Kan bli umulig å få Mack-øl i Rema-butikker

Bryggeriet har enda ikke fått en ny avtale med Rema 1000 for 2017 om å selge øl og brus. Det kan få store konsekvenser for bryggeriet, i verste fall oppsigelser, sier administrerende direktør Harald Bredrup til NRK.

Også for kundene kan det få konsekvenser ved at bare noen få produkter blir solgt i Rema-butikkene, i verste fall ingen.

Kunne ikke godta

Bredrup er ikke fornøyd med kontakten han har hatt med Rema rundt avtalen for 2017.

– Vi fikk et forslag med premisser som var umulig for oss å godta, og siden har det ikke vært noen kontakt, sier han til NRK.

Forslaget innebar en kraftig reduksjon av hvilke produkter Rema 1000 ønsket å selge. Det kunne ikke Bredrup uten videre godta.

Administrerende direktør Harald Bredrup sier det er umulig for dem å godta kontraktsforslaget slik det foreligger. Foto: Jørn Resvoll

Bredrup orienterte sine 120 ansatte sist fredag om situasjonen. Mack har hatt avtale med Rema 1000 i Nord-Norge i mange år, men har i fjor også hatt en avtale for hele landet. Og bryggeriet har hatt en sterk vekst i salget i Rema sine butikker i Midt- og Sør-Norge.

Butikkjeden legger ifølge Aftenposten om sin strategi, noe som innebærer at de ønsker å knytte noen leverandører tettere til seg, eller "bestevennavtale" som de kaller det.

I tillegg til Mack, kan også Coca-Cola, Aass og Hansa Borg være på vei ut av Rema-butikkene.

Mack i Rema-butikker i Troms

Administrerende direktør Lars Kristain Lindberg svarer i en e-post til NRK at Mack fortsatt vil være å finne i alle Rema 1000-butikkene i Troms.

– Vi ønsker et godt samarbeid med Mack og deres produkter vil fortsatt være å finne i alle REMA 1000-butikker i Troms. Vi ønsker å rydde plass til mindre, lokale aktører og Mack vil være en viktig lokal leverandør til våre butikker i Troms i tiden fremover. Tilbudet i dagens dagligvaremarked er i stor grad begrenset til produkter fra et fåtall store leverandører. Det ønsker REMA 1000 å endre ved å rydde plass til mindre, lokale leverandører. Resultatet vil bli et spennende utvalg av unike og egne merkevarer, i tillegg til kjente og kjære produkter, svarer han.

Kan bety oppsigelser

Bredrup ser alvorlig på situasjonen. Han frykter at det går mot en monopolisering i ølbransjen der små lokale bryggerier blir mer som krydder i butikkene.

Om avtalen ikke blir fornyet må Mack redusere kostnadene.

– Vi må og tilpasse oss en slik virkelighet, og det kan bety oppsigelser, sier Bredrup.

Han håper nå på et folkelig engasjement.

– Vi håper at folk som ønsker oss godt, handler i butikker der de får varene våre, sier han.