Nå endres loven – frykter store tap og mangel på folk

Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, dekklagring og dekkskift

Det er fastsatt en forskrift som etablerer en godkjenningsordning for virksomheter som tilbyr manuell bilpleie, dekklagring og dekkskift.

Opphevelse av taket på summen av barnetillegg og uføretrygd fra folketrygden

Mottakere av uføretrygd som forsørger barn, kan få et barnetillegg. Barnetillegget behovsprøves mot inntekt etter nærmere regler. Fra 2016 ble det innført en bestemmelse om at summen av barnetillegg og uføretrygd ikke kan overstige 95 prosent av inntekt før uførhet. Nå oppheves dette taket.

Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Endringene innebærer at bestemmelsen om karensperiode på 52 uker før det er mulig å søke arbeidsavklaringspenger på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode, oppheves.

Åpenhetsloven trer i kraft

Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere.

Merking av retusjert reklame

Det innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på.

Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Den nye loven vil erstatte dagens overgangsregler og konsesjonsordningen fra Datatilsynet. Også en ny forskrift trer i kraft på dette området.

Endringer i gravplassloven

Endringene innebærer at offentligrettslige regler om taushetsplikt og arkivplikt gjelder for de kirkelige fellesrådene i deres rolle som gravplassmyndighet. Det presiseres hvilke opplysninger gravplassmyndigheten kan gi om plasseringen av anonyme graver.

Endringer i barnevernloven (tverrfaglig helsekartlegging)

Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til å identifisere hjelpe- og helsebehov hos barn som flyttes ut av hjemmet. Tilstrekkelig informasjon om barnets hjelpe- og helsebehov vil bidra til mer treffsikker hjelp og oppfølging av barn som skal flyttes ut av hjemmet.

Krav om politiattester av ansatte og personer som utfører oppgaver for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre

Bufetats hjemler etter barnevernloven utvides til å kreve politiattest av den som skal ansettes i eller utføre oppgaver på vegne av Bufetat.

Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten gjelder dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

Redusert engangsavgift på rullestoldrosjer

Det innføres en ny avgiftsgruppe i engangsavgiften for personbildrosjer med universell utforming. Avgiften utgjør om lag 40 prosent av avgiften på ordinære personbiler.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2022. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 400 kroner.

Bankpakken

Det er fastsatt lov- og forskriftsendringer om gjennomføring av regler som svarer til EUs bankpakke. Bankpakken inneholder endringer i kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker og andre finansforetak, herunder utvidelse av den såkalte SMB-rabatten som reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter.

Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone

Det er fastsatt enkelte endringer i overgangsreglene om pensjon fra første krone og i forskrift til innskuddspensjonsloven. Hensikten er å gjøre det klart at alle foretak med pensjonsordning etter de private tjenestepensjonslovene kan benytte overgangsreglene for pensjon fra første krone, og å sikre at ordlyden i forskrift til innskuddspensjonsloven er konsistent med at det skal gis sparing fra første krone.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Det er fastsatt lov- og forskriftsendringer om gjennomføring av EØS-regler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Norske banker og kredittforetak finansierer sin utlånsvirksomhet i hovedsak ved å motta innskudd og utstede obligasjonslån og lignende i verdipapirmarkedene. (Endringene trer i kraft 8. juli).

Endringer i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt

Det er gjort endringer i skattebetalingslovens regler om frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage over pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på avgjørelse om ilagt tvangsmulkt. (Endringene trådte i kraft 22. juni).

Rådgivande eining for russaker

Kommunane blir pålagde å ha ei rådgivande eining for russaker.

Lovendringer for mer effektivt tilsyn med helse- og omsorgstjenestene

Flere endringer. Statsforvalteren gis større mulighet til å prioritere og vurdere om og hvordan mulige pliktbrudd skal følges opp.

En rekke koronatiltak forlenges

Mange midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven forlenges fram til 1. juli neste år.

Endringer i pasientjournalloven – nasjonal digital samhandling

Endringene gjelder tre separate områder for nasjonal digital samhandling for å støtte opp under en helhetlig samhandling mellom helsepersonell og styrke pasientenes muligheter til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg.

Lovendringar for å redusere «kroppspress»

Det blir innført endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettsloven som innebærer at det blir innført kompetansekrav for å gjennomføre visse former for kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling.

