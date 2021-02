Den russiske Sputnik-vaksinen kan bli godkjent i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er snakk nå om godkjenning av Sputnik V i Europa. Det kan godt hende, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Denne uken publiserte Lancet detaljene om den russiske vaksineutprøvingen. To måneder etter at AstraZeneca fortalte om sine resultater, var deres vaksine godkjent for bruk i Europa. De publiserte detaljene om Sputnik V tyder på at den gir god beskyttelse og har lav risiko.

– Så lenge russerne leverer gode data på sikkerhet og effekt, så ser jeg ingen grunn til at ikke Sputnik V skal godkjennes på linje med tilsvarende vaksiner, sier Stuwitz Berg.

Støttet av tyskerne

– Vi har en konstruktiv og kritisk samtale med russerne om dette, sa den tyske helseministeren Jens Spahn på en pressekonferanse onsdag.

Tyskerne skal både veilede russerne gjennom godkjenningsprosessen og stille med produksjonskapasitet, melder AFP.

– Alle vaksiner er velkomne i EU, sier forbundskansler Angela Merkel.

Statens legemiddelverk har over tid fulgt godt med på Sputnik V. Spesielt etter at et land i EU, Ungarn, tok i bruk nødparagrafer og godkjente den for bruk i egen befolkning.

– Sputnik V er ennå ikke inne i den formelle godkjenningsprosessen i EU. Det er nå opprettet kontakt mellom den russiske vaksineprodusenten og det europeiske fagbyrået EMA, bekrefter medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Første nordmann med Sputnik i armen

Minst én nordmann har allerede blitt vaksinert med Sputnik V, og melder om få problemer.

– Det åpnet seg en mulighet for at også utlendinger kunne få vaksinen, forteller NRKs korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.

Hans ektefelle er lege med utdannelse fra det tidligere Sovjetunionen.

– Hun satte seg godt inn i detaljene om vaksinen, og sa til meg at jeg burde ta den dersom jeg fikk anledning, forteller Kruse.

Han fikk det kan kaller helt uproblematiske reaksjoner etter stikket.

– I de neste tre dagene følte jeg i kroppen at noe skjedde. Litt vondt på stikkstedet. Jeg fikk ikke feber. Det gjorde fotografen min, men jeg var kanskje litt mer sliten enn det jeg pleier å være, forteller Kruse.

Den andre dosen av vaksinen skal ha få 11. februar. Det er tre uker etter den første.

Unik vaksine

– Russerne bruker et prinsipp som kan være veldig lurt. De har to varianter av vaksinen, sier Steinar Madsen.

Sputnik V er det som kalles en virus-vektor-vaksine. Det betyr at vaksinen består av ufarlige virus som bærer med seg instruksjoner til cellene i kroppen din. Når viruset kommer inn, begynner cellene å produsere tappen på koronaviruset. Immunforsvaret ditt oppdager disse tappene, og du blir vaksinert.

Det russerne har gjort, er å bruke to forskjellige virus. Da unngår de forsvarsverket kroppen din bygger opp mot selve viruset i vaksinen. Et slikt forsvarsverk kan angripe vaksine-virusene før de kommer inn i cellene for å gjøre jobben.

For mange vaksiner?

Noe av det som taler imot at Sputnik V vil bli tatt i bruk i Norge, er at det kan bli vel mange vaksiner for Folkehelseinstituttet å holde styr på.

– Dette handler også om hvor mange vaksiner vi egentlig skal ha i et vaksinasjonssystem. Et sted må vi sette grensen, sier Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Tre vaksiner er nå godkjent for bruk i Norge. Vaksinen som ligner mest på Sputnik V, er den fra AstraZeneca. Resultatene fra utprøvingene tyder så langt på at Sputnik V gir en bedre beskyttelse.

– Det er godt mulig at Sputnik V er bedre, eller like god som den fra AstraZeneca, men vi tror også at det kommer mer informasjon om den europeiske vaksinen som viser at den er bedre enn det som er kjent til nå, sier Stuwitz Berg.