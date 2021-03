Støre eller Vedum? Det er det samme for Rødt

I NRKs ferske partibarometer gjør Rødt sin svakeste måling siden desember 2017 med 2,8 prosent. Det er langt under sperregrensen for utjevningsmandater på 4 prosent.

Selv trøster partileder Bjørnar Moxnes seg med statistikk fra nettstedet Pollofpolls. Den viser nemlig at Rødt har vært over sperregrensen på snittet av meningsmålingene hele 24 ganger siden desember 2018.

- Målet er å gjøre et rekordvalg. Vi ligger an til å bryte sperregrensen på snittet av målingene. Vi kan få inn ti-tolv mandayter, bli avgjørende for et nytt flertall og sikre at det blir et reelt retningsskifte og ikke bare et regjeringsskifte, sier Moxnes til NRK.

Onsdag morgen møtte han pressen i forkant av helgens heldigitale landsmøte. Der skal 20 dissenser i programkomiteen avgjøres. Men på bakrommet lurer spørsmålet om hvordan Rødt skal sikre seg innflytelse over politikken en ny regjering skal føre, når partiet uansett ikke ønsker å være del av denne regjeringen.

Samme for Rødt

I forrige uke møtte NRK partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til dobbeltintervju. Der svarte de ulikt om statsministerposten og om den gamle rødgrønne alliansepartneren SV burde være med i en ny regjering eller ikke.

SV har på sin side pekt tydelig på Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat. Men Rødt, som ligger kneppet til venstre for SV på den tradisjonelle politiske skalaen, har ikke samme tilnærming.

– Hvem vil du ha som statsminister, Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum?

– Den som gir mest gjennomslag for Rødts saker, som handler om å få ned klasseskillene, profittfri velferd og en rettferdig miljøpolitikk, sier Moxnes.

– Så det spiller ingen rolle for deg om statsministeren heter Støre eller Vedum?

– Det folk vil ha er ikke nye fjes, men ny politikk. Vi vil unngå en rødgrønn reprise hvor forskjellene bare økte. Vi vil ha en ny kurs og da må vi ha noe nytt.

Moxnes sier et Rødt over sperregrensa vil trekke regjeringen i klar retning venste, uavhengig av hvem som blir statsminister.

– Så det gamle borgerlige partiet Senterpartiet kan godt få statsministeren for din del?

– Hvis Senterpartiet vil gi mer gjennomslag for Rødts saker og for fagbevegelsens kampsaker enn Arbeiderpartiet, ja så blir det sånn. Så får vi se hvem som er villige til å strekke seg lengst.

Vil ha samarbeidsavtale

Rødt ønsker en forpliktende samarbeidsavtale med en ny regjering, dersom Høyre og Erna Solberg taper flertallet ved valget i høst. En slik avtale har både Ap og Senterpartiet avvist.

– De vil avvise det hver dag fram til valget. Når valget er gjort, blir det andre boller. Da frår vi se om det blir andre toner fra Støre og Vedum, når de blir avhengige av Rødt for å kunne danne flertall, sier Moxnes.

Det foreligger en rekke dissenser som skal avgjøres på landsmøtet i helgen. Det handler om å si nei til en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet, om rusreformen, om leksefri skole og om streikerett for skoleelever.

Rødt kan også komme til å gå inn for en mer restriktiv rovdyrpolitikk samt skjerpe reglene for arbeidsinnvandring gjennom EØS-avtalen.

– Er Rødt blitt likere Senterpartiet enn Arbeiderpartiet?

– Nei, jeg tror Rødt er seg selv. Vi vil skjerpe profilen vår og er kompromissløse i kampen mot økende klasseskiller, sosial dumping og underordning under EU gjennom husmannsavtalen EØS. Vi ønsker reell forandring i Norge.

– Men dere skiller dere iallfall fra SV i flere av disse sakene?

– I Rødt har du mange som er engasjerte i klima- og naturspørsmål. Og mange som jobber i industrien. Vi er et møtepunkt for forskjellige grupper. Da blir det strid og uenighet om standpunktene, men målet vårt er å samles om en politikk som sikrer nye arbeidsplasser på en miljøvennlig måte, sier Moxnes.

