Formelt ble stemmetallet 1-101 i favør forslaget, som da falt med klar margin.

Det var opprinnelig Rødt-leder Bjørnar Moxnes som stilte forslag om mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i kjølvannet av trygdeskandalen. Moxnes er Rødts eneste representant på Stortinget.

I forslaget argumenterte Moxnes med at selv om ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av den alvorlige saken, må samtidig maktpersoner stilles til ansvar. Videre at en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering tilsa at hun måtte gå.

Den argumentasjonen fikk til dels gjennomgå under behandlingen i Stortinget i kveld.

Fakta om trygdeskandalen Ekspandér faktaboks * Mandag 28. oktober ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. * Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil. * Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. * I tillegg har tingretter rundt om i landet funnet til sammen minst ti nye straffesaker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. * I første omgang gjelder dette saker fra 2012 og for de tre nevnte trygdeytelsene. Riksadvokaten har bedt om å få avklart om det også gjelder flere saksområder og lenger tilbake i tid. Kilde: Nav, Riksadvokaten

Fikk ingen støtte

Det var på forhånd ikke ventet at mistillitsforslaget ville få særlig støtte i salen, da både Ap, SV og Sp på forhånd hadde flagget at de var skeptiske til å konkludere i saken nå.

Under kveldens debatt trakk Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen fram, som flere andre senere skulle gjøre, at saken ligger til behandling i kontroll– og konstitusjonskomitéen.

– At Rødt velger å konkludere i dag, og fremmer det forslaget de gjør, vil forstyrre det viktige arbeidet, sa Hansen fra talerstolen.

– Moxnes har konkludert. Han vil ikke vente på gjennomgang av fakta. Så da kan man spørre seg hva han vet som ingen andre kjenner til, fulgte stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp) opp.

Ventres Terje Breivik kalte forslaget for «usedvanlig dårlig fundamentert og musikalsk».

– Populisme er like lite lekkert, enten det kommer fra høyre eller venstre, la han til.

Heller ikke Senterpartiet eller SV støttet forslaget om mistillit.

Utelukker ikke mistillit på et seinere tidspunkt.

SVs Freddy André Øvstegård utelukket ikke mistillit mot Hauglie på et seinere tidspunkt, tvert imot mente han det blir mer og mer sannsynlig at partiet vil lande på den konklusjonen.

– Derfor er det veldig synd for ofrene, som fortjener den hele og fulle sannhet, at vi står her i dag med en forhastet votering om mistillit som hverken er godt nok forberedt eller forankret, sa han under debatten.

Forsvarte eget forslag

ALENE: Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk ingen støtte i Stortinget for å felle arbeidsminister Anniken Hauglie (H) nå. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Rødt-leder Moxnes forsvarte sitt eget forslag ved å si at statsråd Hauglie har stått for «skjebnesvangre feilgrep i saken». Blant annet viste han til en epost fra departementet til NAV i januar i år der Moxnes mener det går fram at Hauglie aktivt gikk imot å få full oversikt over saken.

Moxnes mener også det har framkommet opplysninger som strider mot det Haulige sa i sin orientering til Stortinget 5. november, og at statsråden derfor kan ha feilinformert Stortinget.

– Så har vi forståelse for at noen partier ønsker mer tid til å ta stilling, men ute blant folk er tålmodigheten for lengst slutt. De ser at statsråder har måttet gå for langt mindre enn dette, sa Moxnes fra talerstolen.