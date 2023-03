Milliardflukt fra Norge: Høyres «kalkulator» mener regjeringen svekker kronen

– Jeg har selv vært overrasket over hvor sterkt dette kom opp blant utenlandske investorer, sier Jon Gunnar Pedersen til NRK.

Flere Høyre-politikere har brukt helgens landsmøte til å peke på at Støre-regjeringen er uforutsigbar i skattepolitikken, og skaper politisk risiko.

Selv nyter 60-åringen stor respekt i finansmiljøet. Både som Høyre-politiker, tidligere statssekretær i Finansdepartementet og partner i investeringsbanken Arctic Securities.

Han utelukker ikke at investorer som Øystein Stray Spetalen har rett i at kronen blir svekket av politisk risiko.

– Jeg tror det er riktig. Vi ser i dag at det eneste utlendinger stort sett trenger norske kroner til, er å betale oljeskatter. De trenger ikke norske kroner for å investere i norske bedrifter. Det vil over tid svekke kronen om det fortsetter, sier Pedersen.

Regjeringen: – Ren synsing

– Jon Gunnar Pedersens påstand om at uforutsigbarhet om skattepolitikken har skapt politisk risiko og er en årsak til en svakere norsk krone, er ren synsing uten faglig forankring, sier statssekretær Erlend Trygve Grimstad (Sp) i Finansdepartementet til NRK.

Statssekretær Erlend Trygve Grimstad (Sp) i Finansdepartementet. Foto: Senterpartiet

Regjeringen hevder at utlendingers eierskap i norske aksjer har vært stabil.

Men tall fra SSB viser at utlendinger solgte aksjer for 25,9 milliarder mer enn de kjøpte for i tredje og fjerde kvartal, ifølge nettokjøp-statistikken over noterte aksjer.

Nye særskatter på laks og vindkraft ble varslet av regjeringen i slutten av tredje kvartal.

SSB-oversikten går tilbake til 2012. Aldri før har SSB registrert et så stort nettosalg av norske aksjer blant utlendinger.

Dersom utenlandske investeringer i Norge hadde vært stabile, skulle tallet vist null, og ikke 25,9 milliarder, ifølge SSB. Årsaken til salget, sier ikke statistikken noe om.

Pedersen mener interessen for å investere i Norge er blitt mindre.

– Vi ser blant investorer som har investert i Norge lenge at de ikke vil bruke like mye tid på vårt marked lenger. For en Europa-investor utgjør Norge kanskje 2–3 prosent av porteføljen. Det betyr at du kan bruke 4–5 dager i året på å forstå selskapene og rammene rundt en investering her, sier han.

– Nå opplever nok mange at de får mer igjen for å forstå Frankrike og Tyskland enn å måtte forholde seg til Norge.

Grimstad er uenig, og viser til den svenske kronen. I likhet med den norske kronen har den svenske valutaen blitt svekket de siste par årene.

– Der har det ikke vært noen vesentlige endringer i skattepolitikken i denne perioden selv om svekkelsen etter nyttår har vært noe mindre. Det svekker hypotesen om at skattepolitikken er årsaken til svakere kronekurs, sier Grimstad.

Det samme poenget viste også Nordea-økonom Dane Cekov til i forrige uke. Den norske kronen har imidlertid blitt mest svekket av G10-valutaene det siste året, hvor både den norske og svenske valutaen inngår.

Pedersen trekker fram et eksempel på hvordan politikerne skaper hodebry for investorene. Skattesatsen for lakseoppdretterne skal være på 40 prosent. Men hvordan selskapene skal skatte har ikke regjeringen avslørt ennå, selv om skatten ble innført 1. januar.

– Det er en helt uakseptabel situasjon for den eneste næringen der Norge er verdensledende, at de tre måneder ut i året skal betale en skatt man ennå ikke vet hva er, sier Pedersen.

Jon Gunnar Pedersen ble i helgen gjenvalgt som sentralstyremedlem i Høyre. Han er én av partiets mest betrodde finanspolitikere. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Kan ta lang tid

I helgen vedtok landsmøtet at Høyre går imot regjeringens grunnrenteskatt på havbruk. Pedersen mener all skatt som går utover selskapsskatten på 22 prosent, som auksjonsprovenyet og produksjonsavgiften på laks, er grunnrenteskatter.

– Mange i bransjen sier at man vet hva Høyre går imot, men ikke hva partiet er for når det gjelder grunnrenteskatten. Hvordan skal Høyre gi mer forutsigbarhet med et slikt utgangspunkt?

– Utgangspunktet er at de iallfall skal vite hva Høyre innfører før vi innfører det. Bare det vil være en forbedring, og det sier mye. Det å rette opp igjen tilliten til nasjonale investeringsrammer når den er brutt det ... Det er ikke en kort oppgave. Det kan ta lang tid, sier Pedersen.

For det er ikke første gang Norge har fått et dårlig omdømme i utlandet som et trygt land å investere i.

På 90-tallet hjalp Pedersen staten med å børsnotere statseide selskaper som Telenor og Equinor (tidligere Statoil). Da var utenlandske investorer urolig for at politikerne ville blande seg inn i styringen av selskapene.

– Det tok tid å roe ned utenlandske investorers bekymring. Det virket. I tiårene etter har Ap-regjeringer, mellompartiregjeringer og Høyre-regjeringer kunnet unngå politisk uro om skattesystemet, sier han.

– Nå er politisk risiko igjen inne for utlendinger som skal investere i Norge, sier Pedersen.

Solberg: – Kan være en ustabilitet

Høyre-leder Erna Solberg brukte landsmøtetalen til å fortelle at Høyre må gjenvinne tilliten til utenlandske investorer.

NRK har uavhengig av Pedersen også spurt partileder Erna Solberg om kronekursen og politisk risiko.

– Dette med svekket tillit, har det påvirket kronekursen på noe vis?

– Det vet jeg ikke. Jeg synes kronekursen er vanskelig, og jeg tror vi skal være ydmyke fordi det vanskelig å gjøre en vurdering. Selv om vi har hatt veldig høy oljepris en periode, har ikke kronen fulgt den. Det er uvanlig, for vanligvis har kronekursen fulgt oljeprisen, sier hun og legger til:

– Så tenker jeg at vi skal la ekspertene vurdere hva som gjør at kronekursen nå har vært mye lavere. Det kan være en ustabilitet rundt norsk økonomi. Det kan også bare være at i motsetning til det mange økonomer sier om at kapital er global og går til de beste prosjektene, at det godt kan være at man søker trygghet i de store valutaene i urolige tider, sier hun.

Høyre-leder Erna Solberg vil ikke spekulere i hvorfor Norge har spesielt svak valuta. Her er hun sammen med nestlederne, Henrik Asheim og Tina Bru, under helgens landsmøte. Foto: Helge Tvedten / NRK

Grimstad sier han er helt enig med Solberg, og ber Pedersen overlate kroneanalysen til sentralbanken.

– Derfor vil jeg si at det er naturlig å lytte til Norges Bank, som nettopp har kommet med en ny Pengepolitisk rapport som går grundig inn på faktorene bak svekkelsen av kronekursen, sier han.

Norges Bank viste til at renteforskjellen til utlandet har økt. Norge har for første gang siden finanskrisen lavere styringsrente enn eurosonen.

Dessuten har uroen i finansmarkedene gitt kroneflukt, samtidig som oljeprisen har falt etter sommeren.