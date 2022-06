– Da jeg søkte jobb tenkte jeg ikke på meg selv som gammel og uinteressant.

Jon Eirik Nygård tok fatt på ny jobb som 65-åring.

Det er to år siden, og nå føyer han seg inn i rekken av seniorer som enda er i arbeid.

Nygård tenkte at han enda har mye å gi.

– Det er veldig positivt at man kan utnytte den ressursen som vi som begynner å bli godt voksne er. Det er positivt for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Jeg jobber nå med veldig mange unge. Det gjør at jeg må skjerpe meg litt og være på hugget, for det er veldig mange flinke folk.

67-åringen mener at det å ha et mangfoldig arbeidsliv er vesentlig og viktig for at vi skal kunne levere godt som nasjon fremover.

– I jobben jeg har nå kan en jobbe til fylte 72. Jeg gleder med hver dag til å gå på jobb, og håper jeg kan fortsette til da, sier Nygård.

Fornøyd med seniorene

Fremover håper Nav flere gjør som han.

I dag skriker næringslivet nemlig etter arbeidskraft.

Petter Bugge Richardsen, fylkesdirektør NAV Nordland

31 prosent av bedriftene får ikke tak i personell med rett kompetanse.

Og verst er situasjonen i Nordland.

– Arbeidsgivere må finne arbeidskraft andre steder enn de er vant med. Seniorer er en gruppe det har vært litt skepsis til å rekruttere, men vi ser ei endring der.

Det sier Petter Bugge Richardsen. Fungerende fylkesdirektør i NAV Nordland.

Han kaller det arbeidstakers marked. Det er knapt med søkere til de ledige stillingene.

– Vi tenker dette er ei gruppe som vi må kunne ansette og rekruttere, og ikke være redde for det, sier Richardsen til NRK.

Håper på flere i jobb

Derfor blir stadig flere av de over 60 år, som tidligere ikke har vært så attraktiv for arbeidsgivere, nå det nye gullet.

En av fem i aldersklassen 67–74 år er i arbeid i Nordland.

Den andelen håper Nav-sjefen vil øke fremover.

Han sier undersøkelser viser at arbeidsgivere er fornøyd med seniorer de har i arbeid.

– Samfunnsøkonomisk er det bra å ha flest mulig i jobb lengst mulig.

Desperate arbeidsgivere

– Det er nesten ikke en eneste bedrift vi snakker med som ikke har mangel på arbeidskraft.

Daniel Bjarmann-Simonsen, direktør i NHO Nordland

Det sier direktør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Han karakteriserer det som desperasjon hos arbeidsgiverne.

– Det vi også ser nå er at mange bedrifter holder igjen investering og utvikling i egen virksomhet fordi de rett og slett ikke får tak i folk. Det gjelder rundt halvparten av bedriftene.

Bjarmann-Simonsen sier tallene om eldre i jobb viser et brennhett arbeidsmarked.

– Dette er egentlig en positiv voksesmerte. Samtidig viser det jo at det er veldig stort behov for å få flere av de som står utenfor arbeidslivet inn, sier Bjarmann-Simonsen.