Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag kom meldinga om at ein yngre helsearbeidar i Innlandet som hadde fått AstraZeneca-vaksinen, var død. I går blei det kjend om at ytterlegare tre helsearbeidarar som hadde tatt vaksinen var innlagde på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp.

Legemiddelverket undersøker om tilfella har samanheng med koronavaksinering.

– Vi ha ikkje fått eit resultat. Blant anna så blir det gjort mange undersøkingar på Rikshospitalet som vi ventar svar på, seier medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han legg til at dei ikkje har fått fleire meldingar om blodpropp i løpet av helga.

NRK forklarer Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen? Bla videre Det vet man ikke. Så langt har man ikke funnet ut om det er en sammenheng, eller om personene som har fått blodpropp ville fått det uansett. Norge og mange andre land har stanset vaksinasjonen midlertidig mens man undersøker meldingene om bivirkninger. Det kan ta 1-2 uker før vi får svar. Vanlige bivirkninger av denne AstraZenecas vaksine er hodepine, feber, frysninger, utmattelse og vondt i muskler og ledd. Dersom du får flekker på huden eller føler deg verre to-tre dager etter vaksinasjon, må du kontakte legen. Det er til nå satt 121.820 doser med AstraZeneca til Norge. Blant de vaksinerte har tre personer fått blodpropp, men det er som sagt ikke påvist en sammenheng med vaksinen. Ber vaksinerte melde fra om symptomer Forrige kort Neste kort

Prioriterer dei alvorlege meldingane

Dei siste par dagane har vore hektiske for Legemiddelverket.

– Vi har aldri nokosinne hatt det så hektisk. Dei siste to døgna har vi fått inn over 1000 meldingar frå pasientar og helsepersonell.

Madsen fortel at det for det meste gjeld meldingar om milde biverknader.

– Og så har det vore nokre få som vi må sjå nærare på. Vi prioriterer sjølvsagt dei alvorlege meldingane, seier han.

Meldingane frå privatpersonar går først til FHI før dei blir lagde inn i Legemiddelverket sin database.

Fagdirektøren i Legemiddelverket seier at dei får meldingar om biverknader frå alle vaksinetypane. Når det gjeld AstraZeneca-vaksinen, er meldingane frå personar under 65 år.

– Så dei fleste er yngre og middelaldrande, seier han.

– Uvanleg

Dei fire tilfella her i Noreg, er personar som har blitt råka av lågt blodplatetal, blødingar og blodpropp.

– Dette er veldig uvanleg. Mange legar har ikkje sett dette nokon gong, seier Madsen.

Han seier at status for dei tre pasientane på OUS er at dei framleis er alvorleg sjuke.

Alvorlegheitsgrada er også grunnen til at dei undersøker dei så grundig som mogleg.

Madsen har forståing for at folk blir uroa, men seier at det er liten grunn til bekymring.

– Desse fire alvorlege hendingane oppstod blant over 120.000 vaksinerte, så vi veit at dette er sjeldan.

Hallvard Sandberg om samanhengen mellom AstraZeneca og blodpropp. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg om samanhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

Han ber likevel om å vera merksam på kraftige symptom etter at det har gått meir enn tre dagar etter vaksinasjonen. Då bør lege eller legevakt kontaktast.

Samstundes er bodskapen til Madsen klar:

– Vi håpar ikkje dette vil føra til auka vaksineskepsis, fordi vaksinasjon er det einaste som kan berga oss gjennom pandemien.

Vil truleg ta eit par veker før dei får svar

Legemiddelverket håpar at dei i løpet av ei veke eller to skal koma nærare svaret på gåta om kvifor dette skjedde med dei fire personane.

Han seier at pausen med AstraZeneca-vaksinen truleg også vil vara i to veker.

– Pausen varar til vi har svar på alle desse spørsmåla, til vi har gode resultat og kan gje gode råd til befolkninga om eventuell vidare bruk av denne vaksinen.

Madsen seier at dei så langt ikkje kan sjå at tilfella er knytte til ein spesiell batch.

Land som Danmark og Ïrland har gjort same vurdering med å stoppa vaksineutrullinga av AstraZeneca.

Storbritannia, som har gjennomført langt fleire vaksinasjonar enn Noreg, har førebels ikkje meldt om same type alvorlege hendingar.

– Er dei like opne og transparente om biverknadane som Noreg og Danmark?

– Det skal dei vera. Her er det internasjonale forpliktingar. Det er også litt av det vi lurar på: Kvifor har vi desse tilfella i Noreg? Kvifor hadde vi det i Danmark? Og kvifor hadde vi dei i Austerrike. Vi har ikkje noko klart svar på det no, seier Madsen.