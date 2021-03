Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fungerende ordfører i grensekommunen Sør-Varanger, Pål Gabrielsen (SV), mener det er synd at kommuner blir satt opp mot hverandre på grunn av for få vaksinedoser:

– Det er en situasjon som burde vært unngått ved at vi hadde tatt kontakt med Russland og presset på for at vi skal få tilgang til Sputnik V-vaksinen.

– Dersom dere hadde vært uavhengig av norske retningslinjer. Ville dere da sett over til russisk side for å sikre dere selv?

– Det ville vært en naturlig del av vår vurdering om vi ville tatt inn Sputnik V-vaksinen. Og uten at jeg skal si noe om utfallet på forhånd, så tror jeg nok at vi ville tatt den inn.

Produsenten av Sputnik V-vaksinen har tidligere fått kritikk for å ha forhastet seg. At de har tatt flere snarveier og at prosessen har vært lite transparent.

Den siste tiden har imidlertid kritikken stilnet. Årsaken er en rapport fra The Lancet som har konkludert med at vitenskapelige prinsipper er fulgt.

Sputnik V-vaksinen Ekspandér faktaboks Vaksinen er utviklet av Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology i Russland.

Vaksinen er eksportert til 37 land, med til sammen 1,1 milliarder innbyggere.

I november sa Russland at deres koronavaksine Sputnik V var 92 prosent effektiv mot covid-19.

I februar støttet en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet funnet. Studien kom fram at vaksinen har 91,6 prosents effektivitet.

Den krever ikke den samme nedkjølingen som en del andre vaksiner. Kilde: Legemiddelverket/NTB

Vil bidra til dialog mellom Norge og Russland

Gabrielsen sier de har et godt samarbeid med både lokale og nasjonale myndigheter på russisk side.

Han håper dette kan være med å legge opp til en avtale mellom nasjonale myndigheter i Norge og Russland:

– Om vi kan bidra til en god dialog på nasjonalt nivå, både på norsk og russisk side, så vil vi gjerne det.

Dersom den russiske vaksinen gjøres tilgjengelig, vil vaksinasjonsprosessen gå raskere, ifølge Gabrielsen. Det kan bli spesielt viktig etter at det tirsdag ettermiddag ble kjent at regjeringen endrer på planene for koronavaksineringen.

– Jeg har forståelse for at Oslo har et ønske om å få kontroll over smitten. Den forskjellsbehandlingen må vi nok akseptere. Men vi har for få doser, og der kunne Sputnik V hjulpet på, mener Gabrielsen.

NRKs korrespondent i Russland Jan Espen Kruse har tatt den russiske vaksinen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Positive til Sputnik V

Flere ordførere i Finnmark stiller seg positive til den russiske vaksinen, så fremt den blir godkjent av det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Hammerfest-ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) skriver i en SMS til NRK at hun skulle ønske vaksineringen gikk raskere, og at Norge og Finnmark fikk tilgang til flere vaksinedoser.

Også Lars Georg Fordal i Barentssekretariatet er positiv til Sputnik V-vaksinen om den får grønt lys fra EMA. Han mener den kan være løsningen på elendigheten som har herjet det siste året.

– En problemstilling er hvor mange vaksiner og hvor stor produksjonen av Sputnik V-vaksinen er. Sånn som jeg forstår det har enkelte land fått kjøpt oppskriften til den russiske vaksinen, sånn at de har fått rett til å produsere den selv, sier Fordal.

Det er nå opprettet kontakt mellom den russiske vaksineprodusenten og det europeiske fagbyrået EMA, bekrefter medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Agustin Marcarian / Reuters

– Gjør Norge nok?

Senterpartiets Marit Arnstad er kritisk til om regjeringen gjør nok for å sikre Norge nok koronavaksiner. Hun mener Sputnik V er en god kandidat.

– Jeg synes at Norge burde prøve å sikre seg denne vaksinen. Russerne ønsker å søke EU om godkjenning. Det norske legemiddelverket bør også gjennomgå denne vaksinen på egen hånd, ikke bare vente på EUs behandling, skriver Arnstad i Klassekampen.

Sps Marit Arnstad åpner for russisk vaksine i Norge. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Hun viser til at land som har tatt direkte kontakt med produsentlandene, som Storbritannia og Israel, ligger i verdenstoppen i antallet vaksinerte.

For noen dager siden ble det kjent at EU-landet Tsjekkia har bedt om russiske vaksiner. Landet, som har høyest smittetrykk i verden akkurat nå, vil motta forsyninger innen kort tid.

Statsminister Andrej Babis sier i en uttalelse at han ikke vil vente på at EUs legemiddelverk skal godkjenne vaksinen.

– Tro meg når jeg sier at EUs medlemmer også vil be om Sputnik-vaksinen innen få måneder, sier Babis.