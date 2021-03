Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag tok Trine Skei Grande første steg ut av en langvarig isolasjonen da hun fikk første vaksinedose.

I over ett år har har den tidligere Venstre-lederen hatt hjemmekontor. Stortingspolitikeren har en sjelden immunsviktsykdom, og for henne har det vært livsfarlig utenfor hjemmets fire vegger.

– Det er litt russisk rulett, for du vet at får du korona, er sjansen for å klare seg veldig liten, sier hun.

DIGITALT LIV: Trine Skei Grande har isolert seg hjemme det siste året fordi hun ikke tror hun vil overleve dersom hun får koronaviruset. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Bestilte flybillett hjem

Fredag i forrige uke fikk hun en telefon fra Lovisenberg sykehus. Det var en beskjed som fikk henne til å puste litt lettere – nemlig at turen hadde kommet til henne for å få vaksine.

– Det første jeg gjorde etter den telefonen var å bestille flybilletter for å besøke mamma, sier hun.

Snart håper stortingspolitikeren også å kunne møte på Stortinget igjen.

– Nå kan jeg være litt mindre redd, sier hun og legger til at den eneste bivirkningen hun merker er en stor klump av lykke.

TOMMEL OPP: Norge bør forhandle med Russlands president Vladimir Putin om å få Sputnik-vaksinen straks den er godkjent i EU, mener Trine Skei Grande. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Mener Norge må få Sputnik

Med AstraZeneca på pause etter flere rapporter om alvorlige bivirkninger, mener Grande at andre nordmenn bør få muligheten til å ta Sputnik straks den er godkjent i EU-systemet.

EUs legemiddelbyrå EMA har startet den løpende vurderingen av den russiske covid-19-vaksinen Sputnik.

Russerne sier de er klar til å levere vaksine til 50 millioner europeere fra juni av dersom vaksinen blir godkjent.

– Da bør vi forhandle med (Vladimir) Putin om å få den. Russland er er et naboland av oss, og når de har laget en vaksine som funker, bør vi også være på, sier hun.

Hun mener vi ikke har tid til å vente på en forhandlingsavtale gjennom EU.

– Jeg mener at vi burde forhandle på egen hånd. Jeg er ikke sikker på om EU er foroverlent nok, sier Grande.

AstraZeneca-pause i flere land Ekspandér faktaboks Disse landene har stanset all bruk av vaksinen: Norge

Sverige

Island

Danmark

Nederland

Irland

Bulgaria

Den demokratiske republikken Kongo

Frankrike

Tyskland

Italia

Spania

Indonesia

Venezuela

Latvia Disse landene har stanset vaksinering med én delleveranse: Østerrike

Estland

Litauen

Luxembourg

Romania Thailand stanset vaksineringen midlertidig en periode, men gjenopptok bruken av AstraZeneca 15. mars.

Kan bli aktuell for Norge

Beslutningen om å sette i gang en vurdering av Sputnik V er basert på laboratorieresultater og kliniske studier på voksne, opplyser EMA.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttalte tidligere denne måneden at han er positiv til at ytterligere en vaksine kan være på vei.

– Hvis den blir godkjent, kan den bli aktuell også for Norge, sa han.

NRK har onsdag kveld vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for en kommentar i forbindelse med Skei Grandes uttalelser, men har så langt ikke fått svar.