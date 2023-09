I landsbyen Ouirgane 48 kilometer sør for Marrakech kan ingen bo i husene sine.

Over 800 mennesker måtte i løpet av noen dramatiske minutter komme seg ut av hjemmene sine da jordskjelvet rammet litt over midnatt natt til lørdag.

Nå prøver folk å redde det som reddes kan.

En ung gutt dukker opp i et vindu.

– Her!, roper han og kaster ut et par bager. Så følger tepper, puter, klær, noen kjeler, et lite bord og til slutt en seng.

Søsteren står utenfor og følger med.

– Jo da, det går jo, sier hun når NRK spør.

Meriam, som hun heter, var hjemme sammen med resten av familien da vegger og tak plutselig begynte å skake. Heldigvis kom de seg ut, og alle er i god behold.

Knapt noe hus i landsbyen Ouirgane står hele igjen. Foto: Marit Kolberg / NRK

Husker ikke noe fra natten

Jordskjelvet, med episenter i Atlasfjellene og som rammet med en styrke på 6,8, har etterlatt hus, veier og hele landsbyer i ruiner. Som berberlandsbyen Ouirgane.

Utenfor det som en gang var en bolig, står Amid og kona. De har vært inne og hentet ut klær, kjøkkenutstyr og tepper.

– Klart det er farlig, sier Amid.

Men han legger til at de jo trenger sakene sine. Selve jordskjelvet husker han ikke noe av.

– Han har nok fått et slags sjokk, sier en av naboene.

En nabo (t.h.) hjelper Amid og kona. Amid husker ingenting fra natten skjelvet rammet. Foto: NRK

Husene har klappet sammen

Alle vi treffer hilser på oss, der vi går mellom mer eller mindre sammenraste boliger. Med jevne mellomrom minner de vi møter om at vi må være forsiktige.

Noen steder er en hel vegg borte. Et par steder er hele første etasje fullstendig sammenklemt. Ett hus som før hadde tre etasjer, har nå plutselig bare to.

Før jordskjelvet hadde dette huset tre etasjer. Nå er det ikke lenger mulig å se førsteetasjen, som ligger helt flatklemt. Foto: Marit Kolberg / NRK

Ved ett hus graver hjelpearbeidere intenst. Her er ikke alle beboerne funnet.

Både frivillige og hjelpearbeidere jobber på spreng. Det er et kappløp med tiden. Håpet er å finne flest mulig i live.

Mange døde i fjellandsbyer

På veiene kjører stadig ambulanser med sirener.

Flere helikoptre passerer over hodene våre. De har vært lenger opp i fjellene, i landsbyene man ikke når frem til med bil.

Mange av grusveiene som slynger seg oppover det fjellrike terrenget er blokkert av store steiner, som har rast ned fra fjellveggene.

Mandag ettermiddag har tallet på døde økt til 2681, ifølge den siste oppdateringen fra Marokkos innenriksdepartement. I overkant av 2500 er registrert som skadet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at til sammen 300.000 mennesker i fem provinser er berørt av skjelvet, som er det største på over 100 år i landet.

En redningsarbeider titter opp fra en av ruinene han og temaet gjennomsøker. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Lokale tjenestemenn og internasjonale hjelpeorganisasjoner opplyser at mange av de omkomne er funnet i områdene det er vanskeligst å komme til.

De tror dødstallene bare vil stige etter hvert som redningspersonell kommer frem og sakte, men sikkert graver seg gjennom rasmassene.

Behovet for mat og vann er stort. Fra minibusser og privatbiler deles det ut brød, kjeks og drikke.

Den spontane flukten fra hjemmene og de sammenraste husene har også ført til at mange mangler medisiner de er avhengige av.

– Vi mangler medisin til de som har diabetes eller høyt blodtrykk. Vi ber myndigheten om hjelp og minner om at i dag er alle marokkanere, sier en av innbyggerne som nyhetsbyrået AP har truffet.

En kvinne må bæres bort etter at hun besvimte da hun så hvem som ble gravd ut av ruinene. I Ouirgane har de aller fleste mistet noen etter jordskjelvet. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Venter på grønt lys

Marokko har foreløpig takket ja til hjelp fra Storbritannia, Spania, Qatar og De forente arabiske emirater.

Den israelske hjelpeorganisasjonen Rescuers Without Borders venter på klarsignal fra marokkanske myndigheter til å delta i letingen.

Organisasjonen har hunder som er spesialtrente til å lete gjennom sammenraste bygg og har jobbet i en rekke katastrofeområder.

– Vi vet at det haster veldig med å redde folk og grave i ruinene, sier Arnaud Fraisse, grunnleggeren av Rescuers Without Borders til nyhetsbyrået AP.

– Det er mennesker som nå dør under ruinene, og vi kan ikke gjøre noe for å redde dem, sier han.

Også Tyskland og Frankrike har tilbudt sin bistand, men har foreløpig ikke fått svar eller forespørsel fra den marokkanske regjeringen.

Franske redningsorganisasjoner som samarbeider med marokkanske organisasjoner derimot er kommet til landet og er allerede i gang med søkearbeidet.