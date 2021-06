Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange kjenner kanskje på at gjenåpningen går litt for fort, og usikkerheten lever i befolkningen. Vi ble raskt vant til at det unormale ble normalt, men hva gjør vi når alt åpner opp igjen?

Camilla Øien (psykolog og spesialrådgiver) og Tilmann von Soest (professor i psykologi) svarte dette på de fem tingene flest lesere lurte på.

Hvordan kan jeg bli sosial igjen?

Det er lov til å prioritere de sosiale tingene som en får mest glede av. Særlig nå som det åpnes opp igjen, og en ikke har sett mange av sine gode venner på lenge. Så kan kanskje de mer «slitsomme» sosiale forpliktelser komme etter hvert, når man har vent seg til den nye sosiale normalen igjen. Det er viktig å huske på at folk flest vil glede seg over at man tar kontakt. Etter hvert vil man raskt se om folk er klare til mer kontakt og kanskje et fysisk møte.

Hvordan kan jeg føle meg mindre ensom?

Flere kjenner på en stor kontrast når man ser folk som er sosiale igjen, samtidig som man selv er føler på ensomheten. Du er sannsynligvis ikke den eneste av venner og bekjente som ønsker å møtes igjen etter en lang tid med mindre sosial kontakt. Kanskje du kan starte med å ta kontakt noen av de gode vennene dine, og ta ett skritt om gangen? Om man har noen å betro seg til, kan det også være godt til å ta en prat om det med folk man stoler på. Når samfunnet åpner opp igjen, vil kanskje også muligheten for å dra på aktiviteter hvor man kan bli kjent med nye personer åpne seg?

Hvordan takler jeg vaksinesjalusi?

Når man ser at andre blir vaksinerte, kan det virke urettferdig at en ikke har fått tilbudt det selv enda. Det er vanlig å føle på det, men det er viktig at følelsene ikke tar overhånd og styrer livet ditt. Man kan for eksempel finne aktiviteter som kunne gitt deg glede og som kan «sukre pillen» i de ukene før du blir vaksinert. Det er også mulig å arrangere små sosiale sammenkomster i en tid hvor samfunnet også åpner sakte opp igjen for ikke-vaksinerte. Dersom det finnes aktiviteter som tar tankene bort fra «vaksinesjalusien», kan du kanskje komme deg gjennom de siste ukene uten vaksine på en grei måte.

Hvordan kan jeg takle uroen rundt at ting åpner for fort?

Mange er usikre og kan være overveldet over de mange forandringene. Akkurat nå er vi i en tid hvor det er vanskelig å skille mellom det fornuftige og en overdreven frykt. Verden er usikker, og hvem kan egentlig være sikker på at pandemien er over nå? Likevel er det viktig at man ikke blir styrt av frykt på en måte som gjør livet mer vanskelig enn nødvendig. Husk at det også er lov til å ta små skritt. Det kan ta tid før man føler seg trygg.

Hvordan kan jeg håndtere angst for smitte eller vaksine?

For noen kan dette være et vanskelig dilemma. På den ene siden finnes det en redsel for å bli smittet, hvor det hadde vært godt å bli vaksinert. På den andre siden en stor uro for å bli vaksinert på et vaksinesenter. Kanskje hjelper det å tenke over hva som gjør en urolig, og om det er noe du kan gjøre for at det skal bli mindre skremmende. For å gjøre redselen mindre, kan en for eksempel ta kontakt med fastlegen sin, for å høre mer om hvordan vaksineringen vil foregå. En del av engstelsen kan være at du ikke helt vet hvordan vaksineringen konkret gjennomføres. Det kan kanskje hjelpe at en du stoler på følger deg til vaksineringen.