NRK Brennpunkt fortalte i går blant hvordan en brann ved et Equinor-anlegg i Ohio i 2014 påførte naturen store skader. Selskapet har også hatt en rekke uhell, lekkasjer og branner ved sine oljeskifer-anlegg i Nord-Dakota.

SV-stortingsrepresentant Lars Haltbrekken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Torsdag foreslo SV – med støtte av MDG og Rødt – at olje – og energiminister Tina Bru (H) iverksetter en gransking av selskapet.

– Vi vet mye om de store økonomiske tapene selskapet har hatt, men vi ber også om å få en uavhengig gransking av de miljø – og helsemessige konsekvensene av deres skiferutvinning, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Haltbrekken sier han reagerer mest på hemmeligholdet fra Equinor, og at selskapet ikke forteller hvilke kjemikalier som brukes i «fracking»-prosessen.

– Det er veldig oppsiktsvekkende og alvorlig, og setter folk i umiddelbar fare. Det er viktig at brannmenn, som skal slukke den typen branner man så i Ohio, vet hva slags kjemikalier de har med å gjøre.

Equinor har hatt virksomhet på land i USA siden 2009. Dette bildet fra 2015 er fra Bakken-feltet i North Dakota. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Ap: – Må komme til bunns i saken

Om SV, MDG og Rødt får med seg Ap og Venstre er det flertall i Energi - og miljøkomiteeen for gransking.

Aps Espen Barth Eide sier det som kom frem i Brennpunkt-dokumentaren må følges opp.

Han sier det vil være vil være naturlig at Stortingets kontrollkomité følger opp saken nærmere når man om kort tid behandler Riksrevisjonens rapport om Equinors mislykkede USA-satsing.

– På generelt grunnlag vil jeg si at et selskap der den norske staten er hovedeier må operere i tråd med høye standarder for miljø, sosiale forhold og selkapsstyring. Det er viktig å komme til bunns om det kan sies å være tilfelle her.

Kjell Kjenseth, stortingsrepresentant for regjeringspartiet Venstre, er positiv til en gransking.

Kjenseth, som uttaler seg på egne vegne, viser blant annet til at Equinor har tapt over 200 milliarder i USA dollar fra 2007–2020.

I en rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers heter det at hovedårsaken til USA-fiaskoen var ledelsens skyhøye forventninger til oljeprisen, og overvurdering av evnene til å tjene penger på oljevirksomhet på land.

– Akkurat som de har hatt en økonomisk revisor, så må vi også hele historien om miljøpåvirkningen her, sier Kjenseth, som uttaler seg på egne vegne.

SE DOKUMENTAREN: Norge skader amerikaneres helse og miljø, sier naboene til Equinors anlegg på landsbygda i USA. Hemmelige kjemikalier skaper ekstra engstelse. Du trenger javascript for å se video. SE DOKUMENTAREN: Norge skader amerikaneres helse og miljø, sier naboene til Equinors anlegg på landsbygda i USA. Hemmelige kjemikalier skaper ekstra engstelse.

Equinor: I henhold til regelverket

Equinors USA-sjef Hans Jacob Hegge skriver i en kronikk at Brennpunkt-dokumentaren tegner et bilde av selskapet han ikke kjenner seg igjen i.

Hegge skriver også at selv om leverandørene ikke offentliggjør forretningssensitive

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

detaljer, så er all bruk av kjemikalier i henhold til regelverket etablert av miljømyndighetene i USA.

– Det har skjedd hendelser i Nord-Dakota som har påvirket omgivelsene negativt, og det er veldig beklagelig at det skjer. Vi er opptatt av å lære av det, sier Hegge i Brennpunkt-dokumentaren.

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke sette i gang en gransking av de miljø – og helsemessige sidene av Equinors USA-satsing «på det nåværende tidspunkt».

– Jeg har ikke sett denne dokumentaren, jeg kjenner ikke til disse påstandene. Dette er spørsmål som må rettes til selskapet, sa Bru fra talerstolen i Stortinget i dag.

