– Bekymringen er den samme. Men i den siste perioden har vi økt vurderingen fra at det skal være sannsynlig til at det skal inntreffe, til at det er meget sannsynlig til at det skal inntreffe, sier han.

– Hva innebærer dette konkret?

– Det innebærer at vi vurderer at det er meget sannsynlig at overgripere vil utnytte handlingsrommet som er innenfor flyktningstrømmen til å utnytte og begå seksuelle overgrep.

Bekymret for sikkerheten

De aller fleste ukrainske flyktningene som kommer til Norge er kvinner og barn, og beskrives som en spesielt sårbar gruppe.

I Tromsø er en mann i 20-årene siktet for voldtekt av en ukrainsk 17-åring. Mannen nekter straffskyld.

I Kvinesdal og på Råde har også utenforstående menn tatt kontakt med personer på flyktningmottakene.

Politilederen Emil Kofoed i Kripos forklarer årsaken til at de nå skjerper sin vurdering slik:

Det har kommet flere flyktninger til Norge de siste ukene

Politiet har sett flere hendelser de siste ukene hvor de har vært bekymret for utnyttelse av ukrainske flyktninger, etter forrige vurdering av situasjonen

Kofoed sier det fortsatt er et «et lite antall hendelser, sett i forhold til antall flyktninger».

– Men samtidig er det såpass mange hendelser at det er viktig for oss å påpeke de utfordringene som er. Og det er derfor også vi har økt vår vurdering i forhold til sannsynligheten for det kan skje.

NOAS: Håper på rask bosetting

Pål Nesse er generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som også holder kontakt med ukrainske flyktninger i Norge.

– Hvordan vurderer du hvor utsatte ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep i Norge nå?

– De er dessverre mer utsatt enn jeg hadde trodd. Dette er ikke uvanlig internasjonalt, men kanskje det er litt mer risiko i Norge enn det vi har vært klar over, og derfor må passe bedre på enn vi hadde trodd.

Nesse mener det er svært viktig at flyktningene raskt får et sted å bo ute i kommunen for å hindre at de blir utnyttet.

– Da får du et offentlig støtteapparat rundt deg. Ikke minst får du forhåpentligvis noen norske venner og bekjente, som kjenner lokalmiljøet. Da blir denne utsattheten betraktelig redusert. Det er derfor det er så viktig at vi får opp farten på bosetting i kommunene her i Norge, sier Nesse.

Pål Nesse er generalsekretær i NOAS. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Politiet: – Ta kontakt

Tidligere i april fortalte Kripos til VG hvordan politiet har stanset overgrepsdømte på grensen til Norge med ukrainske barn i bilen.

I intervjuet med NRK understreker Kripos at de ikke vil at folk skal være redde for å ta kontakt med politiet hvis de har sett noe de lurer på om kan være relevant for å hindre overgrep mot flyktninger.

– Det viktigste er å ta kontakt med politiet. Så får politiet vurdere om informasjonen er relevant eller ikke, sier Emil Kofoed i Kripos til NRK.