– Koronasertifikatet og grensekontrollen fungerte helt perfekt. Jeg gikk rett gjennom, forteller Beate Wegger til NRK.

65-åringen er opprinnelig fra Norge, men har dansk koronasertifikat. Torsdag landet hun på Gardermoen i Oslo, med fly fra København.

Nå drar hun direkte for å besøke sin mor. Så reiser hun tilbake til Danmark samme kveld.

For Wegger slipper nemlig innreisekarantene.

Gjelder flere land

Fra torsdag har Norge koblet seg på EUs løsning med koronasertifikat. Det annonserte regjeringen i en pressemelding fredag forrige uke.

Er du fullvaksinert eller har hatt covid-19 det siste halvåret, som du kan vise til med et norsk koronasertifikat, kan du altså fra torsdag få fritak for innreisekarantene når du kommer tilbake fra et EU-/EØS-land.

Du slipper også unna kravet om å teste deg ved innreise, og du må heller ikke fylle ut skjema for innreiseregistrering.

Torsdag kom regjeringen også med oppdaterte råd til personer som ønsker å dra til utlandet i sommer. 5.juli opphever UD reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til landene i EØS/Schengen og Storbritannia.

Fra torsdag kan også europeere med koronasertifikat komme på besøk til Norge uten innreisekarantene.

Dette gjelder foreløpig innbyggere i disse landene:

Østerrike

Bulgaria

Belgia

Kypros

Tyskland

Estland

Finland

Frankrike

Kroatia

Island

Polen

Latvia

Allerede fra 19. juni kunne folk fra Danmark slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 det siste året.

– Landet nettopp

Men på Gardermoen er det foreløpig rolig torsdag.

– Det er litt underlig her nå. Ankomsthallen er nesten helt tom. Når vi gikk av flyet var det bare oss, forteller Beate Wegger.

Fridtjof Melle landet også i Oslo torsdag, med fly fra København. Sjekken av hans koronasertifikat i grensekontrollen gikk også raskt.

Fridtjof Melle kom til Oslo fra København. Foto: Alem Zebic

– Jeg landet vel for 10 minutter siden, og nå er jeg er her, forteller han til NRK. Nå venter sommerferie, både i Norge, og andre land.

1.500 reisende

Stine Ramstad Westby er lufthavndirektør på Oslo lufthavn. Hun forteller til NRK at det

Lufthavndirektør på Oslo lufthavn Stine Ramstad Westby Foto: Avinor

kommer rundt 1.500 passasjerer fra utlandet torsdag.

– Det er stille i dag. Normalt på denne tiden av året er vi vant til å sette rekorder, med opp mot 100.000 reisende på én dag, sier Westby.

Hun sier passasjerene allikevel bør være forberedt på at det kan bli kø.

– Tar ikke med smitte

Smittevernoverlege i FHI, Preben Aavitsland, forteller til NRK at de ikke ser på denne åpningen som noe truende for smittesituasjonen i Norge.

– Vi tror dette er en sikker løsning som ikke vil føre til noe mer smitte i Norge. De fra EU- og EØS-land som har verifiserbart koronasertifikat er fullvaksinerte, eller har gjennomgått koronasykdom det siste halvåret. De bringer ikke med seg noe smitte, forteller Aavitsland.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

Han tror foreløpig ikke det vil være mange europeere om som benytter seg av at Norge nå åpner opp for innreisende med koronasertifikat med en gang. Men det tror Aavitsland vil endre seg utover sommeren.

– Akkurat nå er det ikke så mange land i Europa som har kommet helt i gang med å bruke koronasertifikat, men det vil flere begynne med utover sommeren. Da kan det være at flere turister kommer til Norge med slike sertifikater. Og det er helt fint, mener smittevernoverlegen.

Håper arbeidere kommer tilbake

NRK har tidligere skrevet om hvordan blant annet bønder har gjort seg avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få kabalen til å gå opp.

Torsdagens nye regler kan føre til at flere utenlandske arbeidere kan komme til Norge, uten å måtte i karantene.

Fellesforbundet venter i spenning for å se hvor mange av dem som faktisk vil vende tilbake.

Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet. Foto: Fafo

– Vi er glade for at det åpner seg opp. Det bra, både for norske arbeidsgivere som er avhengig av utenlands arbeidskraft, men også for våre medlemmer fra andre land, forteller Line Eldring, leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Hun forteller at det særlig er deres polske medlemmer som har vært i en særlig krevende situasjon under pandemien.

I fjor hadde Fellesforbundet en undersøkelse blant deres polske medlemmer som ikke kom seg til Norge for å jobbe. Målet var å finne ut av hvor mange som hadde planer om å komme tilbake igjen for å jobbe når det ble mulig.

– Da sa det store flertallet at de ønsket å komme tilbake til Norge så raskt som mulig. Men nå har det gått betydelig tid. Vi kan ikke utelukke at det nå er en del av dem som ikke lenger ser på et som aktuelt å komme tilbake, forteller Eldring til NRK.