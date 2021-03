Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Johansen sier til NRK at 90 prosent av alle som er smittet i Oslo har det britisk-muterte viruset, som er mye mer smittsomt enn den opprinnelige varianten.

– Det som gjaldt tidligere med å holde avstand, det holder ikke nå. Nå må vi ta nok et krafttak for å få ned smitten. Det blir enda mer krevende enn før, sier Johansen til NRK.

Den muterte varianten smitter også lett i aldersgruppa 0–19 år.

– Nå er vi i en situasjon hvor vi antakeligvis ser på hva vi kan gjøre i tillegg mot den gruppa. Det er smertefullt for en aldersgruppe som har hatt store utfordringer det siste året, sier Johansen.

Johansen bekrefter at de nå skal se på hvilke tiltak som kan innføres i tillegg til de som allerede er på plass.

– Vi må redusere antall kontaktpunkter. Det er å forby private samlinger. Vi må også se hva vi skal gjøre med skoler og barnehager nå i disse ukene frem til påske, sier han.

Nye tiltak rett rundt hjørnet

Andre tiltak som må vurderes er ifølge Johansen en til en-tjenester, stengte skoler og barnehager og en regel om to meters avstand.

– Ingenting av dette er enkelt. Vi har stort sett stengt ned mesteparten av byen, men kanskje vi må ha Oslo helt i dvale frem til påske, sier han.

Byrådslederen understreker at det hviler et stort ansvar på hver enkelt innbygger, og har en bønn til alle som har tenkt seg på påskeferie.

– Vi vet at etter hver eneste ferie, har smitten økt. Dette er ikke tidspunktet å la ungdommen være alene hjemme i påskeferien, med fare for masse fester og ting i et område hvor smitten øker og det britiske viruset har satt seg. Nå må vi ta et krafttak, sier han.

Ifølge Johansen vil det være hektisk møtevirksomhet med FHI og Helsedirektoratet utover kvelden og morgendagen.

Da er det nye tiltak rett rundt hjørnet?

– Det kan du være helt sikker på at det er.

Høyt smittetrykk

Tirsdag ble det klart at alle skoler og barnehager i Oslo skulle over på rødt nivå. I tillegg ble alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge stengt ned.

Det siste døgnet er det påvist 223 nye koronasmittede i Oslo. Det er nesten dobbelt så mange som samme dag i forrige uke.

Fredag ble det satt smitterekord i hovedstaden med 352 nye smittede.

Smittetrykket er høyest nordøst i byen, i bydelene Grorud, Stovner og Alna.