Ordningen med viltkontrollsteder blir avviklet

Overgangsordningen med kontroll av hjortevilt ved viltkontrollsteder blir avviklet.

Endring i byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK) for å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg

Krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres, at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg og kravet til sortering av avfall på byggeplass øker fra 60 til 70 vektprosent. Det er også krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Kravene er innført med en overgangsperiode på ett år.

Endring i byggevareforskriften (DOK) for å tilrettelegge for ombruk av byggevarer

Det blir unntak fra krav til dokumentasjon ved omsetting av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av, og som skal brukes på nytt i et byggverk.

Endringer i valgloven og partiloven

Endringene åpner for at forslagsstillerne kan samle inn underskrifter på listeforslag elektronisk, at valglokalene kan ligge utenfor stemmekretsen og at det kan opprettes ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det er nødvendig for å sikre at velgerne får stemme. I tillegg gis kommunene adgang til å starte opptellingen av forhåndsstemmer søndagen før valgdagen. (Ikrafttredelse 17. juni).

Endringer i arveloven (digitalt skrifte av dødsbo)

Formålet med endringene er å legge til rette for effektive og brukervennlige digitale prosesser og tjenester for skifte av dødsbo. Endringene muliggjør deling, behandling og sammenstilling av opplysninger via digitale løsninger for skrifte av dødsbo.

Endringer i friskoleloven

Endringene innebærer å endre lovens tittel til privatskoleloven , samt å oppheve de to godkjenningsgrunnlagene profilskoler og private yrkesfagskoler.

Midlertidige endringer i opplæringsloven og barnehageloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i opplæringsloven og barnehageloven. De midlertidige endringene trådte i kraft 15. juni og skal gjelde til 1. juli 2023.

Endringer i barnehageloven

Statsforvalteren får hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet.

Endringer i velferdstjenestelovgivningen

14 endringer. Blant annet blir lovbestemmelsene om samarbeid og individuell plan harmonisert og styrket, det innføres en plikt for kommunen til å samordne samarbeidet mellom de ulike velferdstjenestene og en rett til barnekoordinator for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.

Endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Forskriftsrevisjonen innebærer blant annet at det åpnes for at Landbruksdirektoratet kan gjøre en vurdering av hvilke varer det er mest hensiktsmessig å supplere det norske markedet med i en underdekningssituasjon for målprisvarer, endringer i vareomfanget for noen av ordningene for generelle og individuelle tollnedsettelser, samt endringer i kvotestørrelsen for den nasjonalt fastsatte tollkvoten for jordbær til bearbeidingsindustrien.

Endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer – jordbær

Forskriftsrevisjonene innebærer for det første at den nasjonalt fastsatte kvoten for jordbær med opprinnelse alle land, er økt med 350 tonn til 2 050 tonn. Endringen er gjort med bakgrunn i prognoser for norsk produksjon og konservesindustriens behov for bær.

Endringer i vegtrafikkloven

Det er vedtatt endring i vegtrafikkloven som gir hjemmel til å fastsette forskrift om nærmere angitte forhold knyttet til krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av tunge kjøretøy. Dette innebærer at Norge samordner norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler. Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er tidligere innført for personbiler og lette varebiler.

Endringer i yrkestransportloven

Det overordnede formålet med lovendringen er å klargjøre at offentlige myndigheter og andre aktører som er tildelt oppgaver i eller i medhold av yrkestransportlovens bestemmelser, kan behandle personopplysninger. Lovendringen skal blant annet legge til rette for at det kan gjennomføres elektronisk billettering på ferje.

Endrer reglene for valg til Longyearbyen lokalstyre

Regjeringen innfører krav om tre års botid i en norsk kommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen.

Endringer i straffeloven – klargjøring av inndragningsregler

De gjeldende inndragningsreglene i straffeloven klargjøres og presiseres.

Oppmøte for rådgivende enhet for russaker

Straffeloven endres slik at det kan reageres med betinget bot ved erverv, besittelse eller oppbevaring av narkotika til egen bruk. Fra 1. juli pålegges kommunene å ha en rådgivende enhet for russaker. Straffeloven endres slik at det ved avgjørelsen av en straffesak kan fastsettes særvilkår om oppmøte for en slik rådgivningsenhet.

Kunnskapsbank med skadedata fra naturhendelser

Forskrift 1. juni 2022 om behandling av opplysninger om natur- og vannskader i Kunnskapsbanken (kunnskapsbankforskriften), fastsatt av DSB.

