Mette-Marit møtte VG-topp på hjemmebane

Tirsdag satte kronprinsessen og VGs styreleder og tidligere sjefredaktør Torry Pedersen seg ned til en samtale om medienes rolle under årets Sikt-konferanse i Kristiansand.

Du kan se samtalen her fra klokken 15.10 og utover. Det er for øyeblikket noe forsinkelse i forhold til det oppsatte programmet.

– Jeg har gledet meg utrolig til dette intervjuet! Er du nervøs?, spurte kronprinsessen.

– Nei, men jeg er mentalt forberedt på «payback time», svarte Pedersen, med henvisning til avisens uenighet med kronprinsessen tidligere i år.

Lot gammel konflikt ligge

Det ble imidlertid lite tid til å rippe opp i gamle uenigheter.

En svært lattermild kronprinsesse slet med å holde latteren tilbake da hun introduserte samtalepartneren med en egen fleip-eller-fakta-quiz, før samtalen gikk over til problemene rundt 'fake news'.

Schibsted-toppen mener de nye sosiale mediekanalene har skapt en hel rekke nye problemstillinger for medienes troverdighet.

– Vi diskuterer litt for liten grad baksiden med de sosiale mediekanalene, innrømmet Pedersen, og pekte på de falske nyhetssaker som fikk stor spredning via sosiale medier under den amerikanske valgkampen i fjor.

Pedersen mener det at de sosiale nettverkene selger annonseplass og eksponering til høystbydende uten å ta etiske eller redaksjonelle vurderinger, er høyst problematisk.

– Dette må vi snakke om som samfunn, det er dypt alvorlig, sa Pedersen.

Deretter gikk samtalen videre til å omhandle journalisters manglende tillit i befolkningen, medienes blindsoner og problemene med journalister som bare er ute etter å bekrefte utgangshypotesen.

Men kronprinessens egen uenighet med mediene og VG fikk ligge.

Måtte slippe unna pressen

Kronprinsessen langet tidligere i år ut mot den norske pressen for det hun mener er uverdig oppførsel i dekningen og omtalen av hennes sønn Marius Borg Høiby.

I et åpent brev i anledning sønnens 20-årsdag i januar, skrev hun at deler av norsk presse har utsatt sønnen for et press gjennom å velge å skrive om «ungdommelig ubetenksomhet».

Marius Borg Høiby reiste i januar til USA for å studere økonomi og administrasjon i California. En av årsakene som ble oppgitt, var ønsket om å slippe unna norsk presse.

Flere i pressen tok til motmæle mot brevet, deriblant VGs kommentator Morten Hegseth.

«Det åpne brevet på kongehuset.no i anledning Marius Borg Høibys 20-års dag oppleves til tider som en sketsj fra en krenket og fjetret mor som forsvarer barnet sitt i skolegården.», skrev Hegseth.