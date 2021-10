Moren til Tina: Håper politiet har mer bevis enn det som har kommet frem

– Jeg håper at de har mer enn de går ut med, klart jeg gjør det, sier Torunn Austdal Rasmussen til NRK.

Tidlig i september siden sprakk nyheten – politiet hadde pågrepet og siktet en mann i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Samtidig gikk politiet ut og sa at den samme mannen var mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i år 2000.

MISTENKT: Mannen i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Austdal Rasmussen fikk beskjed om pågripelsen klokken 09.10 samme dag som mannen ble pågrepet. Senere var hun i et møte med politiet og ble orientert, i hovedsak om forhold hun allerede kjente til gjennom mediene.

Siden pågripelsen har mannen i 50-årene har vært inne til flere, lange avhør. Temaene i de tidlige avhørene var i all hovedsak knyttet opp til Tengs-saken, men etter hvert har Jørgensen-saken også blitt tatt opp.

Moren til Jørgensen forteller at hun vet lite om hva politiet har spurt den mistenkte mannen om.

– Det forteller de ikke til meg, og det skjønner jeg jo. Jeg synes det er veldig greit at de holder kortene tett inntil brystet. En trenger ikke vite alt. Derfor håper jeg at de har lite grann mer, men jeg har ikke behov for å vite mer før de har bestemt hva det blir til, sier Austdal Rasmussen og sikter til en fremtidig påtalemessig avgjørelse.

Tør ikke tro på løsning

Austdal Rasmussen forteller videre at det har vært en tøff tid etter pågripelsen av mannen.

– Klart det er tøft. Jeg har dårlige netter og står opp hver natt, men jeg tror ikke den menige mann merker det på meg. I går satt jeg i konserthuset i Stavanger og ringte rundt for TV-aksjonen, som aksjonsleder for Klepp kommune. Jeg er veldig glad for at jeg har det å holde på med. Jeg fungerer.

Overfor NRK og flere medier har politiet tidligere bekreftet at politiet ikke har DNA-spor i Jørgensen-saken, i motsetning til Tengs-saken, der DNA er sentralt.

ULØST: Tina Jørgensen forsvant natt til søndag 24. september. Det tok seks uker før hun ble funnet. Foto: Politiet

Flere bevis i Jørgensen-saken ble kastet for flere år siden. Austdal Rasmussen ble spurt av NRK om dette tidligere i høst.

Da svarte hun at hun hadde lagt den skuffelsen bak seg, men kunne ikke skjønne at man kastet bevisene i en uoppklart drapssak. Hun var også svært usikker på om det er noen håp om en eventuell tilståelse, så mange år etter drapet.

– Hva tenker du om politiets innsats i saken?

– Jeg bruker ikke energi på det, det gjør jeg ikke. Jeg har sagt det mange ganger: Politiet var ikke bedre den gang. De fikk det bare ikke til. Men jeg har større tillit til etterforskningsgruppa nå enn for 20 år siden. De må få jobbe i fred og ro.

– Hvordan er troen din nå på om saken blir løst?

Fredag stilte Torunn Austdal Rasmussen opp på en journalistkonferanse i Stavanger. Hun sier hun ikke tør å tro noe om hvor stor sannsynlighet det er for at saken blir løst. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

– Jeg har ingen tro. Jeg bare tar det som det kommer. Jeg har fått så mange på trynet at jeg har ikke har noen forventninger. Jeg er avventede. Jeg er der jeg har vært hele veien – også før pågripelsen i september, sier Austdal Rasmussen.

Avhører vitner

Et viktig etterforskningsskritt for politiet i den uløste Jørgensen-saken, har vært å kartlegge den mistenktes bevegelser i Stavanger den natta 20-åringen ble drept den i september 2000.

FUNNET: Tina Jørgensen ble funnet her, skjult i en kum ved Bore kirke. Hun ble funnet flere uker etter den siste bekreftede observasjonen. Foto: Carina Johansen / NTB

Politiet undersøker blant annet basestasjonsinformasjon og et anrop fra den mistenktes telefon på drapsnatta.

– Vi jobber videre med Jørgensen-saken. Vi har brukt tid på det i avhør av mistenkte, og vi avhører også vitner som kan være relevante i Jørgensen-saken. Vi gjør andre undersøkelser i det store etterforskningsmaterialet som ligger i den saken, sier politiadvokat hos Sør-Vest politidistrikt, Fredrik Martin Soma, til NRK.

– Hvilke bevegelser har dere kartlagt?

– Vi har vært opptatt av å kartlegge bevegelser av mistenkte i det tidspunktet Tina Jørgensen forsvant og ble drept, men jeg kommer ikke til å si mer om hvilke konkrete opplysninger politiet sitter på.

Soma forteller at politiet har mottatt over 100 tips etter pågripelsen (i Tengs- og Jørgensen-sakene), men det har bare kommet 2–3 nye tips de siste ukene. Mannen i 50-årene er også blitt avhørt én gang i forrige uke. Politiet opplyser at de har stilt de spørsmålene de hadde, og har foreløpig ikke planlagt nye avhør.

– Er dere nærmere en siktelse i Jørgensen-saken?

– Vi ønsker ikke å si noe mer om mistankegrunnlaget i verken Jørgensen-saken eller Tengs-saken. Det vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Soma.

Han opplyser at det kan komme mer informasjon i løpet av neste uke, da politiet skal avgjøre om de vil be om ytterligere forlenging av fengslingen av mannen.

Men mens politiet holder kortene tett til brystet, letter mannens forsvarer litt på sløret.

ÅSTED: Politiet mener Tina Jørgensen ble drept under Bybrua i Stavanger. Her er krimteknikere i arbeid på stedet i 2000. Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

Forsvareren mener mistankegrunnlaget ikke er styrket

Forsvarer Stian Kristensen har reagert på at politiet offentliggjorde mistanken mot mannen.

– Det handler både om at de gjorde dette før et fengslingsmøte, men også om forventningene dette skaper hos pårørende og familie. De tok ut siktelse i en av de mest omtalte drapssakene i Norge (Tengs-saken, journ.anm.) og så forresten, han er mistenkt i Tina Jørgensen-saken også. En sak der politiet ikke hadde nok til en siktelse, sier han.

– Det er helt greit med åpenhet, men måten dette ble gjort på offentlig, reagerer jeg på.

– Hva har politiet spurt om angående Jørgensen-saken i avhørene?

– Det jeg kan si, er at han er spurt om sine bevegelser i Stavanger den helga Tina Jørgensen forsvant. Det har han svart på. Det han forklarer samsvarer med tidligere forklaringer, sier Kristensen.

FORSVARER: Stian Kristensen mener mistankegrunnlaget i Jørgensen-saken ikke er styrket. Foto: Oystein Otterdal / NRK

Forsvareren mener at ut fra hans vurdering er ikke politiet nærmere en siktelse i Jørgensen-saken.

– Jeg skal vokte meg for å nærmest prosedere saken nå, men ut fra min vurdering har det ikke komme frem noe som styrker mistankegrunnlaget i tiden etter fengsling.

Mannen nekter for å ha noe med drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen å gjøre.

NRK har vært i kontakt med Fredrik Soma fra politiet etter intervjuet med Kristensen. han ønsker ikke å kommentere forsvarerens uttalelser.