Disse landene kan bli karantenefrie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For øyeblikket er det kun Island, Grønland, Polen, Romania, Malta og store deler av Finland som er grønne. Dermed slipper man karantene ved innreise til Norge om man ikke er vaksinert.

Forutsetningene for at et land blir grønt er at de har hatt et smittetrykk på maks 25 per 100.000 innbyggere siste 14 dager.

Fra 5. juli heves denne terskelen til 50 per 100.000 innbyggere, og andel positive tester under 4 prosent, eller under 75 nye smittetilfeller per 100.000 innbygger, men med en andel positive under én prosent.

Dermed åpnes det potensielt opp for reise til og fra flere europeiske land, så sant smitten holder seg lav.

FHI gjør kun vurderinger av hvilke land som kan bli grønne i partallsuker. Derfor er det først i neste uke (uke 26) at det tas en ny vurdering.

«Trygge tredjeland»

For å vurdere hvilke tredjeland som blir «grønne», vil regjeringen ta utgangspunkt i EUs liste over trygge tredjeland. Listen ble sist oppdatert 18. juni.

– Det vil bli gjort en helhetsvurdering basert på landene som står på EUs tredjelandsliste på lik linje med alle land innenfor EØS/Schengen og Storbritannia, skriver Othelie Ree Harangen i FHI i en e-post til VG.

EU-kommisjonen anbefaler at medlemslandene letter på innreiserestriksjoner for disse landene:

Albania

Australia

Kinesiske regioner i Hongkong og Macao

Israel

Japan

Libanon

New Zealand

Nord-Makedonia

Rwanda

Serbia

Singapore

Sør-Korea

Taiwan

Thailand

USA

Harangen i FDH skriver til VG at hva som er et grønt land normalt blir offetliggjort hver fredag, og trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag.

Ny fargeskala

Uvaksinerte reisende fra røde land må fremdeles i karantene, men slipper nå å gjennomføre karantenen på hotell.

Unntaket er reisende fra Storbritannia hvor landet er kategorisert som mørkerødt. Denne nye fargetonen gis til land som har et smittenivå på over 500 smittede per 100.000.

Da må du på karantenehotell i tre dager, før du tar resten av karantenen hjemme.

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått covid-19-sykdom siste seks måneder, er unntatt fra kravet om karantene.

Listen kan bli utvidet

Foreløpig er det kun land i EU, EØS, Schengen-området og Storbritannia som vurderes på helsemyndighetenes fargekart.

Innen 5. juli skal FHI vurdere landene på EUs tredjelandsliste som de vurderer som trygge. Dermed kan det bli åpnet opp for karantenefri innreise også fra land utenfor Europa.

Reiserådet som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig for land utenfor disse rammene forlenges til 10. august.

SITUASJONEN NÅ: I dag kan du komme karantenefritt til Norge fra Island, Malta, Romania, Polen og store deler av Finland.

Selv om du velger å ta deg en utenlandstur, gjør du smart i å først undersøke hvilke lokale regler og innreisekrav som gjelder i landet du skal besøke.

Sjekk Utenriksdepartementets landsider eller nettsidene til landets ambassade for å unngå ubehagelige overraskelser.

Tall NRK har innhentet fra Worldometer viser at følgende EU, EØS og Schengen-land kan bli grønne etter de nye retningslinjene, så sant smitten holder seg på dagens nivå.

Slovakia

Ungarn

Bulgaria

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike

Italia

Kroatia

Færøyene

Sveits

Liechtenstein

Danmark (Samtlige regioner)

I Sverige er alle regioner, med unntak av Norrbotten, Värmland, Kronoberg og Jönköping grønne ut fra kriteriene som gjelder fra 5. juli.

Selv om flere av landene på listen allerede i dag har under 25 smittede per 100.000 innbyggere, kommer regjeringen etter alt å dømme ikke til å åpne opp mer denne uken.