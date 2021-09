Forsvarer: – Problematisk at politiet går ut med mistanken i Tina-saken

– Jeg synes det er problematisk at politiet går ut med mistanken i Tina-saken. Det har jeg reagert på. Jeg har tatt det opp med politiet, sier advokat Stian Kristensen, forsvarer for mannen i 50-årene.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen. Foto: ADIUS ADVOKATER

På en pressekonferanse i Stavanger i går, gikk politiet ut med at de nå har samkjørt etterforskningene av drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 og Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Politiet opplyste at de i Birgitte Tengs-saken bygger siktelsen på DNA-resultater. Politiet har ikke sagt at de har lignende tekniske bevis i Tina Jørgensen-saken.

– Egnet til å påvirke retten

NRK skrev i 2016 at Kripos skulle undersøke opplysninger om at samme mann var tipset inn som mulig gjerningsmann i begge sakene.

– Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sa politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Politiet sier til NRK lørdag at de ikke ønsker å kommentere saken i dag.

VIDEO: To drap som rystet Norge. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: To drap som rystet Norge.

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker av Sør-Rogaland tingrett. Forsvareren frykter mistanken i Tina Jørgensen-saken kan ha påvirket retten til å fengsle mannen.

– Det handler om at tingretten ikke kan ta med mistankegrunnlaget i vurderingen av fengslingsspørsmålet. Retten må forholde seg til siktelsen (i Tengs-saken, red. anm.). Det er en opplysning som er egnet til å påvirke retten, uten at jeg har noe grunnlag for å hevde at det har skjedd, sier Kristensen.

Medieoppmerksomhet

Mannen i 50-årene ble gjort kjent med mistanken i avhør etter at han ble pågrepet i Farsund i Agder onsdag.

50-åringen som nå er pågrepet i forbindelse med de to drapene, er bosatt på Haugalandet. Han har tidligere vært inne til avhør både i Tina-saken og i Birgitte-saken. Mannen ble først avhørt som vitne to ganger i Tengs-saken, halvannet år etter drapet.

Han ble også avhørt på nytt i 2013, da politiet snudde bunken og så på mulige kandidater på nytt. I 2001 ble han også avhørt som et mulig vitne i Tina-saken. I avhør sa han da at han kjørte rundt uten mål og mening helgen Tina forsvant, uten å klare å si hvilken dag det var snakk om.

Han har aldri tidligere vært siktet i saken. Forsvareren sier den siste utviklingen i saken kom brått på.

VIDEO: Politiet gikk i går ut med nyhetene i de to drapssakene. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Politiet gikk i går ut med nyhetene i de to drapssakene.

– Han har ikke hatt grunn til å tro at han var mistenkt. Jeg synes ikke det er greit å gå ut med. Det er tross alt et menneske det er snakk om. De kunne holdt seg til Brigitte-saken, det er mer enn nok det, sier forsvareren.

Det er foreløpig ikke planlagt nye avhør. Ifølge forsvareren er politiet i et stadium i etterforskningen der de vil sjekke ut ting siktede har forklart før de vil gjøre nye avhør av ham.

– Hvordan har han det i varetektsfengsel?

– Han har det tøft. Han er klar over medieoppmerksomheten. Det er mye tanker og en sjokkopplevelse som sitter godt i. Pågripelsen forløp rolig og greit, men det å være pågrepet i denne saken er alvorlig, sier forsvareren.

Domfelt tidligere

Mannen har tidligere blitt trukket frem som en såkalt «moduskandidat», og han er straffedømt flere ganger tidligere. En «moduskandidat» er en person som anses som mistenkt i en bestemt straffesak på grunn av sin beviste oppførsel i tidligere saker.

I august 1995 ble mannen dømt til for utuktig atferd. I 1996 ble mannen dømt til 90 dagers fengsel. Straffen var en samledom for den tidligere saken, samt flere forhold som skjedde i desember 1995 til februar 1996.

I 2001 ble mannen dømt til 120 dagers fengsel for ni grove og to simple tyverier. Flere av tyveriene gjaldt dameklær og damesko.

Mannen ble i 2005 dømt til fengsel i syv måneder for blant annet to innbrudd hos kvinner i Stavanger i 2003 og 2004.

En av kvinnene forteller i dag hvordan det var å møte mannen før han brøt seg inn hos henne.