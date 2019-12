Snikfotografert av Kripos: Her avsløres narkotoppen i Oslo

Midt under Kripos sin etterforskning av et internasjonalt nettverk som smugler narkotika rundt i Europa, dukket en av de sentrale aktørene i nettverket plutselig opp i Oslo i mai i år.

Den nederlandske mannen ble senere pågrepet utenfor hovedstaden med bilen full av narkotika.

«Operasjon Hubris» har tidligere vært omtalt som en av norgeshistoriens største narkotikaetterforskninger. Målet til Kripos var å stoppe et nettverk som forsynte kriminelle gjenger i Oslo og på Østlandet med tonnevis av hasj.

NRK kan nå fortelle at etterforskningen er mye mer omfattende enn det som tidligere har vært kjent.

I all hemmelighet har Kripos, i samarbeid med politi fra hele Europa, etterforsket og sprengt et nytt, nederlandsk nettverk som har smuglet dop fra Spania i sør til Norge i nord.

Operasjonen har fått navnet «Hubris 2.0». Hubris betyr «overmot».

Totalt er det i Norge og i utlandet beslaglagt over fire tonn hasj og 300 kilo pulverstoffer som kokain, amfetamin, heroin og MDMA, opplyser Kripos.

Strupe gjengene

Kripos mener at personer med tilknytning til Norge har hatt sentrale roller i organiseringen av narkotikasmuglingen på tvers av kontinentet.

I 2017 så Kripos en økning i gjengrelatert vold i Oslo og på det sentrale østlandsområdet. Ifølge Kripos hadde grove voldsepisoder og skyting i det offentlige rom sitt utspring i narkotikamarkedet og kampen om territorier.

Kripos-sjef Kjetil Haukaas sier til NRK at målet med etterforskningen var å strupe pengetilførselen til de kriminelle gjengene.

– Målet vårt var å strupe narkotikatilførselen fordi vi vet at det er der hele finansieringen ligger i den virksomheten de driver. Det er også slik at narkotikamarkedet er roten til de konfliktene som har vært i gjengmiljøet, sier Haukaas til NRK.

LEDELSEN: Kripos-sjef Kjetil Haukaas er fornøyd med Hubris-operasjonen så langt. I bakgrunnen sitter påtaleleder og org-krim-sjefen til Kripos. Foto: Ola Mjaaland

Miljøene i Oslo har linker til Sverige, Danmark – og helt ned til Spania. Eurojust ble koblet inn, og gjennom dette samarbeidet for grenseoverskridende kriminalitet i Europa, er nå 50 personer siktet.

Det er Kripos sin avdeling for Organisert kriminalitet som har ledet etterforskningen.

KRIPOS-KO: Org-krim-sjef, Kjell Arne Karlsen foran KO-rommet hvor Kripos kan følge med på operasjonene via direkteoverførte bilder og kart. Foto: Ola Mjaaland

– Vi har sett mottakere innenfor gjengmiljøene og personer i disse miljøene som har sentrale roller, sier Kjell Arne Karlsen, sjef for organisert kriminalitet i Kripos, til NRK.

Han sier de mange pågripelsene også har en forebyggende effekt for de yngre i disse miljøene.

– De ser at det ikke bare er rosenrødt å være sentral leder og gjengskikkelse, sier Kjell Arne Karlsen.

Ifølge Kripos sine egne beregninger har narkotika med en gateverdi på 500 millioner kroner blitt tatt i beslag.

– Denne halve milliarden har vi sørget for ikke finansierer illegal virksomhet i fremtiden, sier Karlsen.

Skjulte politimetoder

Det var bruk av skjulte metoder som spaning og overvåking som gjorde at Kripos klarte å komme på sporet av et dansk nettverk som fôret norske gjenger med narkotika.

I juni 2018 kalte Kripos inn til pressekonferanse. «Operasjon Hubris» hadde så langt ført til ni pågripelser og beslag av nesten 700 kilo cannabis i Norge.

På en adresse i Danmark ble det funnet to tonn hasj ment for det norske markedet.

Høsten 2019 ble tre danske menn dømt i Oslo tingrett for innførsel av narkotika til en verdi av 50 millioner kroner. Hovedmannen fikk 19 år, mens to andre ble dømt til 12 og syv års fengsel.

Men etterforskningen var ikke over.

OVERLEVERING: En av overleveringene øst i Oslo hvor politiet spanet og slo til. Foto: Politiet

Det danske transportnettverket var knust, men narkotika fra samme leverandører fortsatte å dukke opp på gata i Norge.

