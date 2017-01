Se og Hør svarer Mette-Marit: Marius er offentlig

Torsdag kveld publiserte kronprinsesse Mette-Marit et brev på Slottets nettsider, hvor hun ber pressen la sønnen Marius Borg Høiby være i fred. I dag fyller han 20 år og sletter dermed profilen på kongehusets nettsider, før han om kort tid flytter til USA for å studere.

Norsk Redaktørforening mener kritikken er lite konkret og inviterer kronprinsessen til en dialog. For det er ingen medier som har blitt spesielt nevnt, utover at kronprinsessen ber «deler av media» la 20-åringen slippe et fokus han ikke ønsker.

Feirer Marius med 12 sider

Lite konkret kritikk til tross, Se og Hørs sjefredaktør Ellen Arnstad har i dag valgt å svare på brevet på egne nettsider. Samme dag som magasinet har et 12-siders oppslag på 20-åringen.

Se og Hørs sjefredaktør Ellen Arnstad svarer Slottet. Foto: Henne

Arnstad skriver at brevet er «Et flott, nært og varmt brev fra en stolt mor – finnes det noe bedre enn det?».

– Mette-Marit tar feil

Men like fullt mener Arnstad at kronprinsessen tar feil. Hun understreker at Marius fortsatt er en integrert del av Norges mest offentlige familie og vil fortsette å være det i årene fremover.

I denne saken kan du lese hele brevet til kronprinsesse Mette-Marit.

– Hans valg har betydelig offentlig interesse, og han er et forbilde for mange ungdommer i dag. Instagram-kontoen til Marius har over 41 000 følgere, noe som tydelig viser den påvirkningskraften og rollen han har i samfunnet. Han er også i ferd med å skaffe seg et nettverk som er unikt nasjonalt og internasjonalt, skriver Arnstad.

Til NRK svarer Arnstad at siden ingen medium følger kongefamilien så tett og omfangsrikt som Se og Hør gjør.

– Det er derfor helt naturlig at vi svarer på slike åpne brev, sier hun via redaktør Ulf Andre Andersen.

Slottet reagerer på fotografering

– Det Marius Høiby gjør er å opptre som mange ungdommer på hans alder gjør. Han må få være ungdom og gjøre de tingene ungdom gjør. Det å ha en instagram-profil er ikke det samme som at kjendispressen skriver side opp og side ned om han, slik som Se og Hør gjør denne uken med 16 sider, sier kommunikasjonssjef på Slottet, Marianne Hagen.

Fredagens Se og Hør-oppslag var på 12 sider. De resterende fire sidene som Hagen viser til var i tirsdagsutgaven.

– Instagram er ungdommens uttrykksform, det er det ungdommer gjør nå. Der har han selv kontroll på bildene, og legger ut de bildene han selv syns er bra. I Se og Hør denne uka har de snikfotografert ham i en privat setting, uten at han samtykket til det, fortsetter Hagen.

Hun sikter til bilder tatt av ham og kronprinsparet på Geilo, som ble publisert i tirsdagsutgaven.

Avviser kritikken

– Det er riktig at vi denne uken har hatt to store reportasjer om bursdagen til Marius, slik vi pleier å ha når noen i kongefamilien fyller år. I den første av disse sakene trykket vi to bilder av kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit og Marius på offentlig sted på Geilo, som er Norges fremste vintersportsdestinasjon, sier Arnstad om kritikken fra Hagen.

– Bildene er tatt på respektfull avstand, og det er tidligere slått fast av PFU at det er påregnelig for kongefamilien å bli avbildet når de ferdes på slike steder.

Se og Hør ble i 2013 dømt i Pressens Faglige Utvalg for dekningen av kongefamilien.