SV: – Mistillitsforslaget fra Rødt kan styrke Hauglie sin sak

Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti mener det er en stor bevisbyrde som nå ligger på Hauglie og regjeringen hvis hun skal fortsette som statsråd etter en høring om trygdeskandalen.

Men han mener Rødts mistillitsforslag mot Hauglie kommer altfor tidlig.

– Vi risikerer når dette forslaget fra Rødt kommer nå, er at det blir tvunget frem en votering altfor tidlig. Kanskje allerede denne uka. Det vil jo så fall tvert imot heller styrke Hauglie sin sak, hvis vi er nødt til å votere før vi har fått alle fakta på bordet, sier Øvstegård til NRK.

Fakta om trygdeskandalen Ekspandér faktaboks * Mandag 28. oktober ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. * Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil. * Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. * I tillegg har tingretter rundt om i landet funnet til sammen minst ti nye straffesaker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel. * I første omgang gjelder dette saker fra 2012 og for de tre nevnte trygdeytelsene. Riksadvokaten har bedt om å få avklart om det også gjelder flere saksområder og lenger tilbake i tid. Kilde: Nav, Riksadvokaten

«Prematurt mistillitsforslag»

Han mener det beste for ofrene og denne saken er at man kommer til bunns i hva som har skjedd og hvorfor, slik at man kan konkludere skikkelig når alle fakta er på bordet.

– Det kan hende det ender opp med mistillit som resultat, men å konkludere før vi er i mål, det kan tvert imot styrke Hauglie sin sak når mistillitsforslaget kommer så prematurt, uforankret og tidlig, sier han

Også Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen mener en høring må til før man eventuelt går inn for et mistillitsforslag.

– Alle som er rammet av denne skandalen fortjener at alle fakta kommer på bordet. Stortinget har satt i gang et grundig arbeid og vi har lyst til å fullføre det før vi konkludere endelig, sier hun til NRK.

Arbeids- og sosialminister Annike Hauglie. Foto: Paal Wergeland / NRK

Kanskje en høring før jul

Hansen sier at et mistillitsforslag for så vidt ikke forkludrer dette arbeidet, men mener det er uheldig å fremme et mistillitsforslag før man har fått fram alle fakta i saken.

– Jeg ville har drøyd med å fremme et slikt forslag. Jeg syns det er uheldig for saken fordi jeg mener at Anniken Hauglie og eventuelt andre må stå til rette for den skandalen som har oppstått.

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen mener en høring må til før man eventuelt går inn for et mistillitsforslag. Foto: NRK

Hun sier de har flere spørsmål, både til Hauglie og til justisministeren, som de venter på å få svar på.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal møtes i morgen. Da skal det avgjøres når en høring kan begynne.

– Det blir trolig før jul. Og det er mulig vi går så langt tilbake at også den tidligere statsråden Hanne Bjurstrøm må møte, sier Hansen.