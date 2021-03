FHI: AstraZeneca-vaksinen har mildere bivirkninger ved andre dose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over hele landet blir helsepersonell i disse dager vaksinert mot koronaviruset. Mange opplever at de som har fått første dose av BioNTech/Pfizer slipper unna med mindre bivirkninger enn dem som har fått AstraZeneca.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund forteller at erfaringene har fått mange som ikke ennå er vaksinerte til å kvie seg for AstraZeneca-vaksinen.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

– Vi får en del henvendelser fra sykepleiere som er urolige. Det trengs riktig og mer informasjon, så ikke slike feiloppfatninger får herske, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Enklere ved andre dose

Andre dosen av AstraZeneca-vaksinen har nemlig mildere bivirkninger enn første dosen. For BioNTech/Pfizer og Moderna er det derimot motsatt. Der er symptomene kraftigst ved andre dose.

For de fleste er det likevel snakk om milde til moderate symptomer som går over i løpet av noen dager.

Symptomene er de samme både for BioNTech/Pfizers og AstraZenecas koronavaksine får NRK opplyst av FHI og Legemiddelverket:

Smerter og hevelse på stikkstedet

Tretthet, hodepine, muskel- og leddsmerter, frysninger og feber

De aller fleste opplever minst én av disse bivirkningene de første dagene etter vaksinasjonen.

Begge vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner, for eksempel sesonginfluensavaksinen.

Generelt sett får yngre personer mer bivirkninger enn eldre av vaksiner. Også disse to.

Usikkert om de får andre dose

Legemiddelverket undersøker om AstraZenecas vaksine har sammenheng med blodpropp hos tre norske helsearbeidere. Også tre andre har meldt om blodpropp eller hjerneblødninger etter å ha fått vaksinen.

Etter dette er vaksinasjon med AstraZeneca midlertidig satt på pause. De som har fått første dose av AstraZeneca skal foreløpig ikke få tilbud om dose nummer to.

– Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at det er god beskyttelse allerede noen uker etter første dose, særlig mot mer alvorlig sykdom. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan disse personene kan vaksineres videre.

Sara Viksmoen Watle, overlege i FHI. Foto: Heiko Junge

Det sier overlege ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI, Sara Viksmoen Watle.

– Kan AstraZeneca-vaksinerte få en annen type koronavaksine som dose to?

– Per nå finnes det ikke dokumentasjon for å bruke ulike vaksinetyper til dose én og to. Men det pågår studier for å undersøke dette blant annet i Storbritannia. Resultater fra disse forventes å komme nærmere sommeren.

Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at pausen med AstraZeneca-vaksinen trolig vil vare i to uker.

– Vi håper ikke dette vil føre til økt vaksineskepsis, fordi vaksinasjon er det eneste som kan berge oss gjennom pandemien.

Madsen ber likevel om å være oppmerksom på kraftige symptomer etter at det har gått mer enn tre dager etter vaksinasjon. Da bør lege eller legevakt kontaktes.

Les også: Har fått inn over 1000 meldingar om moglege vaksinebiverknader