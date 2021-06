Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Følelsen var ikke noe god. Men det ville den heller ikke vært hvis åkeren sto der klar til høsting og ingen kunne plukket.

I helgen kastet Ole Konrad Fløgstad og to bønder han samarbeider med over 200.000 små agurkplanter. De ville gitt over 210 tonn med agurk hvis de hadde fått gro ferdig.

Ole Konrad Fløgstad forteller at de var i samme situasjon også i fjor. Da fikk de riktignok hentet inn arbeidere fra 1. juli. Foto: Caroline Bergli Tolfsen/NRK

– Vi måtte bare innse at i år blir det ikke noen løsning for å få inn de arbeiderne vi trenger, sier Fløgstad.

Bare i Østfold er det 800 tonn agurk som ikke kommer til å bli produsert i år. Det skulle blitt dyrket frem av 23 forskjellige produsenter, men bare syv bønder tør å ta sjansen.

Stor usikkerhet

Mange bønder har gjort seg avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å få kabalen til å gå opp.

Leder i Grøntutvalget i Norges Bondelag, Thor Johannes Rogneby. Foto: Knut Røsrud / NRK

Det har ført til problemer med bemanningen helt siden koronaviruset inntok landet i fjor.

– Situasjonen er vanskelig for disse næringene, spesielt de som har mye manuelt arbeid. Det gjelder bær, agurk og slikt, sier leder for Grøntutvalget i Norges Bondelag, Thor Johannes Rogneby.

Han tror antall arbeidere vil ta seg opp i løpet av den neste måneden som følge av lettelser i innreiserestriksjonene, men:

– Det er likevel ingen tvil om at det blir en reduksjon i produksjonen. Og det tydeligste utslaget er sylteagurkproduksjonen. Der er det stort frafall, sier han.

Har plantet 100.000 agurker

En av dem som har turt å satse på agurkproduksjon – også i år – er Ole Jørgen Forsetlund. Han har plantet 100.000 agurkplanter.

Ole Jørgen Forsetlund er en av syv bønder i Østfold som satser på agurkproduksjon også i år. Foto: Caroline Bergli Tolfsen/NRK

– Vi tar en sjanse, men i år har vi nok tatt en litt større risiko enn fornuften tilsier. Vi vil jo gjerne få det til, vi vil jo gjerne produsere norsk mat, sier Forsetlund.

Normalt har Forsetlund tolv utenlandske arbeidere i sving for å høste inn agurkene. Det tror han kan bli vanskelig å få til i år.

– Jeg er ganske sikker på at jeg klarer å få inn syv–åtte. Men jeg tror ikke det vil være nok hvis det blir pent vær og gode avlinger, da blir det for lite.

Produksjonen av agurk krever seks til åtte måneders opplæring, ifølge produsent Per Osmund Espedal.

Må importere mer

Færre norskproduserte agurker får konsekvenser også for Orkla.

– Dessverre er vi en situasjon hvor det neppe blir nok norske agurker, slik at vi må supplere med mer import, sier Dag Olav Stokken, kommunikasjonsdirektør i Orkla.

NRK har tidligere skrevet om Orklas sylteagurk-mangel. De er tomme for sylteagurk av typen pariseragurk, fordi fjoråret var et dårlig dyrkningsår for bøndene.

Agurkplantene har begynt å spire på Ole Jørgen Forsetlunds gård i Rygge. Foto: Caroline Bergli Tolfsen/NRK