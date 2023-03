Nesten halvparten av nordmenn planlegger å reise utenlands i år, viser en undersøkelse gjort for reisebyrået Ticket.

Men det koster. Inflasjon og svak kronekurs gjør at mange som skal utenlands i ferien må regne med å bruke langt mer penger enn før.

Land som Spania, Thailand og Storbritannia topper listen over de mest populære ferielandene hos reisebyrået Ticket.

Ellen Wolff Andresen er marked og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser.

– For sommeren er Hellas som vanlig et hett reisemål. Mange øyer ble tatt av programmet som følge av pandemien, men er tilbake denne sommeren, sier Ellen Wolff Andresen, Marked og administrasjonssjef i Ticket Feriereiser, til NRK.

I tillegg er nabolandene Sverige og Danmark populære ferieland blant nordmenn.

Men å feriere i nabolandene er ikke så billig som det var. For første gang siden 2021 er svenskekrona sterkere enn norske kroner. Du må altså ut med 101 norske kroner for 100 svenske kroner.

Heller ikke røde pølser og is i Danmark er på billigsalg. For 100 danske kroner koster 152 norske kroner.

Sjekk prisnivået først

Torild Moland er redaktør i Magasinet Reiselyst. Hun råder folk til å tenke over prisnivået på destinasjonen de skal reise til.

Torild Moland, redaktør i Magasinet Reiselyst. Foto: Privat

– Jeg tror ikke mange har skjønt hvor mye dyrere det er blitt rundt omkring på kort tid. Spesielt i land med euro og dollar. Både euro og dollar har styrket seg 15–20 prosent bare det siste året. I tillegg til ganske høy inflasjon, så prisnivået er ganske mye høyere, sier hun.

For 1 euro må du i skrivende stund ut med 11,34 kroner, mot 9,88 kroner på samme tid i fjor. Det er en økning på rundt 15 prosent.

På samme tid i fjor kostet 1 amerikansk dollar 9 kroner. I dag må du ut med 10,75 kroner. Det tilsvarer en økning på rundt 20 prosent.

DYRERE: USA-turen har blitt rundt 20 prosent dyrere det siste året på grunn av svakere kronekurs. Her fra Times Square i New York. Foto: Andres Kudacki / AP

Men det finnes fortsatt mange langt billigere destinasjoner for nordmenn, ifølge Moland.

Hun trekker frem Tyrkia som det største røverkjøpet i sommer.

– Den tyrkiske valutaen har sunket veldig mye. I tillegg til at Tyrkia fra før var kjent som et land hvor man får veldig mye for pengene. Et femstjerners hotell i Tyrkia koster mye mindre enn i Spania, Hellas og Frankrike, sier Moland.

I de grønne landene får du mer for pengene enn i tradisjonelle ferieland, ifølge Torild Moland i Magasinet Reiselyst.

– Prisnivå på en fjerdedel av Norge

Hun trekker også frem land som Nord-Makedonia, Albania og Montenegro som budsjettvennlige reisemål.

– Nord-Makedonia er et land med prisnivå på en fjerdedel av Norge. Det er ikke kystlinje, men de har Ohridsjøen og fine fjell, fotturer og masse annet. Det finnes også billige billetter dit med Wizz Air og Norwegian, sier hun.

DYRERE: Land som bruker euro har blitt langt dyrere for nordmenn det siste året. Dette bildet er tatt på stranden ved Falasserna på Kreta i Hellas. Foto: Halvard Alvik / NTB

Også Ellen Wolff Andresen i Ticket anbefaler land som ikke bruker euro og dollar.

– Mine tips er Tyrkia og Albania, men også Bulgaria kan være rimeligere. Reisen dit er ikke nødvendigvis mye billigere, men det er billigere å leve der, sier Andresen.

For folk som ikke ønsker å reise så langt trekker Moland i Magasinet Reiselyst frem Polen og de baltiske landene.

– Hele det nordlige Polen består av sandstrand, og det er en god del varmere i Polen enn i Norge. I tillegg får man ganske mye mer for pengene, forteller Moland.