HASJ: Et av de mange hasjbeslagene i saken. Foto: Politiet

I det beslaglagte materialet, skjult på krypterte kommunikasjonsplattformer, fant etterforskerne til Kripos spor som viste at de samme bakmennene som hadde organisert narkosmuglingen for det danske nettverket, var i kontakt med et nytt nettverk.

AVANSERT: Politiet har klart å åpne krypterte Blackberry-telefoner som gjerne koster 20.000 kroner. Foto: Ola Mjaaland

«Operasjon Hubris 2.0» ble i all hemmelighet iverksatt.

Denne gangen var Kripos på sporet av et nederlandsk nettverk som opererte over hele Europa – fra Malaga i sør til Oslo i nord.

Tidlig i operasjonen, i august i fjor, spanet Kripos på en nederlender som leverte 96 kilo hasj i Norge.

SPANET: Kripos fulgte med på nederlenderen og sikret seg flere bilder av ham. Foto: Politiet

I september var mannen tilbake. Denne gangen hadde han med seg 49 kilo hasj, 60 kilo amfetamin, 10 kilo kokain, én kilo MDMA og fire kilo heroin. Kripos mener at også denne narkotikaen var ment til kriminelle gjenger i Norge.

Internasjonal etterforskning

Kripos mener at det nederlandske narkotikanettverket har fraktet narkotika rundt i hele Europa.

Videoen viser nå: undefined Fra depoter i Spania har narkotikaen blitt smuglet videre i lastebiler med spesiallagde hulrom for å skjule den ulovlige lasten. Videoen viser nå: undefined Kripos har fått bistand fra utenlandsk politi som har stoppet transporter og overleveringer i seks land i Europa, i tillegg til Norge.

– Det som er veldig tydelig, er at det starter i Spania, hvor spesielt hasjen kommer først. Deretter så ser vi ulike transportørnettverk og organisatorer som sørger for at det kommer nordover til Skandinavia og Norge og gjengmiljøene her, sier Karlsen til NRK.

SKJULT: I mars i år ble 20 kilo kokain beslaglagt i Harwich i England. Narkotikaen lå skjult i en spesiallaget skuff under lasterommet på traileren. Foto: Politiet

Karlsen beskriver narkotikasmuglingen som profesjonell, og at den ulovlige lasten har blitt skjult sammen med fullt lovlige varer og fraktoppdrag.

Etterforskningen skal blant annet ha avdekket det Kripos mener er et fraktselskap de kriminelle opprettet utelukkende for å smugle narkotika over landegrensene.

Etterforskningen har ifølge Kripos avdekket at dette transportselskapet hadde en til to turer til Spania hver uke.

PÅ LABBEN: Org-krim-sjef i Kripos Kjell Arne Karlsen på det store laboratoriet til Kripos hvor ekspertene knekker koder til telefoner og datamaskiner. Foto: Ola Mjaaland

– Dette har foregått uten at det har vekket politiets oppmerksomhet, så organiseringen har vært profesjonell når det gjelder gjennomføringen, men også måten man kommuniserer på, sier Karlsen.

Pågrepet i Norge

Mannen Kripos ser på som lederen av det nederlandske nettverket dukket plutselig opp i Norge den 15. mai i år.

Samtidig som han kom til Norge i en leiebil, kom en nederlandsk lastebil over grensen. Skjult blant grønnsaker og frukt var det store mengder narkotika.

Kripos-etterforskere kunne følge med på hvordan stoffet ble lastet ut av tilhengeren og over i leiebilen til nederlenderen.

Sivile kjøretøy fra Kripos fulgte leiebilen ut av Oslo, og på en landevei i Akershus ble nederlenderen stoppet. Inne i bilen fant politiet 53 kilo amfetamin, nesten fem kilo MDMA og 203 kilo hasj. Nederlenderen sitter nå varetektsfengslet i Norge.

Mannens forsvarer, Solveig Høgtun, sier til NRK at hun ikke ønske å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Kripos utelukker ikke at etterforskningen vil føre til flere pågripelser og ytterligere beslag av narkotika både i Norge og i utlandet.

Haukaas erkjenner ta at det ikke er mulig å stanse narkotikasmuglingen inn i Norge. Når en kurer blir tatt, vil det alltid dukke opp en ny en, men nå som Kripos går hardt etter bakmennene og tar ut store miljøer vil smuglingen bli vanskeligere.

– Her er vi virkelig inne og tar bakmenn som er mer profesjonelle og i andre land. Og når vi gjør det så skal det godt gjøres at andre kommer opp på samme nivå, sier Haukaas til NRK.