Kunnskapsbanken skal blant annet inneholde opplysninger om naturskader fra forsikringsselskapene, og gjøre det enklere for kommuner og andre relevante etater å ta i bruk skadedata i forbindelse med forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid.

Endringer i naturskadeforsikringsloven

Naturskadeforsikringsordningen sikrer kriseberedskap ved naturulykker og trygghet for den enkelte.

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven om fjernmøter og fjernavhør i domstolene

Det innføres endringer i straffeprosessloven og tvisteloven slik at rettsmøter i domstolene i større utstrekning kan avvikles helt eller delvis digitalt, enten som fjernmøte eller ved fjernavhør. I tillegg innføres det en hjemmel i domstolloven for å kunne strømme rettsmøter offentlig.

Endringer i straffeprosessloven om aktiv saksstyring

Det innføres en rekke endringer i straffeprosessloven for å styrke rettssikkerheten og effektiviteten i norsk straffesaksbehandling. Endringene skal legge bedre til rette for aktiv saksstyring i straffesaker.

Endringer i forvaltningsloven

Endringen i forvaltningslovens regler om administrative foretakssanksjoner skal klargjøre rettstilstanden ved å innføre en hovedregel om uaktsomhet for å kunne sanksjonere foretak administrativt.

Endring i sivilombudsloven

Skal bedre Sivilombudets mulighet til å føre kontroll med offentlig forvaltning ved å gi Sivilombudet rett til innsyn i regjeringsnotater.

Videreføring av midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

Reglene har bakgrunn i tidligere midlertidige regler, først om tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19, senere om tiltak under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom.

Endringer i forsikringsavtaleloven

Endringene innebærer at forbrukervernet ved inngåelse av forsikringsavtaler blir styrket. Reglene gjennomfører deler av EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv.

Endring i rettshjelpforskriften

De fleste advokater benytter allerede den elektroniske skjemaløsningen på rettsrad.no når de sender søknader om fri rettshjelp og arbeidsoppgaver til statsforvalteren, men det er nå obligatorisk for advokater og rettshjelpere å bruke løsningen. Dette sikrer mer effektiv saksbehandling hos statsforvalterne og raskere utbetaling av salær til advokatene.

Testing for covid-19 når det er nødvendig for å gjennomføre uttransportering

Fra 24. juni kan politiet pålegge personer som skal uttransporteres i medhold av utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven å la seg teste for covid-19. Dette kan være nødvendig dersom mottakerlandet eller transportselskapet krever fremleggelse av negativ test før innreise eller ombordstigning. Dersom vedkommende nekter å la seg teste, kan det besluttes at testing skal gjennomføres med tvang.

Oppnevning av prosessfullmektig

Det er gjort endringer i utlendingsloven § 92 ved at det er gitt hjemmel for nærmere forskriftsregulering av hvem som skal oppnevnes som prosessfullmektig, hvem som skal kunne oppnevne prosessfullmektig og adgangen til å bringe politiets beslutning om oppnevning for tingretten.

Forskrift om stønad til beboere i asylmottak

Ny forskrift om stønad til beboere i asylmottak trådte i kraft 1. juni 2022. Forskriften regulerer ordningen med stønad til livsopphold til beboere i asylmottak som ikke på annen måte er i stand til å dekke sine økonomiske behov.

Etablering av et tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak

Det er gjort endringer i utlendingsloven § 95 om etablering av et tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Lovendringen innebærer at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet og at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede, faglige ansvaret for tilsynet. I tillegg er det gitt en egen forskrift om tilsynsordningen, som gir nærmere bestemmelser om blant annet planlegging og gjennomføring av tilsynet, tilsynsbesøk og rapportering.

Tilgang til Eurodac for rettshåndhevende myndigheter

Rettshåndhevende myndigheter kan nå be om å få tilgang til det europeiske fingeravtrykksregisteret, Eurodac, slik at fingeravtrykk derfra kan sammenliknes i arbeidet med kriminalitetsbekjempelse. Hensikten er å forebygge, avdekke eller etterforske terrorisme og andre alvorlige straffbare handlinger.

Nye og mer brukervennlige regler for innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner

Endringene innebærer at utlendingsmyndighetene kan innhente personopplysninger direkte fra utdanningsinstitusjoner, fylkeskommunene, universiteter, høgskoler, frittstående skoler, studentsamskipnadene og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

