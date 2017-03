Mener kritikken mot nikabkledd ansatt er skivebom

Flere har reagert etter at det i dag ble kjent at Islamsk Råd har ansatt en kvinne som bærer det ansiktsdekkende sløret nikab.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland kalte ansettelsen uklok, og Venstre-politiker Abid Raja mente dette er en dårlig dag for muslimer.

Enkelte har også tatt til orde for at kulturministeren trekker statsstøtten fra organisasjonen.

– Skal jobbe på kontor

KONTORMEDARBEIDER: Ansettelsen av Leyla Hasic har blitt kritisert fra flere hold i dag. Foto: NRK

Nå tar generalsekretær Mehtab Afsar til motmæle og mener kritikerne har uttalt seg mot bedre vitende.

– Jeg tror Kulturministeren har fått feil informasjon fra media og at premissene for hennes uttalelser kanskje ikke har vært helt klare. Det hviler likevel et ansvar på en statsråd om å sette seg godt inn i saken før man uttaler seg, sier Afsar til NRK.

Ifølge stillingsbeskrivelsen går Hasics jobb ut på å drive kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.

– Hun skal utføre de løpende oppgavene på kontoret. Det være seg dokumentarbeid og kommunikasjon med medlemmer. Det er ikke hennes oppgave å drive med brobygging og dialog, det har vi andre medarbeidere og en egen dialogkomité for, sier Afsar.

– Det å vri denne debatten til å si at man vil hemme dialog og brobygging er rett og slett skivebom.

Best kvalifisert

Afsar sier ansettelsesprosessen har gått som normalt. Seks kandidater ble plukket ut i to intervjurunder. Styret sendte deretter sin innstilling til rådet som tok en avgjørelse om hvem som skulle få jobben.

– Vi er nødt til å forholde oss til landets lover og regler – også innenfor arbeidslivet. Det er ikke lov å diskriminere mennesker på grunn av deres religiøse overbevisning, kjønn, seksuelle legning.

– Vi har ansatt en person ut fra kvalifikasjoner og ikke ut fra hvordan hun går kledd, sier generalsekretæren.