Nakstad: Ser tegn til at mutantviruset gir mer alvorlig sykdom

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier smittenivået i det sentrale østlandsområdet er tilsvarende slik det var rundt nyttårsaften.

Likevel bekymrer det helsemyndighetene at det er flere innleggelser nå enn det var den gangen.

– Det tyder på at de muterte virusvariantene gir litt mer alvorlig sykdom og flere innleggelser. Så det vi hører fra andre land og leser i forskningsrapporter ser ut til å stemme i Norge nå, sier Nakstad til NRK Nyhetsmorgen.

Søndag sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo at 90 prosent av alle som er smittet i Oslo har den engelske koronavirusvarianten.

Den muterte varianten smitter også lett i aldersgruppa 0–19 år. Byrådet i hovedstaden ser nå på tiltak rettet mot skoler for å slå ned på smitten i hovedstadsområdet.

Færre dødsfall på grunn av vaksiner

Nakstad sier at vaksinene vil føre til færre dødsfall denne smittebølgen enn det man så i begynnelsen av koronapandemien.

443.696 personer er så langt vaksinert i Norge, ifølge NRKs oversikt.

– Vi får nok mange færre dødsfall nå fordi vi har vaksinert de eldste i Norge. Men belastningen på helsetjenesten med innleggelser ser ut til å være like høy, og det rammer yngre mennesker også, sier Nakstad, og sikter til mennesker under 50 år.

Per FHIs seneste ukesrapport økte antallet innlagte personer mellom 40 og 59 år med 37,5 prosent i uke 9.

Og Nakstad påpeker at antallet innleggelser «går rett til værs».

– Så det ser ut til at de tallene vil nærme seg det vi hadde for et år siden, på toppen av den første bølgen. Om ikke så lenge faktisk, hvis ikke denne smittetrenden snur veldig raskt, sier Nakstad.

Det er 200 innlagte med koronaviruset i Norge. Så høyt har ikke tallet vært siden april 2020.

Flere yngre innlagt

Natt til mandag ble det rapportert om 640 nye koronasmittede i Norge siste døgn. Det er 214 færre enn dagen før, men 271 flere enn samme dag forrige uke.

275 av disse ble registrert i Oslo. Og sykehusene i Oslo-området har flest innlagte pasienter for øyeblikket. Også dette bekymrer Nakstad:

– Vi er bekymret for at det er en skjevfordeling på sykehusene. Noen sykehus i denne delen av Norge har de fleste pasientene, de må etter hvert justere aktiviteten sin. Og andre pasientgrupper vil kunne få utsatt sitt behandlingstilbud fordi det kommer flere koronapasienter, sier Nakstad.

Ifølge NRKs oversikt er 48 innlagte på Akershus universitetssykehus (Ahus), og 37 på Oslo universitetssykehus (OUS) på mandag.

Samtidig er det ingen sykehus utenfor østlandsområdet med mer enn 10 innlagte koronapasienter.

12 av de innlagte på Ahus ligger på intensiven, og fem får respiratorbehandling ifølge sykehuset.

Også på OUS er 12 innlagt på intensivavdelingen, mens åtte får respiratorbehandling.