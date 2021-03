Moxnes: Hadde heller stolt på en bruktbilselger enn Ap

– Jeg ville kanskje stolt mer på en bruktbilselger med anonym profil på Finn.no enn å stole på Aps løfter om å få ned forskjellene, sier Bjørnar Moxnes fra talerstolen.

Tidligere denne uka sa Moxnes at det ikke spilte noen rolle om det er Vedum eller Støre som inntar sjefsstolen dersom Norge får en rødgrønn regjering til høsten.

Nå får begge partiene gjennomgå.

– For vi vet jo at Arbeiderpartiet og Senterpartiet var med på forliket om Høyres siste skattekuttreform. Og vi vet at faren er stor for en rødgrønn reprise, hvor de slår ring rundt store deler av høyresidas skattekutt. Men da kan de også bare glemme å virkelig få ned forskjellene, sier Moxnes.

Startskuddet til partiets landsmøte gikk torsdag formiddag. Og Moxnes er tydelig på at regjeringsskifte ikke er nok.

Ap: Tull og tøys

– Vi må også skifte retning. Rødt kommer til å slåss for økte skatter for de på toppen, og vi skal gjøre det med god samvittighet. For folk med vanlig lønn skal ikke måtte betale en krone mer i inntektsskatt, sier Moxnes.

Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen kaller påstandene til Moxnes for «tull og tøys».

– Skattesystemet ble mer omfordelende under den rødgrønne regjeringen. Nå går Arbeiderpartiet til valg på å gjøre skattesystemet mer rettferdig og å øke skattene for de rikeste, sier Knutsen til NRK.

Eigil Knutsen er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han mener Rødts politikk vil gi arbeidsledighet og økte forskjeller.

Tidligere på fredag vedtok Rødt økte skatter for dem som tjener mer enn 600.000 kroner i året. I partiets alternative budsjett ville de øke skatteinntektene med 30 milliarder kroner.

Rødt gjorde sin svakeste måling siden 2017 i NRKs ferske partibarometer.

Tross dissens fra Oslo Rødt, fikk flertallet gjennom at arbeidsinnvandrere fra EØS-området må ha tariffavtale med norsk arbeidsgiver for å få oppholdstillatelse.

– Norge har blitt Kuwait light

Partiet gjør enkelte endringer i forslaget for å tydeliggjøre at det er arbeidsgiver sitt ansvar at innvandrere får tariffavtale.

Også dette tar Moxnes opp på talerstolen. Han sier det er politikerne som har gjort norske bedrifter avhengige av importert arbeidskraft.

– Politiske valg har satt lønnsdumping i system. Det er flaut å tenke på at Norge har blitt et Kuwait light. Der hardt arbeid liksom ikke er noe nordmenn kan gjøre selv, men som må settes bort til underbetalte arbeidere fra fattigere land, sier Moxnes, og legger til:

– Det er en rasisme i det. At nordmenn liksom ikke er i stand til å gjøre vanlig, hardt arbeid.

Moxnes sier at partiet sier nei til EU og EØS-avtalen, og ønsker å erstatte den med en gjensidig handelsavtale.

I talen kommer Moxnes også med stikk til regjeringens håndtering av koronakrisen, og sier krisen har økt klasseskillene i Norge.

Han sier regjeringen alltid velger milliardærenes side:

– I regjeringas dugnad er det mer sånn at de som jobber aller hardest bare får applaus tilbake, mens de på toppen, de som lever på andres arbeid – de får skattegaver og kontantstøtte fra fellesskapet.