Politikerne møttes i Drammen rådhus tirsdag, for å diskutere hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot i år.

Vedtaket fra tidligere i år om at flyktningene kun skal komme fra Ukraina, ble nylig kjent diskriminerende og ugyldig.

Et flertall på 31 mot 25 stemte tirsdag for at Drammen skal ta imot 125 flyktninger i år.

Null flyktninger?

Frps Jon Helgheim mener at kommunen ikke skal ta imot noen flyktninger neste år.

– Vi er langt ute i et år, og over halvparten av de 125 er allerede bosatt. Vi har et apparat som er rigget for å ta dem imot, og det er dårlig styring og dyrt å si nei til det midt i året. Derfor har vi sagt ja til det nå, og så er det klare kravet vårt at det blir 0 neste år.

– Hvorfor det?

– Det er fordi vi hadde en forutsetning om at hvis vi skulle bidra nå, med tanke på hvor presset kommunen er, så måtte det være for å hjelpe Ukraina i den ekstremt krevende situasjonen vi står i. Når vi ikke får lov til det, så vil ikke Statsforvalteren ha vårt bidrag, og da kan vi heller ikke bidra.

Frps Jon Helgheim gikk til slutt med på at kommunen tar imot 125 flyktninger i år. Men til neste år mener han tallet skal være 0. Her fra Debatten tidligere i år. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

NRK møter ham i et møterom på rådhuset, sammen med Senterpartiets Simon Nordanger. Han er fryktelig uenig med Helgheim.

– 125 er bedre enn 0, men å diskutere antall er en helt ærlig sak. Det er en mye bedre debatt enn den vi var i, hvor vi diskuterte hvem vi skulle ta imot. Samtidig mener vi at 250, som var kommunedirektørens faglige anbefaling, ville vært et bedre tall.

– Og hva tenker du om tallet 0?

– Det ville vært en skandale.

Høy temperatur før mål

Høyres gruppeleder, Kristin Surlien, forteller at det har vært harde kamper på bakgrommet. Flertallspartiene i Drammen består av Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet.

– Det har vært gode diskusjoner og det har vært temperatur, men det må vi tåle i et slikt samarbeid, hvor vi har ulike meninger. Vi har vært redelige mot hverandre, og landet på 125 flyktninger i år, sier Surlien.

– Frp vil gå for tallet 0 neste år, hva tenker du om det?

– Det mener Helgheim, men for Høyres del kommer vi til å starte den diskusjonen når anmodningsbrevet fra Imdi foreligger.

Venstres Herman Ekle Lund hadde blandede følelser etter avstemningen.

– Vi er veldig skuffet at det er vedtatt å ta imot nesten tre ganger så få flyktninger som det vi foreslo, men er samtidig glad for at det omstridte og ulovlige punkt 5 er ute. Og så er 125 er mye bedre enn 0, sier han.

Ordføreren beklager

Kvelden ble innledet med at både kommunedirektøren og ordføreren beklaget.

– Jeg har lyst til å beklage til hver og en av dere for situasjonen som har oppstått. Jeg og administrasjonen har lært mye av denne saken. Saken får forhåpentligvis en sluttstrek i dagens møte, sier kommunedirektør Trude Andresen.

Kommunedirektøren sier sakens rettslige grunnlag ikke ble godt nok opplyst fra hennes side gjennom den politiske behandlingen.

Kommuneadvokaten hadde i forkant av kommunestyremøtet i februar ment at forslaget til vedtak om å kun ta imot ukrainske flyktninger, var ugyldig.

Men alle i kommunestyret hadde ifølge Andresen ikke den samme informasjonen til å behandle saken på.

Ordfører Kjell Arne Hermansen (H) beklaget også.

– Det er ingen tvil om at mye kunne vært gjort annerledes, også fra min side, sier han.

– Jeg er opptatt av å være ordfører for alle, det er viktig for meg å utføre ordførergjerningen på en ordentlig måte som gir tillit og respekt. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å gjenbygge tilliten, sier Hermansen. Les også Flyktningbråket i Drammen: Mener Støre opptrer som «overdommer»

Ikke tillit

Simon Nordanger fra Senterpartiet var ikke fornøyd med beklagelsene.

Han påpeker at kommuneadvokaten i forkant av kommunestyremøtet mente at forslaget var ugyldig, men at denne informasjonen ikke hadde kommet fram til alle, og heller ikke under behandling av saken i kommunestyremøtet i februar.

– Tilliten er torpedert, sier Nordanger.

KrFs Turid Thomassen, som stemte for vedtaket i februar, sa i etterkant av vedtaket at hun følte seg som en lort. Fra talerstolen tirsdag uttrykte hun at hun nå håper på ro:

– Det er til å gråte over at vi gjorde et sånt vedtak, og da er det grunn til å gråte. Nå gråter jeg ikke lenger, jeg er ikke sint heller. Jeg tenker at nå må vi gjenvinne tillit, så må vi gå videre, sier hun.

– Alle skal være velkomne i Drammen

Cathrin Janøy (MDG) trakk fram leder av ungdomsrådet i Drammen kommune, Ronja Bajalan.

Bajalan sa i Debatten i NRK at flere i Drammen med innvandrerbakgrunn reagerte på vedtaket med spørsmål som «Hva er galt med meg?»

– Svaret hun fikk var øredøvende. Det var dult og kynisk om at dette er helt nødvendig, sier Janøy.

Hun sier politikerne må være bevisst rollene sine og hvilke signaler de sender ut.

– Jeg vil at alle skal føle seg velkomne i Drammen, sier Janøy.

– Klart å få fram en debatt

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, mener Frp har klart å få fram en debatt partiet ønsket:

– Det har vært en sak som har spunnet litt ut av kontroll, så sånn sett kan man si at det var dårlig håndverk. Men for Frps del så virker det også som man har klart å fremprovosere en debatt, sier Sand i NRK.

Sand mener Frp og Jon Helgheim har ønsket å vise at selv om partiet samarbeider med andre partier, så skal de være gjenkjennelige i sin integreringspolitikk.